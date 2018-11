Come risparmiare sul riscaldamento durante la stagione invernale

editato in: da

Il costo per il riscaldamento è tra i più elevati a cui deve fare fronte una famiglia nel corso dell’anno.

Ma come fare a risparmiare pur mantenendo la casa calda e accogliente anche nei mesi più freddi? Ci sono alcuni trucchi che aiutano a far incidere meno questa voce sulle spese annuali.

Indubbiamente tra le cose da fare c’è quella di avere installato infissi che riescano anche ad isolare l’ambiente evitando dispersioni di calore, in questo senso i doppi vetri (ad esempio) sono di grande aiuto. Per intervenire senza incorrere in lavori e ulteriori spese si possono utilizzare paraspifferi, sia per le finestre che per le porte finestre, e ricordarsi di chiudere le persiane quando cala la sera e arrivano le ore più fredde. I termostati, poi, sono dei preziosi alleati perché fanno in modo di poter stabilire orari di accensione e temperatura che desideriamo in un determinato ambiente. I più moderni permettono di stabilire gli orari e le temperature per i giorni della settimana, scegliendo come e quando riscaldare la propria abitazione in maniera ottimale e senza sprechi o spese elevate.

Inoltre se ci sono stanze della casa meno utilizzate, tenendo i termosifoni chiusi si evita di dover scaldare ambienti aggiuntivi.

Ci sono poi alcune dritte che aiutano il proprio impianto domestico a funzionare al meglio e a farci risparmiare sulla bolletta. È bene ricordare che non è necessario tenere temperature troppo elevate in casa: quella che oscilla tra i 19 e i 20 gradi è l’ideale. Per quanto riguarda il mantenimento degli impianti va ricordato che i caloriferi vanno monitorati affinché non si formi aria, utilizzando di tanto in tanto la valvola di sfiato per rimuoverla.

Se si deve incorrere in una ristrutturazione si possono scegliere soluzioni che premiano efficienza e risparmio a partire dagli infissi, fino ai vetri, senza dimenticare la tipologia di caldaia e di riscaldamento. Sicuramente le caldaia a condensazione sono le migliori in tal senso, grazie alla loro capacità di recuperare il calore disperso. Le valvole termostatiche sui caloriferi permettono una maggiore efficienza in termini di consumi bloccando l’arrivo di calore quando nella stanza si raggiunge la temperatura desiderata. In caso di ristrutturazione si può pensare anche a un isolamento termico esterno all’abitazione ottimo alleato nella riduzione delle dispersioni di calore.