Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (146) 21 (71) 12 (68) 20 (56) 41 (54)
Cagliari: 54 (66) 90 (57) 34 (55) 28 (53) 20 (52)
Firenze: 66 (76) 16 (76) 24 (73) 11 (70) 38 (63)
Genova: 21 (58) 39 (56) 67 (54) 54 (54) 31 (47)
Milano: 65 (91) 39 (84) 6 (73) 9 (56) 90 (52)
Napoli: 67 (77) 79 (72) 4 (67) 20 (65) 42 (52)
Palermo: 53 (83) 83 (79) 13 (73) 25 (57) 68 (56)
Roma: 73 (66) 25 (62) 13 (62) 70 (51) 40 (51)
Torino: 37 (82) 25 (67) 90 (55) 39 (54) 36 (52)
Venezia: 31 (104) 57 (69) 28 (68) 81 (53) 20 (51)
Nazionale: 78 (78) 81 (50) 85 (48) 54 (47) 83 (41)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di oggi? A che ora chiude il gioco del Lotto? Cosa è successo nell'estrazione dell'11 agosto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (146) 21 (71) 12 (68) 20 (56) 41 (54)
Cagliari: 54 (66) 90 (57) 34 (55) 28 (53) 20 (52)
Firenze: 66 (76) 16 (76) 24 (73) 11 (70) 38 (63)
Genova: 21 (58) 39 (56) 67 (54) 54 (54) 31 (47)
Milano: 65 (91) 39 (84) 6 (73) 9 (56) 90 (52)
Napoli: 67 (77) 79 (72) 4 (67) 20 (65) 42 (52)
Palermo: 53 (83) 83 (79) 13 (73) 25 (57) 68 (56)
Roma: 73 (66) 25 (62) 13 (62) 70 (51) 40 (51)
Torino: 37 (82) 25 (67) 90 (55) 39 (54) 36 (52)
Venezia: 31 (104) 57 (69) 28 (68) 81 (53) 20 (51)
Nazionale: 78 (78) 81 (50) 85 (48) 54 (47) 83 (41)

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