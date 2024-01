Partito il click day per assicurarsi un posto al teatro Ariston per le serate della 74esima edizione di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio: tempi di attesa oltre le 4 ore

Fonte: ANSA Amadeus durante la conduzione del Festival di Sanremo 2023

La febbre per Sanremo 2024 si alza sempre di più e scatta la corsa per accaparrarsi il biglietti per le serate della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Il click day è iniziato dalle 9 di martedì 23 gennaio generando una coda virtuale sul sito dedicato, con centinaia di persone in attesa di riuscire ad aggiudicarsi uno dei posti del teatro Ariston per assistere allo spettacolo in programma dal 6 al 10 febbraio. In alcuni tratti della giornata il tempo stimato per accedere al portale sarebbe stato anche di 5-6 ore.

Le code virtuali

Come per l’edizione del 2023, è possibile comprare i biglietti di Sanremo 2024 quasi esclusivamente tramite la biglietteria online ufficiale del Teatro Ariston all’indirizzo ‘sanremo2024.aristonsanremo.com’. Data la grande affluenza, stimata in migliaia di persone, il sito disporrà gli ultimi a collegarsi in una fila virtuale indirizzando gli utenti in una “waiting room”, nella quale verranno informati sui tempi di attesa.

Dopo il comunicato della Rai con le istruzioni per l’acquisto, il portale è stato preso d’assalto preso velocemente sin dalla mattina, finendo in tilt in alcuni momenti della giornata. Una situazione che ha portato Codacons a chiedere di annullare tutta la procedura di vendita e di ripeterla nei prossimi giorni per garantire una piena funzionalità.

“Molti di coloro che sono riusciti a superare la prima fase e accedere alla pagina per l’acquisto dei biglietti – scrivono dall’associazione dei consumatori – denunciano di essere stati improvvisamente reindirizzati di nuovo alla ‘waiting room’, e di nuovo sottoposti a ore di attesa, senza riuscire ad acquistare il titolo di ingresso”.

“Un disservizio che sta causando numerose proteste sul web, e che denota una gestione imbarazzante della vendita dei biglietti per il Festival – sostiene il Codacons – Chiediamo alla Rai di dare spiegazioni agli utenti che da questa mattina attendono pazientemente di accaparrarsi un biglietto per l’evento musicale e che oltre a perdere ore del proprio tempo, stanno subendo una beffa.”

Come acquistare i biglietti del Festival

Per i fortunati che riescono a procedere con l’acquisto è necessario registrarsi con e-mail, password ed inserire alcuni dati personali. Ogni utente può chiedere un massimo di due biglietti per tutta la manifestazione, da pagare esclusivamente con carta di credito.

Completata l’operazione, i tagliandi saranno inviati in formato digitale all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, oltre a rimanere disponibili anche nella sezione ‘Il mio profilo’ del sito dell’Ariston.

Oltre al sito ufficiale dell’Ariston, come annunciato dall’assessore al Turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, ci saranno anche i ticket riservati agli ospiti degli alberghi e del Casinò di Sanremo, per un totale rispettivamente di 460 posti per gli hotel e 70 per il Casinò.

Quanto costano i biglietti per Sanremo 2024

Da quanto emerge dal comunicato della Rai, rispetto all’edizione del 2023, è stata tolta la possibilità di acquistare gli abbonamenti per l’intero Festival e i biglietti saranno suddivisi tra le prime quattro serate e quelli validi per la serata finale. Anche i prezzi, di conseguenza, hanno subito delle variazioni (qui per sapere quanto ha guadagnato il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni).

Come sempre, il costo dipenderà dalla collocazione delle poltrone nel teatro:

Biglietti in platea (prime quattro serate): 200 euro

Biglietti in platea serata finale: 730 euro

Biglietti in galleria (prime quattro serate): 110 euro

Biglietti in galleria serata finale 360 euro

Inoltre, quest’anno la struttura della nuova scenografia del Festival ha permesso di avere più spazio a disposizione per aumentare il numero dei posti tra le prime file e sono stati ampliati anche i settori riservati agli alberghi e il Casino: per questi ultimi saranno distribuiti carnet di biglietti singoli per circa il 5% della capienza totale per ogni singola struttura.

Tra le novità della 74esima edizione di Sanremo, infine, sarà possibile richiedere il cambio del nominativo del ticket fino a 48 ore prima dell’evento, rispetto alle 72 ore della scorsa edizione (qui abbiamo spiegato qual è stato l’impatto economico d Sanremo 2023 e qui quanto costa la pubblicità durante il Festival).