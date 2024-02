Fantasanremo, chi vince e cosa

Come si vince al Fantasanremo e cosa c'è in palio? Ecco un'analisi dettagliata dei bonus e malus del fantasy game legato alla kermesse dell'Ariston

Il Fantasanremo è nato come un gioco e, al di là della fama ottenuta, resta proprio questo. Ciò vuol dire che l’obiettivo cardine è quello di divertirsi e, al tempo stesso, rendere più esilarante e comunitaria l’esperienza del Festival di Sanremo. Di seguito spieghiamo nel dettaglio in che modo si vinca e, soprattutto, cosa si vince nel trionfare in questo social game ormai celeberrimo.

Chi vince il Fantasanremo

Il fantasy game Fantasanremo è ormai una cosa seria, data la presenza di sponsor di gran livello. Ciò non vuol dire, però, che non sia ancora possibile semplicemente divertirsi, ambendo al premio più importante: la gloria eterna. Ecco infatti cosa si vince al Fantasanremo, la semplice soddisfazione d’aver battuto gli altri, amici o sconosciuti online.

Il progetto non prevede alcun riconoscimento, economico o di altra natura. Ciò è però in parte mutato nel corso delle edizioni condotte da Amadeus in questi anni. La presenza di sponsor ha portato a delle leghe differenti da quelle originarie. Di fatto è oggi possibile iscriversi e mirare a dei premi da parte di aziende come Pandora. Ciò riguarda però l’azienda, che spinge gli utenti sul proprio sito, magari per partecipare a un’estrazione o altro.

Il gioco in sé non premia. Brand a parte, è ovviamente possibile organizzare una lega privata tra amici, come per il Fantacalcio, sfruttando l’elenco dei bonus e malus (che di seguito riportiamo) per stabilire una classifica personale. Ciò potrebbe portare a trionfi di natura economica e non solo.

La classifica

Ciò che il sito offre è la classifica del Fantasanremo, così che tutti possano fare affidamento a un sistema di punteggi univoco. Serata dopo serata, dunque, sarà possibile verificare la propria situazione, a seconda della squadra composta. Nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, Marco Mengoni è stato in grado di vincere la kermesse e anche il fantasy game.

Bonus e malus

I bonus e malus del Fantasanremo si dividono in due categorie. Da una parte abbiamo quelli fissi. È il caso dei punti garantiti per l’ottenimenti dei vari premi assegnati. Dall’altra, invece, spazio a quelli che mutano di anno in anno. Sotto quest’aspetto molto dipende dai Big in gara all’Ariston. Si pensi ai 5 punti garantiti dal fatto che Dargen D’Amico indossi un paio di occhiali, come sempre fa.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei bonus del Fantasanremo 2024:

Piazzamento in top 10 della classifica di serata: +20 punti;

Piazzamento in top 5 della classifica di serata: +20 punti;

Premio della critica Mia Martini: +25 punti;

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla: +25 punti;

Premio Sergio Bardoti: +25 punti;

Premio Giancarlo Bigazzi: +25 punti;

Altri premi non citati, consegnati sul palco: +10 punti;

Sesto sangiovanni: +6 punti;

Il Tre terzo: +3 punti;

Mannini presentato da Mannino: +5 punti;

Fiorella presentata da Fiorello +5 punti;

Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri: +10 punti;

Rain si esibisce con l’ombrello (malus, nel caso in cui lo apra): +10 punti;

The Kolors si esibiscono in collegamento da Ibiza: +20 punti;

Nek ritrova Laura tra il pubblico: +1 punti;

Artista presentato da co-conduttore: +5 punti;

Artista presentato da ospite: +10 punti;

Artista presentato da ospite internazionale: +15 punti;

Primo artista presentatore di serata: +5 punti;

Ultimo artista presentatore di serata: +5 punti:

Enrico Melozzi direttore d’orchestra: +20 punti;

Beppe Vessicchio direttore d’orchestra: +25 punti;

Suona uno strumento (nei gruppi vale solo per il cantante): +10 punti;

Ombelico in vista (con piercing raddoppia): +5 punti;

Scalzo/a: +5 punti;

Ballerini: +10 punti;

Performer: +15 punti;

Scende in platea: +15 punti;

Fiore tra i capelli: +10 punti;

Mic drop: +20 punti;

Slickback: +25 punti;

Spaccata: +25 punti;

Stage diving: +30 punti;

Trenino del pubblico: +30 punti;

Sfazzolettata di gruppo del pubblico: +20 punti;

Invasione di palco non programmata: +30 punti;

Parolacce: +10 punti;

Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione: +10 punti;

Dichiarazioni, gesti o simboli in favore della pace o contro la guerra: +10 punti;

Ringraziamenti post esibizione: +5 punti;

Standing ovation del pubblico (se parziale, il punteggio si dimezza): +20 punti;

Standing ovation dell’orchestra: +30 punti;

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, tranne bis e spareggi): +10 punti;

A ciò si aggiungono dei Bonus Premium, sponsorizzati per così dire. Di seguito elenchiamo invece i malus:

Presentatore sbaglia il titolo della canzone: -15 punti;

Presentatore sbaglia il nome dell’artista: -10 punti;

Presentatore sbaglia il nome degli autori: -5 punti;

Artista presentatore sbaglia il titolo della canzone: -15 punti;

Artista presentatore sbaglia il nome degli autori: -5 punti;

Non scende la scalinata: -5 punti;

Inciampo sulla scalinata: -20 punti;

Caduta dalla scalinata: -50 punti;

Dimentica parole del testo: -10 punti;

Si siede: -5 punti;

Caduta accidentale del microfono o dell’asta: -10 punti;

Problemi tecnici che interrompono il brano: -20 punti;

Inciampo o caduta durante l’esibizione: -20 punti;

Caduta o spostamento evidente della dentiera: -25 punti;

Caduta del parrucchino: -25 punti;

Litigio con il pubblico: -25 punti;

Fischi di disapprovazione del pubblico: -30 punti;

Discorso e/o battuta discriminatori: -30 punti;

Calci alle rose sul palco (annullato, se Morandi pulisce il palco): -50 punti;

Bestemmia in diretta: -66.6 punti;

Canzone e/o artista squalificati: -100 punti