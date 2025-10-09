Ecco come riconoscere se un bonifico è ordinario, Sepa, estero o istantaneo. quando conviene usarli in base a tempi, costi e sicurezza e cosa succede dal 9 ottobre 2025

I pagamenti digitali negli ultimi anni sono diventati sempre più diffusi e ciò è stato evidenziato anche nella decima edizione del Global Payments Report di Worldpay. Nel 2024 tali strumenti hanno infatti raggiunto il 52% del valore complessivo dell’e-commerce ma secondo le stime tale valore salirà ancora fino al 70% entro il 2030. In questa evoluzione anche i bonifici bancari si stanno adattando alle nuove esigenze di velocità e sicurezza, in particolar modo quello ordinario Sepa e l’istantaneo. Qual è dunque la differenza tra queste tipologie di bonifico?

Che cos’è un bonifico bancario?

Il bonifico bancario è tra i servizi offerti dalle banche più utilizzati in quanto permette di trasferire una somma di denaro da un conto corrente ad un altro della medesima banca o tra istituti di credito diversi.

Per eseguirlo l’ordinante durante l’operazione deve indicare:

l’Iban del beneficiario;

l’importo che desidera trasferire;

la causale del pagamento, ad esempio “acquisto merce”;

i dati del beneficiario come nome, cognome o ragione sociale.

Il bonifico può essere effettuato online mediante la propria home banking, in filiale o per cassa.

I principali vantaggi di eseguire tale operazione sono la tracciabilità e la sicurezza. La prima perché ogni bonifico è registrato e quindi può essere monitorato grazie al codice di riferimento dell’operazione che è il Cro. È invece sicuro perché ogni operazione è protetta da sistemi di autenticazione e crittografia.

Le principali tipologie di bonifico disponibili oggi sono tre:

ordinario;

Sepa;

istantaneo.

Bonifico ordinario

Il bonifico ordinario è tra le tipologie di bonifico più diffuse per trasferire soldi da un conto corrente a un altro senza urgenza ed è utilizzato sia dalle aziende per i pagamenti di routine che dai privati.

Per quanto riguarda l’accredito della somma sul conto del beneficiario, essa avviene solitamente entro 1-3 giorni lavorativi ma questo dipende dall’istituto di credito coinvolto e dai giorni festivi.

I suoi punti di forza sono la sicurezza in quanto i trasferimenti avvengono mediante circuiti bancari protetti per cui si riducono i rischi di frode o smarrimento e l’economicità, soprattutto per importi nazionali.

Lo svantaggio, come abbiamo visto, è il tempo di esecuzione che va da 1-3 giorni che è più lungo di altre soluzioni digitali. Se si ha urgenza, quindi, questa tipologia di pagamento è poco adatta.

Bonifico Sepa

Il bonifico Sepa è un trasferimento di denaro tra conti correnti situati all’interno dell’area Sepa. Tale termine, che è l’acronimo di Single Euro Payments Area, indica un’area di pagamento unica in Euro che comprende gli stati dell’Unione che hanno adottato l’euro, esattamente:

Italia;

Austria;

Belgio;

Cipro;

Croazia;

Estonia;

Francia;

Finlandia;

Grecia;

Germania;

Irlanda;

Lettonia;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Paesi Bassi;

Portogallo;

Slovacchia;

Slovenia;

Spagna.

L’area Sepa comprende inoltre i paesi che fanno parte dell’Unione ma che non hanno adottato l’euro ovvero:

Bulgaria;

Danimarca;

Polonia;

Repubblica Ceca;

Romania;

Svezia;

Ungheria.

Infine, lo spazio Sepa comprende gli stati che non fanno parte della Ue, precisamente:

Islanda;

Liechtenstein;

Norvegia;

Principato di Monaco;

Svizzera;

Repubblica San Marino;

Regno Unito;

Principato di Andorra;

Città del Vaticano;

Albania;

Montenegro;

Macedonia del Nord;

Moldavia;

Serbia da maggio 2026.

Per quanto riguarda i tempi di elaborazione, essi dipendono dalla tipologia di bonifico. Con l’ordinario solitamente l’importo viene accreditato entro un giorno lavorativo se viene disposto entro l’orario limite stabilito. Nei giorni festivi e nei fine settimana, invece, le banche non elaborano le transazioni per cui un bonifico disposto di venerdì sera o in un giorno festivo sarà processato il primo giorno lavorativo utile.

Con l’istantaneo, invece, il pahgamento avverrà in pochi secondi.

Cos’è il bonifico istantaneo

Il bonifico Sepa istantaneo è un servizio di pagamento mediante il quale si può trasferire denaro (euro) tra conti correnti all’interno dell’Area unica Sepa.

È l’ideale per chi ha urgenza in quanto viene eseguito entro 10 secondi, ventiquattro ore su ventiquattro e 7 giorni su 7.

Questa tipologia di pagamento è più veloce ma allo stesso tempo più pericolosa in quanto non è poi revocabile. È importante quindi in fase di elaborazione verificare con attenzione i dati del beneficiario così da ridurre l’esposizione a eventuali truffe. Qualora non si abbia la necessità di accreditare il denaro il tempo reale sarebbe meglio optare per un bonifico ordinario.

Cosa succede dal 9 ottobre 2025?

Dal 9 ottobre 2025 entrano in vigore le nuove regole europee riguardanti i bonifici, soprattutto quelli istantanei. L’obiettivo è quello di rendere questi ultimi più trasparenti, sicuri e rapidi per i clienti.

Tra le principali novità c’è obbligo per gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento di rendere fruibile il bonifico Sepa istantaneo per cui ogni cliente, indipendentemente dal conto corrente che ha, avrà la possibilità di inviare e ricevere soldi in pochi secondi, a qualsiasi ora del giorno e tutti i giorni della settimana.

La seconda novità riguarda la verifica del beneficiario. Grazie a tale sistema, l’isituto di credito controllerà che il nome del destinatario corrisponda all’Iban indicato. In questo modo si eviteranno errori o truffe e la sicurezza dei pagamenti diventerà ancora maggiore.

Per Bankitalia si tratta di un servizio molto utile sopratutto se si ha la necessità di effettuare un pagamento immediato o contestuale al ricevimento di un pacco o un servizio.

Il bonifico estero

Nel caso si debba inviare denaro a un’azienda o persona fuori dall’area Sepa si dovrà invece utilizzare il bonifico estero. Rispetto a quello ordinario o istantaneo consta di una procedura più complessa in quanto, spesso, oltre al nome del destinatario e al suo numero di conto, va inserito anche il codice Bic o quello Swift.

Tali codici identificano l’istituto di credito del beneficiario in tutto il mondo. Qualora si fosse sprovvisti di tali dati, si potranno recuperare dall’estratto conto, dall’internet banking o sarà possibile chiederli direttamente alla propria banca.

Per quanto riguarda infine il tempo di elaborazione, sarà più lungo rispetto a quello di un bonifico Sepa. In media va dai 2 ai 5 giorni a seconda del paese di destinazione e della banca.

Anche le commissioni e i costi potranno variare in base all’istituto di credito. In alcuni casi sarà anche possibile suddividere le spese tra mittente e beneficiario o farle pagare interamente a uno solo dei due.