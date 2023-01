Quanto inquina davvero viaggiare (e come farlo più green)

Fonte: 123RF

Eventi meteorologici inattesi, estati torride, inverni miti e perturbazioni sempre più dirompenti. Sono i segnali di un mutamento del clima ogni anno più estremo. Eppure non possiamo smettere di viaggiare. Ma qual è la relazione tra turismo e meteo? In effetti ogni vacanza, spostamento o escursione contribuisce, purtroppo, al problema del cambiamento climatico. Sfortunatamente, ogni viaggio ha un impatto diretto sull’ambiente.

Quanto inquinano i viaggi globalmente

Secondo il World Travel & Tourism Council, l’8-10% delle emissioni globali di CO2 è causato dal settore dei viaggi e del turismo. La maggior parte di queste emissioni è causata dallo spostamento da e verso una destinazione. Ovviamente più è lungo il percorso, maggiore è l’emissione di CO2. Secondo il Global Carbon Budget Report l’umanità ha emesso quest’anno 36,6 miliardi di tonnellate di CO2. Nel 1950, le emissioni globali di CO2 erano solo di 6 miliardi di tonnellate, mentre nel 1990 le emissioni avevano raggiunto i 22 miliardi di tonnellate. Alla luce di questi dati,si può fare qualcosa per inquinare meno mentre si viaggia: la scelta del mezzo di trasporto che si utilizza per il viaggio può fare la differenza.

L’impronta di carbonio delle vacanze

Che si tratti di treno, aereo, autobus, nave o auto, ogni mezzo di trasporto ha bisogno di essere alimentato in qualche modo, e questo richiede energia, attualmente generata in primo luogo da fonti fossili come petrolio e gas. Quando il carburante viene bruciato, come nel caso della maggior parte delle automobili e degli aerei, viene rilasciata anidride carbonica. Questa entra nell’atmosfera e la riscalda.

Sempre più persone sono diventate consapevoli degli aspetti dannosi per il clima dei viaggi, quindi si potrebbe ipotizzare che siano aumentati i viaggi sostenibili. Purtroppo no, secondo l’Head of Tourist Mobility Research presso l’Institute for Tourism Research in Northern Europe (NIT). Il desiderio di vedere il mondo e l’interesse a comportarsi in modo rispettoso del clima spesso entrano in conflitto e il desiderio di viaggiare spesso prevale.

La stessa ripresa dei viaggi dopo la pandemia potrebbe confermarlo. Come riporta l’Istat, nel 2021 i viaggi degli italiani sono stati 41 milioni e 648mila (281 milioni e 491mila pernottamenti), vicini ai livelli del 2020, ma lontani da quelli precedenti alla pandemia del 2019. Le vacanze di 4 o più notti sono cresciute del 25%. Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre sono il 33,9%, contro il 30,9% del 2020. Pur in ripresa rispetto al primo anno di pandemia (+29%), i viaggi all’estero sono solo il 26% di quelli registrati nel 2019 mentre è stabile la scelta di località italiane (89,3% dei viaggi).

L’UE potrebbe presto vietare i voli interni, ecco cosa cambierebbe

La consapevolezza sul clima ha cambiato il modo di viaggiare?

L’associazione ambientalista KlimaLink, ritiene che il desiderio di agire in modo rispettoso del clima non si concretizzi effettivamente quando si viaggia, soprattutto perché non è facile per i viaggiatori identificare il modo più ecologico di viaggiare ed evitare di contribuire al cambiamento climatico. L’associazione mira a cambiare questa situazione e sta sviluppando uno strumento per il calcolo delle emissioni di CO2 per tutti gli aspetti di una vacanza, dai viaggi in autobus ai soggiorni in hotel. Lo strumento dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2024.

È però decisamente difficile calcolare le emissioni a seconda delle diverse modalità di trasporto, poiché sono coinvolti una varietà di fattori. Sebbene il calcolatore di volo dell’impronta di carbonio di MyClimate includa l’infrastruttura e la produzione per automobili e voli, questi non sono inclusi in un altro calcolatore di impronta di carbonio, Quarks.

Tuttavia, i calcolatori delle emissioni di CO2 tengono conto delle emissioni non solo di anidride carbonica dei viaggi aerei, poiché la CO2 non è l’unica cosa dannosa emessa durante un volo. Vengono prodotti altri inquinanti che influiscono negativamente sull’ambiente, come gli ossidi di azoto e la fuliggine. Le particelle di fuliggine favoriscono, ad esempio, la formazione di scie di condensazione e possono causare la formazione di cirri ad alta quota. Anche questo porta al riscaldamento globale. Per un viaggio in treno, invece, bisogna verificare se il treno funziona a diesel o è alimentato elettricamente. Volare è ad ogni modo indiscutibilmente la modalità di viaggio meno sostenibile e dovrebbe essere evitata da chiunque voglia ridurre la propria impronta di carbonio.

Cos’è il flight shaming? Via al processo ai jet

Piccoli accorgimenti per viaggi e vacanze rispettosi del clima

Ovviamente i viaggi generano anche ricchezza per le persone delle destinazioni che vivono grazie al settore. Ma alla luce del fatto che i trasporti sono responsabili di una parte significativa delle emissioni globali di CO2, i vacanzieri potrebbero ripensare la loro modalità di viaggio e rimanere più a lungo in un posto invece di fare diversi viaggi più brevi. È anche importante vedere il viaggio come parte dell’esperienza e apprezzare, che anche le destinazioni di vacanza vicine possono offrire qualcosa di unico in ogni caso.

Ad esempio Legambiente propone sul suo sito web una pagina per scoprire le mete più vicine e sostenibili, dove poter trascorrere una vacanza all’insegna della natura e della sostenibilità. Tuttavia, rendere i viaggi rispettosi del clima non dovrebbe essere lasciato solo ai singoli individui. È importante parlare di infrastrutture di trasporto e non solo di responsabilizzare le persone. Devono esserci offerte affidabili e neutrali per il clima, affinché i viaggi siano rispettosi del clima.