Tessera elettorale persa o scaduta? Come richiederla o rinnovarla

Indispensabile per il voto di domenica 25 settembre, in caso di perdita o scadenza c’è sempre la possibilità di richiedere e/o rinnovare la tessera elettorale: di seguito una guida su come fare e a chi rivolgersi.

Tessera elettorale: a chi va richiesta?

La tessera elettorale è un documento riconosciuto ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

compimento della maggiore età;

residenza in un Comune italiano (che deve essere quello del rilascio) o iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Il rilascio della tessere elettorale è gestito dal Comune di residenza dell’elettore. Spetta infatti all’Amministrazione locale provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. n.299 del 8 settembre 2000, che riporta il “Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”. In particolare, quello che è richiesto, è di provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in ispecie, a coloro che hanno compiuto i 18 anni di età.

Si ricorda che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati – ai sensi dell’art.1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) – gli uffici elettorali comunali sono tenuti a rimanere aperti nei giorni antecedenti alle elezioni e nel giorno della votazione, anche se di domenica (qui dove e come si vota).

Tessera elettorale scaduta: che fare? Come funziona il rinnovo

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell’elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l’altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell’elettore).

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, quindi è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione.

Tessera elettorale smarrita: come richiederla e a chi

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solo laddove non sia possibile consegnare all’elettore né la tessera né il suo duplicato, l’ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

Solitamente, comunque, ogni Comune sul proprio sito Internet riporta tutte le indicazioni relative al rinnovo e rilascio della stessa, compresi l’ubicazione degli uffici preposti e i documenti richiesti e necessari per procedere. Prima di procedere, quindi, è consigliato consultare il regolamento pubblicato.