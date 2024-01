Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Sarà un Festival di Sanremo dai tanti volti. Non si parla soltanto dei cantanti in gara, per quanto ovviamente questi restino centrali nella kermesse. Il riferimento va a tutto ciò che accompagna le esibizioni artistiche.

Numerosi i co-conduttori scelti dal direttore artistico Amadeus per quella che sarà la sua quinta e ultima edizione consecutiva. Il grande spettacolo avrà inizio il prossimo 6 febbraio e la curiosità del pubblico è alle stelle. Proviamo quindi a scendere nei dettagli dell’attesissimo evento musicale, svelando ad esempio il cachet degli ospiti, così come il compenso dei co-conduttori che si alterneranno al fianco del padrone di casa.

Sanremo 2024: cachet co-conduttori

Saranno cinque i co-conduttori che si alterneranno al fianco di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2024. Ogni serata sarà contraddistinta da un volto differente. A partire dal 6 febbraio, infatti, avremo modo di vedere Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello.

Quest’ultimo fa dunque il suo ritorno, attesissimo dal pubblico. Un nome che spicca sugli altri, per l’impatto che avrà sul pubblico e la sua capacità di tenere il palco. Sarà libero di agire, al solito, e condividerà in pieno i compiti con l’amico Amadeus.

Tutto ciò per evidenziare la possibilità che il suo cachet da co-conduttore potrebbe essere superiore a quello degli altri quattro. La singola serata altrui dovrebbe prevedere un pagamento da parte della Rai di 25mila euro.

Per il gran mattatore, invece, l’azienda potrebbe ritrovarsi a versare 50mila euro, ovvero la stessa cifra pattuita per singola serata di Chiara Ferragni nella scorsa edizione, poi devoluta in beneficenza all’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

Guardando al passato, secondo indiscrezioni Fiorello ottenne un accordo da 300mila euro nel 2020 per cinque serate. Cifra ridotta a 250mila per l’anno successivo. Per la sua singola serata del 2022, invece, pare abbia incassato 50mila euro e tale somma dovrebbe venir confermata stavolta.

Compenso ospiti di Sanremo 2024

Abbiamo già avuto modo di svelare il cachet di Amadeus, dunque non resta che analizzare il compenso degli ospiti di Sanremo 2024. Anche in questo caso spazio a grandi nomi, come Giovanni Allevi e Roberto Bolle. Il primo sarà presente nella seconda serata, mentre il secondo apparirà all’ultima. Per entrambi, però, non sono presenti indiscrezioni relative ai guadagni previsti.

Per celebrare i 30 anni di E poi, i 40 di Terra Promessa e i 60 di Non ho l’età, si esibiranno mercoledì 7 febbraio Giorgia (co-conduttrice di serata), Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti. Se per la prima abbiamo già svelato il compenso, per l’artista 76enne non ci sono informazioni. Il cantautore romano, invece, potrebbe percepire un cachet da 50mila euro. Sarebbe la stessa cifra chiesta e ottenuta nel 2016.

Giovedì 8 febbraio, infine, ci sarà spazio per il super ospite di questa ultima edizione condotta da Amadeus. Questi porterà sul palco Russell Crowe. Il conduttore ha svelato come non ci sarà alcun compenso per quest’apparizione. L’attore ha scelto di accettare la proposta per il solo piacere di prendere parte all’evento.

Sarà parte integrante della kermesse in veste di musicista e non di attore. Si esibirà infatti con la sua band blues, gli Indoor Garden Party: “Verrà a spese sue dall’Australia. Per il solo piacere di esserci. Parte da lì il 6 febbraio, quando finisce di girare. Il 7 sarà a Sanremo e l’8 salirà sul palco”.

Cachet ospiti: sguardo al passato

Le quattro edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus sono state un successo. Il presentatore è riuscito anche a gestire al meglio la kermesse del 2021, in piena pandemia di Covid-19, in assenza di pubblico in teatro. Tanti gli ospiti accolti sul palco e, alle soglie della sua ultima volta, ripercorriamo i compensi che sono stati elargiti dalla Rai.

Al suo primo anno, ha portato Roberto Benigni sul palco dell’Ariston. La sua lettura dei Cantico dei cantici, commentata, ha previsto un esborso per l’azienda di 300mila euro. Di poco inferiore, invece, il compenso percepito da Tiziano Ferro, che è stato un grande mattatore di quell’edizione. Per lui 250mila euro, che il cantautore ha prontamente devoluto ad alcune onlus: Lilt, Centro Donna Lilith, Associazione Valentina Onlus e Associazione Chance For Dogs.

In quattro delle cinque serate era stato presente anche Fiorello, con un incasso complessivo di 300mila euro. Sul fronte internazionale, accordati 25mila euro per Lewis Capaldi, mentre il doppio sarebbe finito nelle casse di Dua Lipa.

La sua prima è stata però un’edizione molto ricca di volti, come quelli di Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu. Per loro 25mila euro a testa. Cifra simile a quelle che sarebbe stata percepita da Rula Jabreal, che ha però smentito il tutto, precisando soltanto che la metà dell’incasso sarebbe stata devoluta all’attivista irachena yazida Nadia Murad. Ipotesi cachet da 50mila euro invece per Antonella Clerici e Mara Venier, mentre per Laura Chimenti ed Emma D’Aquino pare unicamente un rimborso spese. A dominare su tutti, Georgina Rodriguez, per un gettone da ben 140mila euro.

Per quanto riguarda Sanremo 2021, invece, l’elenco delle presenze di spicco fu il seguente: Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie, Matilda De Angelis, Barbara Palombelli e Fiorello. Per quest’ultimo 50mila euro a serata, così come l’ex calciatore, che ha siglato un contratto da 200mila euro per quattro serate. Per tutti gli altri nomi, invece, circa 25mila euro garantiti.

Nel 2022 Fiorello ha confermato le proprie cifre, ovvero 50mila euro a serata. La metà dovrebbero aver invece percepito Maria Chiara Giannetta, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli. Partecipazione gratuita invece per Roberto Saviano, mentre Checco Zalone avrebbe ottenuto 50mila euro per la sua divertente partecipazione. Non ci sono cifre particolarmente chiare invece per Maneskin, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Margo Mengoni. Si suppone però che si vada oltre la soglia degli altri ospiti, con un picco di 100mila euro in alcuni casi.

Lo scorso anno, infine, il co-conduttore fisso Gianni Morandi ha percepito 300mila euro per le cinque serate. Chiara Ferragni è stata invece protagonista di due appuntamenti all’Ariston, ottenendo 50mila euro l’una. Gettone da 25mila euro, invece, per Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Decisamente fuori budget il costo per i Black Eyed Peas, invece, pari a circa 800mila euro per 20 minuti sul palco.