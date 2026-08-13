Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (146)
|21 (71)
|12 (68)
|20 (56)
|41 (54)
|Cagliari:
|54 (66)
|90 (57)
|34 (55)
|28 (53)
|20 (52)
|Firenze:
|66 (76)
|16 (76)
|24 (73)
|11 (70)
|38 (63)
|Genova:
|21 (58)
|39 (56)
|67 (54)
|54 (54)
|31 (47)
|Milano:
|65 (91)
|39 (84)
|6 (73)
|9 (56)
|90 (52)
|Napoli:
|67 (77)
|79 (72)
|4 (67)
|20 (65)
|42 (52)
|Palermo:
|53 (83)
|83 (79)
|13 (73)
|25 (57)
|68 (56)
|Roma:
|73 (66)
|25 (62)
|13 (62)
|70 (51)
|40 (51)
|Torino:
|37 (82)
|25 (67)
|90 (55)
|39 (54)
|36 (52)
|Venezia:
|31 (104)
|57 (69)
|28 (68)
|81 (53)
|20 (51)
|Nazionale:
|78 (78)
|81 (50)
|85 (48)
|54 (47)
|83 (41)