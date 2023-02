Marco Mengoni, quanto guadagna il vincitore di Sanremo

Dopo la sua vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, in molti si sono chiesti quanto guadagni Marco Mengoni, soprattutto alla luce dei successi ottenuti nel corso della sua carriera. Cerchiamo di analizzare nel dettaglio le diverse fonti di guadagno del cantante di “Due vite”, cercando di fare chiarezza sulla sua situazione finanziaria.

In primo luogo, è importante sottolineare che la vittoria al Festival di Sanremo non prevede alcun premio in denaro per i cantanti che partecipano alla gara. L’unico rimborso previsto ammonta a 48.000 euro, ma si tratta di una somma destinata a coprire le spese sostenute per l’organizzazione e la produzione del brano presentato. Pertanto, la vittoria a Sanremo non ha alcun impatto diretto sul guadagno di Marco Mengoni.

Ciò nonostante, il patrimonio dell’artista è ben più vasto e comprende diverse fonti di reddito. In primo luogo, va segnalato il contratto con la Sony, che Mengoni ha firmato durante la sua partecipazione al talent show X Factor. Secondo le stime, questo contratto ha un valore di circa 300.000 euro e ha consentito al cantante di pubblicare diversi album di grande successo, tra cui “Dove si vola” e “Le cose che non ho”. Grazie a questi album, Mengoni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui sessanta dischi di platino e tre dischi d’oro, e ha venduto oltre 3,7 milioni di copie.

Qual è stato l’impatto economico del festival?

Le altre fonti di guadagno di Mengoni

Le fonti di guadagno di Marco Mengoni non si limitano al mondo della musica. La famiglia dell’artista gestisce alcuni negozi di alta gamma, tra cui il negozio Ferrari di abbigliamento a Ronciglione, gestito dalla madre. Si tratta di un’attività che si è rivelata molto redditizia nel corso degli anni e che ha contribuito al successo finanziario della famiglia Mengoni.

Inoltre, Marco Mengoni è proprietario della società No Comment Opificio Musicale S.r.l., con sede a Milano. Questa società si occupa di produzione e diffusione di poster, adesivi, libri, dischi e molto altro per i big della musica italiana. Secondo i dati depositati presso il registro delle imprese, il bilancio della società nel 2021 ha registrato un fatturato tra i 600.000 e 1.500.000 euro, con un utile pari a 101.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che conferma la solidità finanziaria della società di Mengoni.

Quanto costa la pubblicità durante Sanremo?

La carriera ricca di successi di Mengoni

Calcolare con precisione il suo patrimonio è comunque difficoltoso, perché Marco Mengoni guadagna anche dai social, pubblicità e soprattutto dai concerti live. Infatti lui è uno dei più famosi cantanti italiani e ha avuto una carriera straordinaria sin dal suo debutto nel 2009, quando ha iniziato la sua carriera musicale partecipando al talent show televisivo X Factor, dove ha vinto la terza edizione.

Da allora, la sua carriera è decollata. Mengoni ha pubblicato sei album in studio, ha partecipato a importanti festival di musica, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, e ha ottenuto una grande popolarità sui social media. La sua carriera musicale ha raggiunto il successo anche al di fuori dell’Italia, dove ha partecipato a importanti eventi musicali internazionali, come l’Eurovision Song Conest, e ha collaborato con artisti di fama mondiale. Nel 2010, ha vinto il premio “Artista rivelazione dell’anno” ai Wind Music Awards, mentre nel 2013 ha vinto il premio “Miglior artista italiano” agli MTV Europe Music Awards.

Oltre ai premi musicali, Mengoni ha un grande successo sui social media. Ha più di 2,2 milioni di follower su Instagram e più di 1,8 milioni di follower su Twitter. Utilizza i suoi account social per condividere le sue attività musicali, le sue opinioni su questioni sociali e per connettersi con i suoi fan in tutto il mondo.