Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 92,07 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 16 dicembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|2
|18
|24
|35
|41
|84
|Jolly: 44
|Superstar: 20
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 8 vincitori totalizzano € 21.825,52
• 4 punti: 529 vincitori totalizzano € 335,52
• 3 punti: 19794 vincitori totalizzano € 27,02
• 2 punti: 318941 vincitori totalizzano € 5,21
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 9 vincitori totalizzano € 33.552,00
• 3 punti più SuperStar: 150 vincitori totalizzano € 2.702,00
• 2 punti più SuperStar: 1967 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 12412 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 26377 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|78
|53
|62
|77
|16
|Cagliari:
|15
|58
|32
|39
|24
|Firenze:
|85
|20
|39
|32
|29
|Genova:
|17
|60
|15
|33
|43
|Milano:
|13
|39
|14
|15
|34
|Napoli:
|82
|76
|15
|24
|73
|Palermo:
|40
|55
|78
|26
|8
|Roma:
|23
|41
|17
|53
|76
|Torino:
|52
|20
|70
|59
|65
|Venezia:
|43
|58
|19
|8
|9
|Nazionale:
|71
|55
|60
|4
|35
Estrazione del 10eLotto serale
|13
|15
|17
|20
|23
|32
|39
|40
|41
|43
|52
|53
|55
|58
|60
|62
|76
|78
|82
|85
|Numero oro: 78
|Doppio oro: 78 53
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 18 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 92,07 milioni e il montepremi complessivo è di 92,90 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di sabato 13 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
