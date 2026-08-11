Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 11 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 08 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (145)
|21 (70)
|12 (67)
|20 (55)
|41 (53)
|Cagliari:
|19 (76)
|54 (65)
|90 (56)
|34 (54)
|28 (52)
|Firenze:
|53 (81)
|66 (75)
|16 (75)
|24 (72)
|11 (69)
|Genova:
|78 (67)
|21 (57)
|39 (55)
|67 (53)
|54 (53)
|Milano:
|65 (90)
|39 (83)
|6 (72)
|9 (55)
|90 (51)
|Napoli:
|67 (76)
|79 (71)
|4 (66)
|20 (64)
|42 (51)
|Palermo:
|53 (82)
|83 (78)
|13 (72)
|25 (56)
|68 (55)
|Roma:
|73 (65)
|25 (61)
|13 (61)
|70 (50)
|40 (50)
|Torino:
|37 (81)
|25 (66)
|29 (55)
|9 (55)
|90 (54)
|Venezia:
|31 (103)
|57 (68)
|28 (67)
|81 (52)
|41 (51)
|Nazionale:
|52 (80)
|78 (77)
|81 (49)
|85 (47)
|54 (46)