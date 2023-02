Sanremo 2023: qual è stato l’impatto economico del Festival

Si è conclusa con successo la quarta edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Ventotto gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston, per una gara che ha visto trionfare alla fine Marco Mengoni. Notevole poi lo share registrato nell’arco delle cinque serate e ingenti i guadagni per la Rai ma non solo. Perché la kermesse, al di là della musica, ha sempre un enorme impatto economico. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati costi e giro d’affari della prestigiosa manifestazione.

L’impatto economico di Sanremo 2023: cifre da capogiro

A fotografare l’economia della 73esima edizione di Sanremo è stata una ricerca condotta da EY. Secondo le stime l’impatto complessivo del festival è stato di 186 milioni di euro, di cui ben 71 milioni di valore aggiunto. Ammontano invece a 113 milioni gli effetti indiretti e indotti.

Sulla base dei dati raccolti è emerso che le spese pubblicitarie e degli sponsor, che permettono sempre di ammortizzare i costi, sono state di 133 milioni di euro. L’impatto degli investimenti per l’organizzazione è di 41 milioni, mentre quello relativo alla presenza degli spettatori e dei professionisti di 12 milioni.

Qui abbiamo spiegato quanto costa la pubblicità durante l’evento.

Per quanto riguarda i guadagni, in linea generale la Rai riesce poi a destinare parte delle risorse in entrata ad altre attività della rete televisiva. “L’effetto ‘moltiplicatore’ del giro di affari è pari a circa 2.5 euro di impatto sull’economia per ogni euro investito“, ha affermato Mario Rocco, Partner EY, Valuation, Modelling and Economics Leader. Che ha sottolineato: “Si prescinde, inoltre, da effetti difficili da stimare ma sicuramente importanti relativi all’effetto trascinamento sull’industria discografica nel mercato fisico e digitale”.

I posti di lavoro creati dal Festival di Sanremo

Il fatto che negli ultimi anni il Festival abbia acquisito più rilevanza mediatica e importanza nella cultura popolare, conquistando consensi di pubblico sempre maggiori, ha permesso di dar vita a una vera e propria fabbrica di soldi, in grado di coinvolgere sinergicamente sia amministrazioni pubbliche che operatori privati.

Tra i punti forti di Sanremo per il territorio c’è la capacità di generare tanto lavoro. Sono oltre 1.100, infatti, i professionisti a tempo pieno coinvolti nella kermesse, di cui circa 750 impiegati in realtà derivanti dagli effetti indiretti e indotti della kermesse. Come evidenziato da EY, i settori maggiormente coinvolti, grazie all’attivazione delle catene di fornitura, sono quelli relativi ai servizi pubblicitari, di food&beverage e hospitality.

Qui abbiamo parlato dei guadagni di Amadeus, mentre qui di quelli delle co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Il premio di Marco Mengoni: quanto ha vinto

A conquistare Sanremo 2023 è stato, come detto, Marco Mengoni. Grande favorito fin dalla prima serata, ha portato all’Ariston il brano ‘Due vite’. Per il 34enne di Ronciglione si tratta della seconda vittoria su tre partecipazioni. Aveva infatti già conquistato pubblico e critica nel 2013 con ‘L’Essenziale’.

Ma quanto ha vinto? In realtà il Festival non prevede alcun montepremi per il vincitore. I guadagni arrivano prevalentemente dal circuito musicale e dalla visibilità. I vantaggi promozionali, tra incremento dello streaming e aumento delle vendite di dischi e brani, non sono affatto da trascurare.

Chi trionfa alla kermesse quindi si porta a casa la stessa cifra in denaro percepita da tutti gli altri cantanti in gara. Parliamo di una sorta di indennizzo a titolo di rimborso spese dal valore di 48.000 euro. A differenza degli altri artisti Mengoni rappresenterà però l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 che si svolgerà a Liverpool: un’ulteriore grande occasione per accrescere la sua visibilità oltre i confini nazionali.