Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona lo scambio dei dati fiscali delle criptovalute

Il 2026 è stato caratterizzato da una delle svolte più importanti nella storia degli asset digitali in Europa. Dal 1° gennaio, infatti, l’era dell’anonimato e delle zone grigie per chi detiene valute virtuali è ufficialmente finita. Con l’entrata in vigore della direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226), lo scambio automatico di informazioni fiscali è diventato una realtà quotidiana nel settore delle criptovalute, allineando i controlli sugli asset digitali a quelli già attivi da anni per i tradizionali conti correnti bancari.

Il quadro operativo in Italia si è consolidato rapidamente: dopo il recepimento della norma europea tramite il Decreto Legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha blindato la macchina dei controlli con il provvedimento attuativo n. 186865 del 22 giugno 2026. Questo documento ha fissato i dettagli tecnici definitivi, la mappa dei soggetti obbligati e il calendario del reporting finanziario che sta cambiando radicalmente il rapporto tra contribuenti, exchange e fisco.

Mentre gli operatori sono già nel pieno della raccolta dei dati, molti investitori non hanno ancora compreso appieno l’impatto di questo meccanismo. Come funziona esattamente la macchina dello scambio dati? Quali informazioni stanno già finendo nei database del fisco italiano e quali sono i rischi reali per chi non regolarizza la propria posizione?

La genesi della direttiva DAC8

Per capire la portata della direttiva DAC8, è necessario fare un passo indietro e guardare allo scenario globale. L’architettura di questo impianto di controllo nasce nell’agosto 2022, quando l’Ocse ha approvato il Carf (Crypto-Asset Reporting Framework), uno standard internazionale pensato per colmare la mancanza di trasparenza transfrontaliera nel mercato delle criptovalute. L’Italia ha aderito formalmente al Carf il 20 novembre 2024, impegnandosi a implementare il monitoraggio globale.

A livello comunitario, l’Unione Europea ha tradotto e reso vincolanti le linee guida del Carf proprio attraverso la direttiva DAC8, approvata dal Consiglio UE il 17 ottobre 2023. Si tratta dell’ottava estensione della direttiva madre 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale. Se le versioni precedenti avevano progressivamente messo sotto la lente d’ingrandimento i conti bancari esteri (tramite il Common Reporting Standard – Crs), i dividendi e le piattaforme di e-commerce (DAC7), la DAC8 chiude il cerchio inserendo stabilmente nel perimetro del monitoraggio le valute virtuali, gli stablecoin e gli NFT.

Chi sono i Cao: i soggetti obbligati alla comunicazione

Il D.Lgs. 194/2025 individua con precisione i soggetti tenuti a raccogliere e trasmettere i dati, denominati Cao (Crypto-Asset Operators, ovvero operatori di cripto-attività). L’obbligo di comunicazione non grava sui singoli cittadini, ma ricade interamente sulle piattaforme intermediarie, che si dividono in due categorie principali:

operatori Micar-compliant . Gli exchange e i prestatori di servizi di portafoglio (wallet provider) che hanno ottenuto l’autorizzazione formale a operare in Italia ai sensi dell’articolo 63 del regolamento europeo Micar (UE 2023/1114), o che operano in regime di passaporto europeo tramite notifica (art. 60 MiCAR);

. Gli exchange e i prestatori di servizi di portafoglio (wallet provider) che hanno ottenuto l’autorizzazione formale a operare in Italia ai sensi dell’articolo 63 del regolamento europeo Micar (UE 2023/1114), o che operano in regime di passaporto europeo tramite notifica (art. 60 MiCAR); operatori Non-Micar con criteri di collegamento. Piattaforme che, pur non rientrando direttamente nei presidi Micar, presentano un forte legame territoriale o economico con l’Italia. Questo include soggetti con residenza fiscale in Italia, società costituite secondo il diritto italiano o operatori esteri che offrono servizi sul territorio nazionale attraverso una succursale stabile.

Per evitare un inutile sovraccarico burocratico, la normativa introduce il principio di unicità della comunicazione: nessun operatore è tenuto ad adempiere due volte per lo stesso utente in due diverse giurisdizioni europee. Se un grande exchange internazionale trasmette i dati fiscali di un utente italiano all’autorità del Paese UE in cui ha la sede principale (ad esempio l’Irlanda o la Lituania), sarà poi la rete di cooperazione della direttiva DAC8 a girare automaticamente quelle informazioni all’Agenzia delle Entrate di Roma.

Le 9 categorie di operazioni sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 chiarisce che i flussi inviati dalle piattaforme in formato XML (tramite i canali Entratel o Fisconline) non conterranno semplici saldi aggregati, ma una radiografia dettagliata della vita finanziaria digitale dell’utente. Oltre ai dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, data di nascita e soprattutto il codice fiscale o codice TIN), gli exchange dovranno tracciare e comunicare nove specifiche categorie di operazioni:

acquisti di cripto-attività mediante valuta fiat (es. acquisto di Bitcoin tramite Euro);

mediante valuta fiat (es. acquisto di Bitcoin tramite Euro); vendite di cripto-attività in cambio di valuta fiat (il cosiddetto cash-out sul conto corrente);

in cambio di valuta fiat (il cosiddetto cash-out sul conto corrente); operazioni di swap (crypto-to-crypto) . Lo scambio diretto tra due diversi asset digitali (es. da Ethereum a Solana).

. Lo scambio diretto tra due diversi asset digitali (es. da Ethereum a Solana). trasferimenti in entrata (Inbound) . Depositi di asset sull’exchange provenienti da wallet esterni;

. Depositi di asset sull’exchange provenienti da wallet esterni; trasferimenti in uscita (Outbound) . Prelievi di asset dalla piattaforma verso wallet esterni (un dato fondamentale per mappare i wallet privati).

. Prelievi di asset dalla piattaforma verso wallet esterni (un dato fondamentale per mappare i wallet privati). movimenti su valute fiat d’appoggio . I flussi monetari sui conti interni all’exchange usati per finanziare le transazioni;

. I flussi monetari sui conti interni all’exchange usati per finanziare le transazioni; proventi da staking e lending . Tutte le ricompense, gli interessi e le rendite passive generate bloccando le proprie criptovalute sulla piattaforma;

. Tutte le ricompense, gli interessi e le rendite passive generate bloccando le proprie criptovalute sulla piattaforma; transazioni di NFT (Non-Fungible Token) . Compravendite di collezionabili digitali e opere d’arte registrate su blockchain;

. Compravendite di collezionabili digitali e opere d’arte registrate su blockchain; pagamenti commerciali. Transazioni in cui i crypto-asset sono stati usati come mezzo di pagamento per beni o servizi tramite l’intermediazione del Cao.

La macchina dei controlli automatici si muove secondo una roadmap stringente e progressiva. Il testo normativo e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fissano le seguenti scadenze cruciali:

1° gennaio 2026 . È scattato ufficialmente l’obbligo di raccolta dati per tutti i Cao operanti sul mercato europeo. Ogni singola transazione effettuata a partire da questa data viene memorizzata e archiviata in vista del reporting fiscale.

. È scattato ufficialmente l’obbligo di raccolta dati per tutti i Cao operanti sul mercato europeo. Ogni singola transazione effettuata a partire da questa data viene memorizzata e archiviata in vista del reporting fiscale. 31 dicembre 2026 . Termine ultimo entro il quale gli utenti devono obbligatoriamente regolarizzare i propri dati e fornire il codice fiscale agli exchange sui profili già esistenti;

. Termine ultimo entro il quale gli utenti devono obbligatoriamente regolarizzare i propri dati e fornire il codice fiscale agli exchange sui profili già esistenti; 30 giugno 2027 . Gli exchange e i wallet provider devono effettuare il primo invio massivo dei dati relativi all’intero anno fiscale 2026 all’Agenzia delle Entrate;

. Gli exchange e i wallet provider devono effettuare il primo invio massivo dei dati relativi all’intero anno fiscale 2026 all’Agenzia delle Entrate; 30 settembre 2027. L’Agenzia delle Entrate avvia ufficialmente lo scambio automatico transfrontaliero, inoltrando i dati dei non residenti alle autorità estere e ricevendo, di contro, i dati dei contribuenti italiani che operano su piattaforme situate fuori dai confini nazionali.

Il rischio blocco e il mito dei wallet self-custody

Uno degli aspetti più stringenti della direttiva DAC8 riguarda la procedura di due diligence (adeguata verifica) imposta agli exchange. Se un utente ignora le richieste della piattaforma e non fornisce un codice fiscale valido, l’operatore ha l’obbligo di inviare due solleciti. Se entro 60 giorni dalla richiesta iniziale il contribuente non regolarizza la sua posizione, l’exchange è obbligato per legge a bloccare l’account, impedendo qualsiasi operazione di trading, prelievo o deposito.

Molti investitori ritengono, erroneamente, che per sfuggire alle maglie della direttiva DAC8 sia sufficiente trasferire i propri asset su wallet non-custodial o cold wallet privati (come Ledger, Trezor o MetaMask) o operare esclusivamente all’interno di protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). Si tratta, tuttavia, di un’illusione ottica pericolosa.

Sebbene un software decentralizzato non abbia un’entità giuridica centrale che possa inviare report fiscali all’Anagrafe Tributaria, il Fisco applica la logica dei flussi d’ingresso e d’uscita (On-and-Off Ramps). Nel momento in cui un utente preleva fondi da un exchange centralizzato (dove è stato identificato) per inviarli a un wallet privato, l’operazione di Outbound viene registrata. L’Agenzia delle Entrate conoscerà l’indirizzo pubblico del wallet di destinazione e lo assocerà fiscalmente a quel preciso contribuente.

Cosa cambia per la dichiarazione dei redditi?

È fondamentale chiarire un punto: la direttiva DAC8 non introduce nuove tasse o patrimoniali sul possesso di criptovalute. Le aliquote d’imposta (attualmente fissate in Italia al 26% o al 33% a seconda dei casi per le plusvalenze sopra la soglia di franchigia) e gli obblighi dichiarativi rimangono regolati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

La vera novità è di natura accertativa. I dati raccolti confluiranno direttamente nell’Anagrafe Tributaria italiana (Archivio dei Rapporti Finanziari), sotto la vigilanza del Centro Operativo di Pescara (COP). Quando il contribuente compilerà la propria dichiarazione dei redditi (presentando il Quadro RW per il monitoraggio fiscale e il Quadro RT/W per il calcolo delle imposte sostitutive), l’Agenzia delle Entrate disporrà già di un report completo fornito dagli exchange.

Qualsiasi omissione, discrepanza o mancata indicazione dei saldi al 31 dicembre o dei flussi transazionali farà scattare alert automatici nei sistemi informatici del Fisco. Questo si tradurrà in lettere di compliance immediate, controlli incrociati e l’applicazione di pesanti sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di attività detenute all’estero. Per chi ha accumulato posizioni o transazioni non dichiarate negli anni passati, i mesi che precedono i primi invii del 2027 rappresentano l’ultima finestra utile per ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, sanando il passato prima che la visibilità del Fisco diventi totale.