Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF 80 milioni di euro rubati con i bonifici istantanei.

Troppe truffe con i bonifici istantanei. A lanciare l’allarme il presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana. Antonio Patuelli infatti ha chiesto un intervento urgente per limitare i danni che, in un solo anno, hanno raggiunto il valore complessivo di 80 milioni di euro su circa 46.000 bonifici fraudolenti.

Secondo i dati della Banca d’Italia, pubblicati a luglio, è in forte crescita il fenomeno delle truffe tramite bonifico istantaneo. Dal 2024, quando aveva un valore complessivo di 54 milioni di euro, si è passati nel 2025 a 80 milioni di euro rubati. Solo nel secondo semestre del 2026, sono stati registrati già circa 22.000 bonifici istantanei fraudolenti. Il problema non sta tanto nelle tecnologie delle banche, ma nella capacità dei criminali di convincere le vittime a trasferire personalmente il denaro. Un inganno difficile da sventare, come quello del falso operatore bancario che si presenta come interlocutore. Ma sono diversi i profili creati per rubare soldi tramite bonifici istantanei, che non possono essere annullati.

Truffe con bonifici istantanei: i numeri

È in aumento il fenomeno delle truffe tramite bonifici istantanei fraudolenti. Nel 2026 su 32.000 bonifici istantanei fraudolenti, 22.000 sono andati a segno. Secondo i dati della Banca d’Italia, infatti, si tratta di un fenomeno in aumento che è passato da circa 54 milioni di euro rubati nel 2024 a oltre 80 milioni di euro nel 2025.

In proporzione le frodi sui bonifici istantanei hanno un’incidenza 14 volte superiore a quelle sui bonifici ordinari, che si può tradurre in 28 euro ogni 100.000 trasferiti contro 2 euro ogni 100.000 trasferiti.

Fortunatamente i dati del 2026 sono in miglioramento e Banca d’Italia attribuisce la diminuzione delle frodi al rafforzamento delle misure di prevenzione delle banche e all’introduzione, dal 9 ottobre 2025, dell’obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario. Le somme rubate però restano comunque molto elevate e questo per altri motivi.

La manipolazione del pagatore

Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), parlando al Salone dei Pagamenti a Milano, ha fatto riferimento proprio al fenomeno delle truffe tramite bonifico istantaneo. Il problema delle truffe di questo genere non è tanto nelle tecnologie delle banche, fa notare, quanto nella capacità dei truffatori di manipolare il pagatore.

Una delle truffe più insidiose infatti è quella del falso operatore bancario. La vittima riceve una telefonata da un numero che sembra effettivamente appartenere alla propria banca e l’interlocutore riesce a farle svuotare il conto.

Altra truffa che va per la maggiore sono i falsi agenti delle forze dell’ordine, poi i messaggi su WhatsApp di persone che si spacciano per figli o parenti in difficoltà, le false piattaforme di investimento e le fatture nelle quali i criminali sostituiscono l’IBAN del legittimo fornitore.

A rendere tutto più difficile si è inserito il fattore intelligenza artificiale che permette di rendere l’inganno ancora più credibile attraverso la clonazione della voce di persone conosciute e, in alcuni casi, anche immagini.

Come difendersi?

Mentre da una parte si deve sicuramente fare prevenzione partendo dal diminuire la capacità di manipolare il pagatore, quindi informare su queste nuove possibilità di truffa, dall’altra occorre ricordare le basi della difesa dei propri conti.

Prima di tutto, bisogna sapere che le banche non contattano i propri clienti tramite messaggi o email per chiedere dati o per effettuare bonifici. Per avere conferma di simili operazioni è bene fare riferimento all’app di home banking già installata sul proprio telefono o effettuare una chiamata o una visita alla sede della banca.

Attenzione anche alle “richieste urgenti” provenienti da familiari. Tutto ciò che rientra nel registro dell’urgenza potrebbe infatti nascondere un’operazione di truffa.

In futuro, però, potrebbero esserci nuove tutele per i clienti. L’Unione Europea sta infatti lavorando a norme sui servizi di pagamento che prevedono determinate condizioni, come il rimborso anche per i consumatori ingannati da falsi operatori bancari.