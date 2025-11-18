Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 18 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 15 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (88)
|46 (82)
|56 (47)
|78 (46)
|16 (41)
|Cagliari:
|8 (109)
|19 (70)
|72 (66)
|2 (63)
|55 (62)
|Firenze:
|42 (119)
|87 (60)
|5 (60)
|65 (55)
|63 (55)
|Genova:
|73 (75)
|10 (69)
|52 (61)
|30 (53)
|82 (51)
|Milano:
|46 (71)
|23 (69)
|89 (59)
|73 (51)
|50 (48)
|Napoli:
|33 (83)
|58 (72)
|90 (62)
|37 (55)
|45 (49)
|Palermo:
|16 (53)
|5 (51)
|56 (48)
|30 (45)
|76 (44)
|Roma:
|63 (105)
|16 (92)
|42 (57)
|6 (56)
|51 (52)
|Torino:
|88 (71)
|89 (70)
|57 (62)
|41 (61)
|18 (58)
|Venezia:
|71 (77)
|44 (71)
|57 (68)
|39 (53)
|12 (46)
|Nazionale:
|82 (132)
|59 (108)
|35 (102)
|73 (87)
|6 (62)