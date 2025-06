Fonte: iStock I migliori conti correnti di giugno 2025 a zero canone

Scegliere i migliori conti correnti al giorno d’oggi è importante per proteggere il proprio denaro e sfruttare i servizi che vengono offerti. Prima di effettuare una qualsiasi scelta, però, bisogna valutare con attenzione alcuni aspetti fondamentali come i costi fissi e le commissioni in quanto per alcuni si paga un canone mensile mentre per altri no.

È importante poi capire se ci sono delle commissioni sulle operazioni come sui prelievi, in particolar modo se questi ultimi vengono effettuati presso circuiti diversi da quello della propria banca. Conoscere tali aspetti eviterà di sostenere costi nascosti e sprechi.

Il denaro si guadagna con fatica e perderlo per ignoranza è davvero un vero peccato. Ecco dunque quali conti correnti scegliere a giugno 2025 a zero canone.

Quali conti correnti scegliere a giugno 2025

I conti correnti a zero spese sono quelli che non hanno costi fissi come il canone mensile o annuale. Alcuni sono completamente gratuiti senza condizioni mentre altri lo diventano solo se si rispettano determinati requisiti come l’accredito dello stipendio o la domiciliazione delle utenze.

Tra i migliori di giugno 2025, ci sono:

conto corrente Arancio Ing;

Selfy conto banca Mediolanum;

conto online Crédit Agricole;

conto Isylight di Isybank;

Credem Link;

conto Widiba Classic.

Conto corrente Ing

Tra i migliori conti correnti di giugno 2025 c’è quello di banca Ing che si distingue in due versioni: Light e Più. Il primo ha un canone pari a zero e si hanno inclusi gratis:

la carta di debito Mastercard;

la possibilità di effettuare bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav e i Rav.

I prelievi con la carta di debito costano invece 0,95 euro a operazione mentre il pagamento dei bollettini postali ha un costo di 1,50 euro. I Cbill e i PagoPa costano invece 2,50 euro mentre il canone della carta di credito è di 2 euro o 0 euro con una spesa di 500 euro al mese o PagoFlex attivo.

Il conto corrente Arancio Più costa invece 5 euro al mese che sono però azzerabili se si accredita lo stipendio o se ci sono entrate di almeno 1.000 euro. Con questa tipologia di conto non si paga:

il canone della carta di debito Mastercard;

i bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav, i Rav, i bollettini; i Cbill e i PagoPa;

i prelievi in Italia e in Europa;

il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Selfy conto banca Mediolanum

Tra i migliori conti correnti di giugno 2025 a zero spese c’è anche quello di banca Mediolanum, esattamente il Selfy Conto. Il primo anno il conto è gratuito, poi il costo sale a 3,75 euro al mese che sono però azzerabili se si accredita lo stipendio o si spendono almeno 500 euro al mese. Con questa tipologia di conto si hanno gratis:

i bonifici istantanei e quelli Sepa;

i prelievi Atm in area Euro;

la carta di debito fisica per il primo anno, il costo è poi di 10 euro all’anno;

l’addebito delle utenze.

Conto online Crédit Agricole

Anche il conto corrente online della Crédit Agricole è a canone zero per tutti se l’apertura avviene entro il 30 giugno 2025. Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi:

la home banking e la app;

i bonifici Sepa online;

i bonifici istantanei Sepa;

la domiciliazione bancaria;

i prelievi di contante su Atm Crédite Agricole con Crédit Agricole Bancomat;

la carta di debito Visa per due anni, poi il costo è di 2 euro al mese;

il rilascio della carta di debito Crédit Agricole bancomat.

Costano invece 8 euro, esattamente 6 euro più 2 euro di commissione aggiuntiva per operazioni disposte allo sportello, i bonifici Sepa allo sportello verso la stessa banca o verso altre banche. I prelievi di contante su altre banche anche in euro costano invece 2,10 euro mentre per il rilascio della carta di credito Nexi Classic si paga un canone annuo di 40,99 euro.

Conto Isylight di Isybank

Tra i conti correnti a zero spese di canone c’è anche l’Isylight di Isybank che offre la carta digitale inclusa nel prezzo. Chi lo attiva, poi, può creare fino a 4 carte virtuali “usa e getta” al giorno per effettuare gli acquisti online e può effettuare gratuitamente:

i prelievi presso gli Atm di Intesa Sanpaolo;

i bonifici Sepa;

i bonifici istantanei;

i prelievi cardless presso gli Atm delle banche italiane del gruppo;

i pagamenti Mav;

gli F24 ordinari e semplificati.

I prelievi di contante presso gli Atm di altra banca Sepa ed extra Sepa costano invece 1,10 euro a operazione. Per effettuarli, però, è necessario disporre della carta fisica il cui costo è di 12 euro.

L’addebito diretto costa poi 0,80 euro, quello di disposizione bonifico-Extra Sepa ha un costo di 12 euro mentre l’addebito diretto intermediari finanziari extra Gruppo ha un costo di 1,55 euro. Infine il costo dei Cbill e PagoPa è di 1,30 euro.

Credem Link

Il conto corrente online Credem Link è a zero canone ed offre gratuitamente:

la carta di debito Credemcard internazionale Mastercard il primo anno, dal secondo il costo è di 1,50 euro al mese;

la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat per pagamenti o prelievi in Italia;

il servizio di internet banking accessibile sia da pc che da app Credem Mobile;

gli F24, i Mav e i Rav;

gli addebiti Sdd – domiciliazioni bancarie;

i prelievi di contante in euro su sportelli Atm Credem.

Costano invece 0,50 euro i bonifici con internet e mobile banking in euro verso paesi Sepa ed extra Sepa anche istantanei.

Conto Widiba Classic

Per i nuovi clienti il conto classic di Widiba è gratuito per 1 anno. Il canone è poi di 4,50 euro con addebito trimestrale. È possibile però ridurlo o azzerarlo del tutto:

di 2,25 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione;

di 4,50 euro se il proprio patrimonio complessivo è di almeno 100.000 euro;

di 4,50 euro se si investono almeno 25.000 euro nel risparmio gestito;

di 2,25 euro se si sottoscrive un mutuo Widiba o un fondo pensione o Pac;

di 4,50 euro se si effettuano almeno 6 operazioni di trading ogni tre mesi.

Widiba comunica che l’importo totale degli sconti non può superare l’importo del canone mensile totale. Qualora lo sconto fosse rilevato, verrà riconosciuto e applicato con cadenza trimestrale.

In ogni caso, con questo conto si potranno effettuare gratuitamente:

i prelievi di contante superiori a 100 euro da Atm di tutte le banche in Italia;

i bonifici Sepa ordinari e istantanei;

la Pec e la firma digitale fino a quando si resterà clienti della banca.

I bonifici istantanei costeranno invece 1,50 euro.