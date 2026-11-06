Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 6 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 6 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 05 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (85) 48 (65) 32 (64) 25 (58) 77 (53)
Cagliari: 11 (92) 61 (70) 35 (67) 84 (59) 65 (52)
Firenze: 46 (68) 88 (52) 59 (52) 31 (46) 35 (45)
Genova: 21 (107) 36 (68) 4 (67) 15 (61) 71 (54)
Milano: 26 (68) 77 (61) 73 (59) 27 (58) 42 (53)
Napoli: 51 (69) 48 (63) 62 (62) 54 (60) 52 (55)
Palermo: 67 (74) 23 (43) 81 (42) 79 (42) 1 (42)
Roma: 13 (111) 24 (77) 14 (72) 42 (61) 48 (58)
Torino: 25 (116) 19 (73) 14 (62) 63 (45) 22 (45)
Venezia: 55 (73) 73 (66) 10 (64) 77 (52) 89 (50)
Nazionale: 29 (80) 4 (64) 35 (63) 86 (60) 20 (54)

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