Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Redazione

Pubblicato: 18 Novembre 2025 16:21

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 15 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (88) 46 (82) 56 (47) 78 (46) 16 (41)
Cagliari: 8 (109) 19 (70) 72 (66) 2 (63) 55 (62)
Firenze: 42 (119) 87 (60) 5 (60) 65 (55) 63 (55)
Genova: 73 (75) 10 (69) 52 (61) 30 (53) 82 (51)
Milano: 46 (71) 23 (69) 89 (59) 73 (51) 50 (48)
Napoli: 33 (83) 58 (72) 90 (62) 37 (55) 45 (49)
Palermo: 16 (53) 5 (51) 56 (48) 30 (45) 76 (44)
Roma: 63 (105) 16 (92) 42 (57) 6 (56) 51 (52)
Torino: 88 (71) 89 (70) 57 (62) 41 (61) 18 (58)
Venezia: 71 (77) 44 (71) 57 (68) 39 (53) 12 (46)
Nazionale: 82 (132) 59 (108) 35 (102) 73 (87) 6 (62)

