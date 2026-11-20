CDP e Poste Italiane approvano il nuovo accordo sul risparmio postale per il periodo 2027-2030. Previsti buoni promozionali, servizi digitali potenziati e incentivi

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Novità in arrivo per Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio dal 2027. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Poste Italiane hanno approvato i principali termini del nuovo accordo che regolerà la raccolta e la gestione del Risparmio Postale per il quadriennio 2027-2030. L’intesa, annunciata il 19 novembre 2026, punta a rafforzare i servizi digitali, introdurre nuovi prodotti promozionali e coinvolgere una platea più ampia di risparmiatori, soprattutto giovani. Le novità riguardano un sistema che coinvolge oltre 27 milioni di clienti, con risparmi complessivi per circa 331 miliardi di euro.

Buoni fruttiferi e Libretti postali, cosa prevede l’accordo 2027-2030

Il nuovo accordo disciplina i rapporti tra Cassa Depositi e Prestiti, che emette i prodotti di Risparmio Postale, e Poste Italiane, che li distribuisce attraverso la propria rete. Attualmente il risparmio raccolto comprende circa 234 miliardi di euro in Buoni fruttiferi postali e 97 miliardi in Libretti. Entrambi i prodotti sono garantiti dallo Stato italiano e rappresentano una delle principali forme di risparmio utilizzate dalle famiglie. Le somme raccolte costituiscono una fonte di finanziamento per CDP, che le impiega a sostegno di infrastrutture, imprese e progetti di sviluppo del territorio. Il nuovo accordo coprirà quattro anni, dal 2027 al 2030, rispetto ai tre previsti dall’intesa precedente.

Nuovi Buoni fruttiferi postali, arrivano le offerte promozionali

Una delle principali novità riguarda il lancio di nuovi prodotti promozionali, pensati per attrarre liquidità e nuovi clienti. CDP e Poste Italiane prevedono anche iniziative per incentivare il rinnovo dei Buoni fruttiferi in scadenza. Si punta a favorire il reinvestimento delle somme rimborsate e rendere il Risparmio Postale più interessante per le nuove generazioni.

Il comunicato non specifica ancora i tassi di interesse, la durata o le condizioni economiche delle future offerte. Per conoscere i rendimenti effettivi sarà quindi necessario attendere la pubblicazione delle caratteristiche dei singoli prodotti. Non è previsto un aumento automatico degli interessi sui Buoni già sottoscritti in conseguenza del nuovo accordo.

Libretti postali e intelligenza artificiale, come cambieranno i servizi

L’intesa prevede maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione del personale. Tra gli interventi annunciati figura anche lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, destinate a migliorare l’assistenza ai risparmiatori. Le nuove tecnologie dovrebbero contribuire a semplificare alcune procedure di gestione dei Buoni e dei Libretti, facilitando l’accesso ai servizi. Sono inoltre previste iniziative informative e promozionali per raggiungere una platea più ampia di clienti. Il comunicato non indica ancora quali funzionalità digitali saranno disponibili né le rispettive date di attivazione.

Cosa cambia per chi possiede già Buoni e Libretti postali

Per i clienti che hanno già sottoscritto Buoni fruttiferi o possiedono un Libretto, l’accordo non introduce modifiche immediate alle condizioni economiche. I rendimenti dei Buoni esistenti continuano a dipendere dalle caratteristiche della serie sottoscritta, mentre quelli dei Libretti seguono le condizioni previste per il relativo prodotto.

Le nuove offerte saranno disciplinate da condizioni specifiche, che dovranno essere comunicate prima della sottoscrizione. L’accordo 2027-2030 diventerà efficace dopo la sottoscrizione della convenzione tra CDP e Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alla gestione dei Buoni delle serie trasferite al Ministero.