Bandiere Blu 2024, le spiagge migliori in Italia: la mappa completa

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Taormina

Tenendo conto della temperatura media in Italia, si può dire come l’estate sia ormai giunta, con un mese d’anticipo. Ciò è vero in moltissime regioni, dove le spiagge sono già state prese d’assalto. In questo clima giunge il riconoscimento delle Bandiere Blu 2024, che premia quest’anno 236 Comuni italiani.

Un elenco prestigioso, che apre le porte alle aree che hanno vantato acque “eccellenti” nel corso degli ultimi 4 anni di valutazioni scientifiche. Qualche sorriso in meno per l’Italia sul fronte approdi turistici. Nel 2024 sono 81 quelli premiati, 3 in meno rispetto allo scorso anno.

Nell’elenco delle Bandiere Blu 2024 trovano spazio 14 nuovi ingressi. Parliamo di Ortona, Parghelia, Cellole, Borgo Verezzi, Recco, Porto Sant’Elpidio, Lecce, Manduria, Patù, Letojanni, Scicli, Taormina, Tenno e Vallelaghi.

La Regione più premiata di quest’anno è la Liguria, che si conferma in tal senso. A seguire Puglia e, a parimerito, Campania e Calabria. Numericamente parlando nulla cambia per la prima classificata, che perde due Comuni e ne guadagna altrettanti. La Puglia sale invece a 24, con 3 nuove aggiunte e una perdita. Campania e Calabria invece salgono rispettivamente di un’unità, raggiungendo quota 20.

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Piemonte

Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola);

Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola);

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola);

San Maurizio D’Opaglio (Novara);

Gozzano (Novara).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Lombardia

Toscolano-Maderno (Brescia);

Gardone Riviera (Brescia);

Sirmione (Brescia).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Trentino Alto Adige

Vallelaghi (Trentino Alto Adige);

Sella Giudicarie (Trentino Alto Adige);

Tenno (Trentino Alto Adige);

Bondone (Trentino Alto Adige);

Bedollo (Trentino Alto Adige);

Baselga di Pinè (Trentino Alto Adige);

Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige);

Tenna (Trentino Alto Adige);

Calceranica al Lago (Trentino Alto Adige);

Levico Terme (Trentino Alto Adige);

Caldonazzo (Trentino Alto Adige);

Lavarone (Trentino Alto Adige).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Liguria

Bordighera (Imperia);

Sanremo (Imperia);

Riva Ligure (Imperia);

Santo Stefano al Mare (Imperia);

Imperia (Imperia);

Diano Marina (Imperia);

Laigueglia (Savona);

Ceriale (Savona);

Borghetto Santo Spirito (Savona);

Loano (Savona);

Pietra Ligure (Savona);

Borgio Verezzi (Savona);

Finale Ligure (Savona);

Noli (Savona);

Spotorno (Savona);

Bergeggi (Savona);

Savona (Savona);

Albissola Marina (Savona);

Celle Ligure (Savona);

Varazze (Savona);

Sori (Genova);

Recco (Genova);

Camogli (Genova);

Santa Margherita Ligure (Genova);

Chiavari (Genova);

Lavagna (Genova);

Sestri Levante (Genova);

Moneglia (Genova);

Framura (La Spezia);

Bonassola (La Spezia);

Levanto (La Spezia).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Toscana

Carrara (Massa Carrara);

Massa (Massa Carrara);

Forte dei Marmi (Lucca);

Pietrasanta (Lucca);

Camaiore (Lucca);

Viareggio (Lucca);

Pisa (Pisa);

Livorno (Livorno);

Rosignano Marittimo (Livorno);

Cecina (Livorno);

Bibbona (Livorno);

Castagneto Carducci (Livorno);

San Vincenzo (Livorno);

Piombino (Livorno);

Follonica (Grosseto);

Castiglione della Pescaia (Grosseto);

Grosseto (Grosseto);

Orbetello (Grosseto).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia);

Lignano Sabbiadoro (Udine).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Veneto

San Michele al Tagliamento (Venezia);

Caorle (Venezia);

Eraclea (Venezia);

Jesolo (Venezia);

Cavallino Treporti (Venezia);

Venezia (Venezia);

Chioggia (Venezia);

Rosolina (Rovigo);

Porto Tolle (Rovigo).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Emilia Romagna

Comacchio (Ferrara);

Ravenna (Ravenna);

Cervia (Ravenna);

Cesenatico (Forlì-Cesena);

Gatteo (Forlì-Cesena);

San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena);

Bellaria Igea Marina (Rimini);

Riccione (Rimini);

Misano Adriatico (Rimini).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 nelle Marche

Gabicce Mare (Pesaro Urbino);

Pesaro (Pesaro Urbino);

Fano (Pesaro Urbino);

Mondolfo (Pesaro Urbino);

Senigallia (Ancona);

Ancona (Ancona);

Sirolo (Ancona);

Numana (Ancona);

Porto Recanati (Macerata);

Potenza Picena (Macerata);

Civitanova Marche (Macerata);

Porto Sant’Elpidio (Fermo);

Fermo (Fermo);

Porto San Giorgio (Fermo);

Altidona (Fermo);

Pedaso (Fermo);

Cupra Marittima (Ascoli Piceno);

Grottammare (Ascoli Piceno);

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Abruzzo

Martinsicuro (Teramo);

Alba Adriatica (Teramo);

Tortoreto (Teramo);

Giulianova (Teramo);

Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Pineto (Teramo);

Silvi (Teramo);

Pescara (Pescara);

Francavilla al Mare (Chieti);

Ortona (Chieti);

Fossacesia (Chieti);

Vasto (Chieti);

San Salvo (Chieti);

Villalago (L’Aquila);

Scanno (L’Aquila).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 nel Molise

Termoli (Campobasso);

Campomarino (Campobasso).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 nel Lazio

Trevignano Romano (Roma);

Anzio (Roma);

Latina (Latina);

Sabaudia (Latina);

San Felice Circeo (Latina);

Terracina (Latina);

Fondi (Latina);

Sperlonga (Latina);

Gaeta (Latina);

Minturno (Latina).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Campania

Cellole (Caserta);

Massa Lubrense (Napoli);

Sorrento (Napoli);

Piano di Sorrento (Napoli);

Vico Equense (Napoli);

Anacapri (Napoli);

Positano (Salerno);

Capaccio Paestum (Salerno);

Agropoli (Salerno);

Castellabate (Salerno);

Montecorice (Salerno);

San Mauro Cilento (Salerno);

Pollica (Salerno);

Casal Velino (Salerno);

Ascea (Salerno);

Pisciotta (Salerno);

Centola (Salerno);

Camerota (Salerno);

Ispani (Salerno);

Vibonati (Salerno).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Basilicata

Maratea (Potenza);

Bernalda (Matera);

Pisticci (Matera);

Policoro (Matera);

Nova Siri (Matera).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Puglia

Isole Tremiti (Foggia);

Rodi Garganico (Foggia);

Peschici (Foggia);

Vieste (Foggia);

Zapponeta (Foggia);

Bisceglie (Barletta-Andria-Trani);

Polignano a Mare (Bari);

Monopoli (Bari);

Fasano (Brindisi);

Ostuni (Brindisi);

Carovigno (Brindisi);

Lecce (Lecce);

Melendugno (Lecce);

Castro (Lecce);

Patù (Lecce);

Salve (Lecce);

Ugento (Lecce);

Gallipoli (Lecce);

Nardò (Lecce);

Manduria (Taranto);

Maruggio (Taranto);

Leporano (Taranto);

Castellaneta (Taranto);

Ginosa (Taranto).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Calabria

Tortora (Cosenza);

Praia a Mare (Cosenza);

San Nicola Arcella (Cosenza);

Santa Maria del Cedro (Cosenza);

Diamante (Cosenza);

Rocca Imperiale (Cosenza);

Roseto Capo Spulico (Cosenza);

Trebisacce (Cosenza);

Villapiana (Cosenza);

Cirò Marina (Crotone);

Melissa (Crotone);

Isola di Capo Rizzuto (Crotone);

Sellia Marina (Catanzaro);

Catanzaro (Catanzaro);

Soverato (Catanzaro);

Parghelia (Vibo Valentia);

Tropea (Vibo Valentia);

Caulonia (Reggio Calabria);

Roccella Jonica (Reggio Calabria);

Siderno (Reggio Calabria).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Sicilia

Lipari (Messina);

Tusa (Messina);

Alì Terme (Messina);

Roccalumera (Messina);

Furci Siculo (Messina);

Santa Teresa di Riva (Messina);

Santa Teresa di Riva (Messina); Letojanni (Messina);

Taormina (Messina);

Modica (Ragusa);

Ispica (Ragusa);

Pozzallo (Ragusa);

Scicli (Ragusa);

Ragusa (Ragusa);

Menfi (Agrigento).

Le spiagge Bandiere Blu 2024 in Sardegna