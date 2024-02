Cos’è il Fantasanremo: regolamento tra bonus, malus e leghe

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Il Fantasanremo è uno degli elementi che hanno contribuito attivamente al gran successo sui social delle edizioni del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Un gioco che, anno dopo anno, è divenuto sempre più diffuso, strizzando l’occhio soprattutto ai Millennials.

Si è creata una vera e propria comunità, che non riguarda soltanto gli spettatori, anzi. Molti cantanti vi hanno preso parte in maniera attiva, consapevoli del fatto che giocare può fare la differenza tra un Sanremo di successo e uno anonimo.

Ciò non vuol dire, però, che tutti sappiamo di che cosa si sta parlando. Molti degli spettatori si ritrovano ad ascoltare parole pronunciate durante la kermesse, che sembrano non avere senso. Sono in realtà comprensibili soltanto da chi conoscere il regolamento del Fantasanremo, che di seguito spieghiamo.

Cos’è il Fantasanremo

Iniziamo col dire che il Fantasanremo è un gioco online, sviluppato per aderire agli eventi in diretta del Festival di Sanremo. In quest’ottica, i cantanti sono tutti in gara l’uno contro l’altro, non soltanto musicalmente.

I fanta-allenatori, ovvero i giocatori, devono comporre una squadra scegliendo 5 artisti, sfruttando un preciso budget di baudi, che è la moneta ufficiale del gioco. Alcuni cantanti valgono più di altri, magari perché hanno ammesso di voler prendere parte attivamente al gioco, comportandosi in modo tale da far guadagnare punti extra agli “allenatori”. Altri, invece, hanno un elevato valore perché la loro imprevedibilità è indice di bonus annunciati.

Festival di Sanremo, tutti i costi della kermesse | Lo Speciale di QuiFinanza

Fantasanremo: regole

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, al fine di acquistare 5 cantanti in gara. Uno di loro dovrà poi essere indicato come capitano. Si ha tempo di iscrivere la propria squadra entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 5 febbraio. Ciò vuol dire che non si potranno effettuare modifiche nel corso del festival.

Le azioni degli artisti in gara generano bonus e malus. La loro attribuzione si applica a partire dal primo minuto della kermesse, fino al termine della diretta della serata finale. Qualsiasi cosa sia accaduta prima e dopo il festival non è conteggiato. Nel corso dell’ultima puntata, tanto i bonus quanto i malus del capitano risultano avere un valore raddoppiato.

Il regolamento del Fantasanremo è molto dettagliato e così offre questa specifica descrizione: “Quando non espressamente specificato, i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del festival. Per palco vengono considerati il palcoscenico, le scalinate, le scale e le aree destinate all’orchestra”.

La gara comprende però anche una serata decisamente particolare, quella dedicata alle cover. In questo appuntamento si tengono in considerazione anche le azioni di eventuali ospiti impegnati nell’esibizione.

Bonus e malus vengono conteggiati anche in caso di esibizione registrata, come accaduto per Irama nel 2021 nell’edizione Covid condotta da Amadeus, impossibilitato a essere sul palco dal vivo. Il vincitore del Fantasanremo è colui che ha totalizzato il maggior numero di punti, al termine dell’evento.

Cosa sono le leghe

Una volta effettuata l’iscrizione al sito Fantasanremo, occorre creare la propria squadra. Per farlo si consiglia ovviamente di visitare i profili social dei differenti artisti. Ciò al fine di individuare quelli maggiormente disposti a mettersi in gioco sotto quest’aspetto.

Ritrovarsi con dei cantanti poco predisposti alla partecipazione potrebbe garantire soltanto dei bonus accidentali. Come detto, però, i soggetti maggiormente esposti nell’apprezzamento per il Fantasanremo vantano un costo maggiore. Ora non resta che iscriversi a una lega, ovvero a un campionato, che può essere tanto piccolo quanto gigantesco.

La scelta è totalmente libera ed è anche possibile crearne una dedicata alla propria cerchia di amici. Alcuni preferiscono invece mettersi alla prova con una grande platea. Esistono leghe pubbliche, alle quali tutti possono iscriversi, altre private, per le quali occorre chiedere il permesso. Spazio inoltre per le leghe segrete del Fantasanremo.

Considerando la grande fama del gioco, generatasi nel corso degli ultimi anni, questo è diventato terreno fertile per gli sponsor. Esistono dunque leghe connesse a influencer come l’Estetista Cinica. Altre invece legate a brand come Pandora, TicketOne e non solo.