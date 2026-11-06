Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 6 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 05 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (85)
|48 (65)
|32 (64)
|25 (58)
|77 (53)
|Cagliari:
|11 (92)
|61 (70)
|35 (67)
|84 (59)
|65 (52)
|Firenze:
|46 (68)
|88 (52)
|59 (52)
|31 (46)
|35 (45)
|Genova:
|21 (107)
|36 (68)
|4 (67)
|15 (61)
|71 (54)
|Milano:
|26 (68)
|77 (61)
|73 (59)
|27 (58)
|42 (53)
|Napoli:
|51 (69)
|48 (63)
|62 (62)
|54 (60)
|52 (55)
|Palermo:
|67 (74)
|23 (43)
|81 (42)
|79 (42)
|1 (42)
|Roma:
|13 (111)
|24 (77)
|14 (72)
|42 (61)
|48 (58)
|Torino:
|25 (116)
|19 (73)
|14 (62)
|63 (45)
|22 (45)
|Venezia:
|55 (73)
|73 (66)
|10 (64)
|77 (52)
|89 (50)
|Nazionale:
|29 (80)
|4 (64)
|35 (63)
|86 (60)
|20 (54)