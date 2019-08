Calendario scolastico 2019-2020, quando inizia la scuola: le date per ogni regione

editato in: da

Il calendario scolastico è deliberato da ciascuna regione per le scuole che ricadono nel proprio territorio.

Rispettando un minimo di 200 giorni di lezione previsto per legge e le consuete festività nazionali, ogni Regione stabilisce la data di inizio e termine delle attività didattiche, il periodo per le vacanze di Natale e Pasqua ed eventuali altri giorni di sospensione, come in occasione di ponti. Di seguito il calendario completo per l’anno scolastico 2019/2020, regione per regione.

Per quanto riguarda le festività nazionali, tutte le scuole italiane seguiranno il seguente calendario:

Tutte le domeniche;

Il primo novembre, festa di tutti i Santi;

L’8 dicembre, Immacolata Concezione;

Il 25 dicembre Natale;

Il 26 dicembre;

Il primo gennaio, Capodanno;

Il 6 gennaio, Epifania;

Il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);

Il 25 aprile, anniversario della liberazione;

Il primo maggio, festa del Lavoro;

Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Da aggiungere, per ogni località, le rispettive feste dei Santi Patroni.

Abruzzo

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 08 giugno 2020

: 08 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 25 febbraio (Carnevale) 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori)

Basilicata

Inizio Lezioni : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), dal 24 al 25 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Calabria

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 9 giugno 2020

: 9 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Campania

Inizio Lezioni : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), dal 24 al 25 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Emilia-Romagna

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti)

Friuli Venezia Giulia

Inizio Lezioni : 12 settembre 2019

: 12 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Lazio

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 8 giugno 2020

: 8 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: non ancora comunicate

Liguria

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori)

Lombardia

Inizio Lezioni : 12 settembre 2019

: 12 settembre 2019 Termine Lezioni : 8 giugno 2020

: 8 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 24 – 25 febbraio 2020 (rito romano), 28 – 29 febbraio 2020 (rito ambrosiano)

Marche

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti)

Molise

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori)

Piemonte

Inizio Lezioni : 9 settembre 2019

: 9 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), dal 22 al 26 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Puglia

Inizio Lezioni : 18 settembre 2019

: 18 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Sardegna

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 25 febbraio 2020 (Carnevale)

Sicilia

Inizio Lezioni : 12 settembre 2019

: 12 settembre 2019 Termine Lezioni : 6 giugno 2020

: 6 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: eventuali ponti saranno comunicati in seguito

Toscana

Inizio Lezioni : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Trentino Adige (Bolzano)

Inizio Lezioni : 5 settembre 2019

: 5 settembre 2019 Termine Lezioni : 16 giugno 2020

: 16 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti); dal 22 al 29 febbraio 2020 (Carnevale)

Trentino Adige (Trento)

Inizio Lezioni : 12 settembre 2019

: 12 settembre 2019 Termine Lezioni : 10 giugno 2020

: 10 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 7 dicembre 2019 (Ponte Immacolata), dal 22 al 25 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Umbria

Inizio Lezioni : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Termine Lezioni : 9 giugno 2020

: 9 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 7 dicembre 2019 (Ponte Immacolata), dal 22 al 25 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Valle d’Aosta

Inizio Lezioni: 12 settembre 2019

12 settembre 2019 Termine Lezioni: 12 giugno 2020

12 giugno 2020 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020

Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), dal 30 al 31 gennaio 2020 (Fiera di sant’Orso), dal 24 al 26 febbraio 2020 (Carnevale), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica)

Veneto