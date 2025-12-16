Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 92,07 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 16 dicembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

2 18 24 35 41 84 Jolly: 44 Superstar: 20

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 8 vincitori totalizzano € 21.825,52

• 4 punti: 529 vincitori totalizzano € 335,52

• 3 punti: 19794 vincitori totalizzano € 27,02

• 2 punti: 318941 vincitori totalizzano € 5,21

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 9 vincitori totalizzano € 33.552,00

• 3 punti più SuperStar: 150 vincitori totalizzano € 2.702,00

• 2 punti più SuperStar: 1967 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 12412 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 26377 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 78 53 62 77 16 Cagliari: 15 58 32 39 24 Firenze: 85 20 39 32 29 Genova: 17 60 15 33 43 Milano: 13 39 14 15 34 Napoli: 82 76 15 24 73 Palermo: 40 55 78 26 8 Roma: 23 41 17 53 76 Torino: 52 20 70 59 65 Venezia: 43 58 19 8 9 Nazionale: 71 55 60 4 35

Estrazione del 10eLotto serale

13 15 17 20 23 32 39 40 41 43 52 53 55 58 60 62 76 78 82 85 Numero oro: 78 Doppio oro: 78 53

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 18 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 92,07 milioni e il montepremi complessivo è di 92,90 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di sabato 13 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

