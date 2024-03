HVOlution, il biocarburante vegetale al 100% di Eni è disponibile in 50 stazioni italiane, l'obiettivo è raggiungere 150 punti vendita per una mobilità sostenibile

Fonte: 123RF HVOlution, il biocarburante vegetale al 100% di Eni è disponibile in 50 stazioni italiane, l'obiettivo è raggiungere 150 punti vendita per una mobilità sostenibile

L’arrivo del biocarburante HV0lution è molto atteso in Italia e rappresenta una svolta significativa per il settore dei trasporti. Questo diesel innovativo è completamente derivato da fonti rinnovabili e potrebbe trasformare radicalmente il concetto di mobilità nel paese, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale, un criterio fondamentale nella progettazione delle automobili moderne.

L’ambito della sostenibilità ambientale e della mobilità sta vivendo un’evoluzione, con l’elettrico destinato a diventare l’unica opzione di alimentazione ammessa alla vendita in Europa dal 2035. Tuttavia, recentemente sono emerse interessanti alternative, come i motori a idrogeno e i biocarburanti, che potrebbero offrire nuove prospettive per il futuro dei trasporti.

In Italia, i biocarburanti stanno iniziando a fare la loro comparsa nei punti vendita. HV0lution, il biocarburante prodotto da ENI, è già disponibile in 50 stazioni di servizio sparse per il paese e mira ad espandere ulteriormente la sua presenza.

HVOlution, il biocarburante rivoluzionario per la mobilità sostenibile

HVOlution è una rivoluzionaria miscela di paraffine stabili che conferisce al diesel una resistenza alla contaminazione batterica e una bassa suscettibilità all’assorbimento di umidità. Questa caratteristica unica consente di miscelarlo in alte percentuali con il gasolio fossile, superando ampiamente il limite del 7% consentito dalla normativa europea EN 590 per il biodiesel tradizionale, FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

Questo carburante, totalmente rinnovabile, è privo di aromatici e poliaromatici, sostanze notoriamente dannose per l’ambiente. HVOlution, come spiega Eni, rispetta rigorosamente la specifica europea EN15940 per i gasoli paraffinici ottenuti sinteticamente o tramite idrotrattamento (XTL), garantendo prestazioni elevate e una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzarlo con veicoli dotati di motori diesel almeno Euro 6, senza richiedere adattamenti o modifiche. Tutti i veicoli che rispettano i requisiti di base possono già usufruire di questo biocarburante. Nel frattempo, Eni ha avviato lo sviluppo di un nuovo Hydrotreated Vegetable Oil.

Inoltre, l’utilizzo di HVOlution offre notevoli vantaggi fiscali, grazie alla sua classificazione come carburante rinnovabile. Gli acquirenti e gli utilizzatori possono beneficiare di incentivi e agevolazioni fiscali, contribuendo così a un maggiore risparmio finanziario.

HVOlution, tecnologia e sostenibilità

L’innovativo biocarburante HVOlution è prodotto da Eni presso le sue raffinerie situate a Venezia e Gela, le quali sono state trasformate in bioraffinerie grazie agli investimenti effettuati a partire dal 2014. L’azienda sottolinea che queste raffinerie hanno abbandonato completamente l’utilizzo di olio di palma (“palm oil free”) entro la fine del 2022. La tecnologia all’avanguardia utilizzata è l’Ecofining, proprietà di Eni, che consente il trattamento di materie prime vegetali di scarto e oli non commestibili per produrre il biocarburante HVO.

Eni Sustainable Mobility, inoltre, è diventato il secondo produttore in Europa di questo tipo di biocarburante. HVOlution è un biocarburante composto esclusivamente da HVO puro, il quale ha già dimostrato la sua efficacia in una vasta gamma di applicazioni, inclusi veicoli utilizzati per il trasporto aeroportuale dei passeggeri a mobilità ridotta e veicoli commerciali per la logistica.

Per garantire la compatibilità con il proprio veicolo, Eni raccomanda di consultare il libretto di uso e manutenzione, poiché il biocarburante è identificato come EN 15940 XTL. Inoltre, a partire dal 2016, il biocarburante HVO è stato aggiunto al 15% al prodotto Eni Diesel +, disponibile presso oltre 3.500 stazioni di servizio in Italia.

Espansione e prospettive, il futuro di HVOlution

Al momento, il prezzo di HVOlution non è stato ufficialmente comunicato da Eni; tuttavia, è ragionevole supporre che questo innovativo biocarburante possa presentare un costo leggermente superiore rispetto al diesel tradizionale disponibile nelle stazioni di rifornimento italiane.

Eni ha lanciato il suo rivoluzionario biocarburante, definito il primo al mondo ad essere completamente vegetale, attualmente disponibile in 50 stazioni di servizio distribuite su tutto il territorio italiano. Tuttavia, entro la fine di marzo 2024, è prevista un’espansione significativa con oltre 150 punti di distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Questo ambizioso progetto di Eni evidenzia la capacità dell’azienda di affrontare le sfide contemporanee legate alla mobilità. Il biocarburante rappresenta un passo importante verso un futuro sostenibile e potrebbe segnare una svolta definitiva nel settore dei trasporti.

Visione per un futuro sostenibile

Stefano Ballista, CEO di Eni Sustainable Mobility, ha espresso il suo entusiasmo per HVOlution, il biocarburante puro che rappresenta una svolta ecologica per il settore. “HVOlution gioca un ruolo cruciale nella decarbonizzazione della mobilità, inclusi i mezzi di trasporto pesante, già nell’immediato – ha affermato Ballista – Questo prodotto non solo amplia la gamma di opzioni disponibili nelle stazioni di servizio, ma si affianca anche alle soluzioni low-carbon esistenti, come le stazioni di ricarica elettrica, e ai servizi dedicati alla mobilità individuale. L’obiettivo di Eni Sustainable Mobility è quello di integrare gli asset industriali e commerciali in un sistema unico che copra l’intera catena del valore, dalla produzione della materia prima fino alla distribuzione di prodotti decarbonizzati ai consumatori”.

Biocarburanti per la decarbonizzazione del settore dei trasporti

La tecnologia proprietaria di Eni, chiamata Ecofining, rende possibile la bioraffinazione di materie prime rinnovabili, consentendo la produzione del biocarburante HVO. Questo biocarburante presenta il vantaggio di poter essere utilizzato in purezza nei motori diesel compatibili. Nei distributori Enilive è disponibile HVOlution, il biocarburante prodotto al 100% da materie prime rinnovabili in conformità con la Direttiva UE 2018/2001 “RedII”.

“I biocarburanti svolgono un ruolo fondamentale perché possono contribuire immediatamente alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, inclusi settori considerati difficili da decarbonizzare come l’aviazione e il trasporto navale“, spiega Stefano Ballista. In particolare, per quanto riguarda il trasporto aereo, l’Eni Biojet rappresenta il Saf (Sustainable aviation fuel), composto al 100% da componenti biogenici e adatto alla miscelazione con il carburante jet convenzionale fino al 50%. “Abbiamo siglato accordi con Ita, con DHL e con Kenya Airways”, aggiunge Ballista.

Inoltre, sono stati conclusi accordi per la fornitura di biocarburanti anche nel settore navale: con il gruppo Azimut-Benetti per la fornitura del biocarburante HVOlution al settore della nautica da diporto e con Rina per lo sviluppo dell’utilizzo di biocarburante HVO e di altre fonti energetiche, come l’idrogeno e l’ammoniaca blu o verde, provenienti da materie prime biogeniche, rinnovabili o di scarto.

Biocarburanti, ruolo chiave nella decarbonizzazione dei trasporti

I biocarburanti stanno emergendo come soluzione cruciale per la riduzione delle emissioni in settori difficili da trasformare, quali il trasporto su larga scala, aereo e marittimo. Questi settori, notoriamente tra i più inquinanti, possono beneficiare significativamente dall’uso di biocarburanti, specialmente durante le fasi iniziali della transizione verso fonti energetiche più pulite. Le analisi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), presentate al summit del G20 a Goa, India, nel luglio, supportano questa visione.

I dati del 2022 indicano che l’uso di biocarburanti liquidi ha ridotto la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti di quasi due milioni di barili al giorno. Nonostante ciò, l’incremento della domanda di biocarburanti è stato solo del 5% nel 2022, un risultato inferiore alle previsioni, principalmente a causa delle preoccupazioni per la sicurezza energetica esacerbate dal conflitto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, la IEA rimane ottimista sul futuro dei biocarburanti, prevedendo che la domanda aumenterà di oltre il 20% entro il 2027, superando i 35.000 Mlpy (milioni di litri per anno). Questo aumento sarà particolarmente evidente nelle economie avanzate e sarà supportato da una maggiore produzione di biodiesel e biojet fuel, carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), derivati in gran parte da scarti e residui organici.

L’IEA assicura che le attuali scorte di materie prime biologiche non solo creano nuove opportunità economiche nelle zone rurali, ma sono anche sufficienti per triplicare la produzione di biocarburanti entro il 2030. Questo contribuirà significativamente alla decarbonizzazione dei trasporti e al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. I biocarburanti avanzati, come l’HVO, prodotti da rifiuti e residui organici, potrebbero fornire un ulteriore supporto di 2,4 migliaia di Mboe (barili equivalenti di petrolio) al giorno entro il 2030, superando la produzione totale di biocarburanti del 2022. L’IEA sottolinea, però, che per raggiungere questi obiettivi è essenziale investire in tecnologie innovative che migliorino la gestione dei rifiuti e l’uso dei terreni agricoli.

Biocarburanti, luci e ombre per la decarbonizzazione dei trasporti

I trasporti sono responsabili del 23% delle emissioni totali di gas serra e del 26% dei consumi finali di energia, con quasi l’intero utilizzo di combustibili fossili (96%). Attualmente, i biocarburanti rappresentano solo il 3,5% del fabbisogno energetico del settore. Sebbene l’IPCC consideri le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione dei biocarburanti pari a zero, il loro effettivo impatto varia a seconda del tipo di biomassa utilizzata.

Tuttavia, nonostante il prefisso “bio” associato ai biocarburanti indichi la produzione da materie prime rinnovabili di origine biologica, ciò non garantisce automaticamente la sostenibilità del processo. La crescita esponenziale del mercato ha già portato alla luce numerose criticità legate alla disponibilità di materie prime per una produzione veramente sostenibile, senza entrare in competizione con le filiere alimentari.

Biocarburanti, impatti e complessità

I biocarburanti, derivati da biomasse agricole come girasole, colza, mais e palma, sollevano importanti questioni riguardo alla loro sostenibilità e impatto ambientale. Sebbene le piante utilizzate per produrre queste biomasse assorbano CO2 durante la fotosintesi, il processo di coltivazione richiede notevoli quantità di acqua, fertilizzanti, pesticidi ed energia, in gran parte di origine fossile.

Inoltre, le biomasse devono essere trasportate e trasformate in processi industriali ad elevato consumo energetico, spesso utilizzando additivi e reagenti di origine fossile. Ad esempio, il biodiesel può essere prodotto mediante l’aggiunta di metanolo o etanolo (derivati da metano o petrolio) per ottenere il cosiddetto FAME (Fatty Acid Methyl Ester), oppure tramite l’utilizzo di idrogeno, spesso ottenuto da fonti non rinnovabili.

Studi settoriali indicano che i biocarburanti di prima generazione possono ridurre le emissioni solo fino al 60% rispetto ai loro equivalenti fossili, a seconda del tipo di biocarburante e della materia prima vegetale utilizzata.

Oltre agli aspetti produttivi, il problema del cambiamento di destinazione d’uso del suolo rappresenta una sfida significativa per la sostenibilità dei biocarburanti. Questo fenomeno, sia diretto che indiretto, comporta la trasformazione di ecosistemi naturali, come foreste e torbiere, in terreni agricoli per la produzione di biomasse, riducendo l’efficacia del loro stoccaggio di carbonio e minacciando la biodiversità.

La necessità di bilanciare i benefici energetici con gli impatti ambientali complessi dei biocarburanti richiede una valutazione approfondita e un’impostazione strategica per garantire un percorso sostenibile verso l’energia rinnovabile nel settore dei trasporti.

Biocarburanti, verso la seconda generazione per una decarbonizzazione sostenibile

In ottica climatica, la transizione verso una produzione di biocarburanti sostenibili di successive generazioni è imperativa. I biocarburanti di “seconda generazione”, o avanzati, rappresentano una soluzione su scala industriale, derivati dalla trasformazione di residui e rifiuti o da biomasse non alimentari coltivate su terreni degradati non in competizione con l’agricoltura alimentare.

Materiali cellulosici residui della silvicoltura, frazione organica dei rifiuti urbani, scarti delle catene alimentari, oli da cucina usati e altri possono essere impiegati per produrre bioetanolo, biodiesel e biometano avanzati. Sebbene il loro contributo alla riduzione delle emissioni rispetto ai corrispettivi fossili sia significativo, rimane una quota di emissioni associata al trasporto e alla trasformazione industriale.

Tra le soluzioni avanzate, il biodiesel derivato dagli oli da cucina usati offre uno dei maggiori contributi di riduzione delle emissioni. Tuttavia, la limitata disponibilità di materie prime, come l’olio da cucina usato, e le frodi sulla certificazione di origine dei rifiuti sollevano sfide significative.

Le proiezioni indicano una crescita della domanda di biocarburanti nei prossimi anni, ma la necessità di una gestione oculata delle risorse rimane fondamentale. È essenziale concentrare l’uso dei biocarburanti solo nelle modalità in cui non esistono alternative realistiche, come indicato dai principali scenari di decarbonizzazione.

Riflessioni sul biocarburante e l’autonomia energetica italiana

Nel 2021, l’Italia ha consumato circa 1,6 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi su strada, principalmente biodiesel. Tuttavia, solo una piccola percentuale è stata prodotta localmente, con la maggior parte delle materie prime provenienti da Cina e Indonesia.

Il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) del 2023 prevede di raddoppiare i consumi di biocarburanti liquidi, soprattutto biodiesel, per il trasporto su strada, con una crescita prevista fino a 3 milioni di tonnellate.

L’Italia si affida principalmente agli impianti Eni di Porto Marghera e Gela, convertiti a bioraffinerie, per la produzione nazionale di biodiesel, con Livorno in fase di sviluppo. Tuttavia, l’approvvigionamento di materie prime si basa sull’importazione massiccia di olio vegetale dall’Asia e dall’Africa, con una crescente dipendenza da risorse esterne.

La coltivazione intensiva del ricino, prevista per incrementare la produzione di biodiesel, solleva preoccupazioni sulla sua sostenibilità, considerando l’uso intensivo di risorse e gli impatti ambientali delle pratiche agricole intensive.

Considerando le sfide legate alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare, è necessario rivedere le politiche di sviluppo dei biocarburanti, ridimensionando le quantità previste nel PNIEC e promuovendo soluzioni di mobilità sostenibile alternative all’uso esclusivo dei veicoli su strada.