Valvole termostatiche: quanto si risparmia e come funzionano

Le valvole termostatiche sono un tipo di dispositivo utilizzato nei sistemi di riscaldamento centralizzato. Servono a controllare la temperatura di un ambiente, e permettono di risparmiare energia e denaro, rendendo la casa più eco friendly e il proprio stile di vita più sostenibile. Non richiedono particolari lavori di installazione, e per questo sono un’ottima soluzione per abbattere i costi delle bollette senza grossi investimenti.

Cos’è e come funziona una valvola termostatica

Le valvole termostatiche sono obbligatorie dal 2016, e permettono di regolare il termosifone alla temperatura desiderata, differenziandola anche per ambiente e orario.

Funzionano grazie alla presenza di un liquido, contenuto in una capsula, che percepisce la temperatura della stanza e si espande in base alla temperatura desiderata, riducendo il flusso di acqua calda che viene introdotta nel radiatore fino a fermarlo del tutto al raggiungimento dei gradi stabiliti.

Esistono modelli digitali e smart che hanno funzioni aggiuntive. Ad esempio il rilevamento della finestra aperta e la regolazione intelligente, che modifica la temperature in base alle analisi ambientali. Alcuni modelli si connettono alla rete domestica, altri possono interagire con i più avanzati modelli di domotica.

Quali sono i benefici delle valvole termostatiche

Questi dispositivi, che siano smart o tradizionali, permettono di limitare gli sprechi di energia termica, e dunque abbattere le spese di gas, gasolio, elettricità e acqua. Ma non sono solo i benefici per il portafoglio a spingere tanti proprietari di case a installarli.

Le valvole termostatiche sono infatti un ottimo alleato per il benessere domestico. Permettono infatti di mantenere la temperatura costante, senza sbalzi orari, o personalizzarla in ogni stanza in base alle esigenze di chi la occupa. Tuttavia devono essere regolate, installate e utilizzate nel modo corretto.

Come installare le termovalvole: quali lavori fare

Le valvole termostatiche possono essere acquistate a basso prezzo anche nei negozi di fai-da-te e si possono installare in autonomia armandosi di alcuni attrezzi. Per montarle correttamente sui caloriferi, bisogna seguire alcuni semplici passaggi, smontando con attenzione la vecchia valvola e sostituendo il raccordo con quello della valvola termostatica, per inserire correttamente il bulbo, che controlla la temperatura.

Come utilizzare correttamente le valvole termostatiche

Per sfruttare appieno le potenzialità delle valvole termostatiche, bisogna seguire alcuni consigli che permettono di abbattere significativamente i costi in bolletta.

Non selezionare temperature troppo elevate per evitare sprechi di energia: la stanza difficilmente raggiungerà quelle temperature e le valvole non fermeranno il flusso d’acqua.

Regolare sempre la temperatura in base all’utilizzo della stanza, riducendo la temperatura in stanze non utilizzate o a orari specifici, magari con valvole dotate di timer.

Tenere chiuse le porte e le finestre, evitando dispersioni di calore.

Non coprire i termosifoni.

Effettuare la manutenzione degli impianti regolarmente.

Quanto costano e quali bonus si possono ottenere

La spesa per l’installazione delle valvole termostatiche dipende dal modello scelto e dalla tipologia. Esistono in commercio diversi tipi di termovalvole, da quelle classiche con manopola manuale, che si trovano anche a 10 euro, fino all soluzioni smart, magari dotate di assistente vocale come Alexa, che superano le 100 euro.

L’installazione effettuata da un tecnico specializzato, in genere un caldaista, può costare intorno agli 80 o 100 euro a valvola. In un appartamento medio con 5 termosifoni, il costo totale si potrebbe aggirare intorno ai 400 o 500 euro. Una spesa che però è ammortizzata grazie al grande risparmio che ne consegue.

Le termovalvole rientrano nella categoria dei contabilizzatori di calore, e per questo le spese sono anche detraibili attraverso gli ecobonus, nella misura del 65% o del 50% in base al tipo di intervento a cui l’installazione è associata. È inoltre possibile usufruire del bonus termoregolatore.

Quanto si risparmia con le valvole termostatiche

Ma quanto si risparmia effettivamente grazie alle valvole termostatiche? In media si abbattono i consumi del 20%, ma con un utilizzo ottimale, si può raggiungere anche il 40%. Ipotizzando dunque una spesa per il riscaldamento di 1.000 euro all’anno, il risparmio può variare dai 200 ai 400 euro.