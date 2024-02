Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Le città più green del pianeta, leader nella sostenibilità e nell'innovazione tecnologica

Le metropoli stanno riscrivendo le regole del nostro vivere quotidiano, influenzando profondamente la nostra vita, il nostro modo di lavorare e persino il modo in cui ci rapportiamo all’ambiente circostante. Queste città si distinguono per l’adozione di tecnologie avanzate e l’analisi dei dati al fine di migliorare la qualità della vita dei lorocittadini, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al ridotto impatto ecologico. Sustainable Review ha stilato una classifica delle 10 città più green del mondo, considerando il loro impegno verso progetti e iniziative che promuovono uno sviluppo urbano eco-friendly e l’implementazione di soluzioni innovative per le smart city.

Oslo, la capitale sostenibile

Oslo primeggia come la città più avanzata e ecologica del pianeta. Grazie a una serie di iniziative mirate, la capitale norvegese ha fatto progressi significativi nella riduzione delle emissioni e nell’ottimizzazione della qualità dell’aria. Attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia Oslo ha saputo monitorare e regolare le emissioni nell’intera area urbana, oltre a implementare un sistema di smaltimento dei rifiuti efficiente e incentrato sul riciclo. Oslo è un esempio in termini di città intelligenti e sostenibili, si distingue per diverse ragioni, tra le quali la mobilità sostenibile: la città è all’avanguardia nella transizione verso mezzi di trasporto ecologici, con autobus e tram elettrici che dominano le strade, supportati da un’ampia rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Oslo promuove aree senza auto, incentivando gli spostamenti a piedi e l’uso della bicicletta. Un esempio tangibile è la trasformazione di Karl Johans Gate, una volta strada congestionata, in un luogo accogliente per i pedoni.

La capitale norvegese ottiene gran parte della sua energia da fonti pulite come l’idroelettrico, e sempre più edifici adottano caratteristiche eco-friendly come pannelli solari e tetti verdi. L’adozione di bidoni smart dotati di sensori ottimizza la raccolta dei rifiuti, riducendo l’inquinamento e migliorando l’efficienza complessiva del processo. Inoltre, Oslo utilizza dati e tecnologia per monitorare costantemente la qualità dell’aria e il traffico, consentendo una risposta rapida alle emergenze ambientali e l’adozione di politiche mirate alla sostenibilità. La città ha trasformato il suo lungomare in un’attrazione turistica green, caratterizzata da ampi spazi verdi, ma anche soluzioni innovative per la prevenzione delle inondazioni. Il successo di Oslo dimostra inequivocabilmente come sia possibile per una città combinare tecnologia all’avanguardia e collaborazione comunitaria per promuovere uno stile di vita eco-sostenibile.

Amsterdam, modello eco-sostenibile

Amsterdam, nei Paesi Bassi ha il progetto ambizioso di diventare una tra le città più smart del mondo. Questo impegno si traduce in una serie di progetti focalizzati sulla sostenibilità, come l’uso crescente di fonti energetiche rinnovabili come il vento e il sole. Un esempio notevole è rappresentato dal progetto “Windwheel”, che unisce turbine eoliche e unità abitative, producendo energia pulita mentre offre alloggi innovativi.

La collaborazione tra la città di Amsterdam e i suoi abitanti, attraverso il progetto Amsterdam Smart City, svolge un ruolo cruciale nella realizzazione di questa visione. Grazie a sforzi congiunti, la città sta integrando tecnologie intelligenti in vari aspetti della vita urbana, con risultati tangibili come l’illuminazione stradale ad alta efficienza energetica che si adatta al movimento dei pedoni e dei veicoli, riducendo così il consumo complessivo di energia. Inoltre, l’adozione di bidoni smart per ottimizzare le rotte di raccolta dei rifiuti testimonia dell’impegno di Amsterdam per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Copenaghen e il primato della sostenibilità

Copenaghen, in Danimarca, è stata riconosciuta per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2025. La città ha adottato un approccio innovativo anche nell’illuminazione stradale, impiegando luci a LED ad alta efficienza energetica e sensori di movimento per regolare automaticamente la luminosità delle strade in base all’attività circostante.

Copenaghen ha anche sviluppato una rete di trasporti pubblici esemplare, con un’elevata disponibilità di percorsi ciclabili e un sistema di trasporto pubblico efficiente che include autobus elettrici e l’espansione della metropolitana. Questi sforzi dimostrano l’impegno della città per uno sviluppo urbano intelligente e sostenibile, aprendo la strada per altre città in tutto il mondo che aspirano a un futuro più verde.

Singapore, modello asiatico di sostenibilità

Singapore, una delle città più all’avanguardia in termini di tecnologia e sostenibilità, ha adottato una strategia completa per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e promuovere la sostenibilità attraverso l’innovazione tecnologica. La città-stato ha realizzato progressi significativi in vari settori, tra cui la gestione dei rifiuti, i trasporti, l’efficienza energetica e la pianificazione urbana. Il sistema avanzato di gestione dei rifiuti di Singapore si avvale di bidoni smart dotati di sensori per ottimizzare la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti, riducendo così l’impatto ambientale complessivo.

In termini di trasporti, Singapore ha implementato una serie di iniziative per promuovere la mobilità sostenibile, tra cui la tariffazione elettronica delle strade, gli autobus autonomi e i programmi di condivisione delle biciclette. Inoltre, la città ha adottato tecnologie smart grid per migliorare l’efficienza energetica e ha utilizzato dati e tecnologia per informare la pianificazione urbana e migliorare i servizi cittadini. Il modello di sviluppo urbano di Singapore, caratterizzato da un approccio integrato alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, serve da esempio per altre città che cercano di affrontare le sfide ambientali e sociali del XXI secolo.

Stoccolma conferma il primato scandinavo della sostenibilità

Stoccolma, in Svezia, si è guadagnata una solida reputazione per il suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione, con progetti esemplari in diverse aree chiave. La città sfrutta attivamente fonti di energia rinnovabile e ha implementato soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti, come la raccolta automatizzata, che riduce la necessità di camion della spazzatura e contribuisce a ridurre le emissioni.

In termini di trasporti, Stoccolma dispone di una vasta rete di trasporti pubblici, compresi autobus a energia pulita e sistemi di metropolitana efficienti, che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la qualità dell’aria. La città ha anche adottato tecnologie smart per migliorare i servizi cittadini e utilizza dati e informazioni in tempo reale per informare la pianificazione urbana e prendere decisioni informate. Il successo di Stoccolma nell’integrare sostenibilità e innovazione tecnologica dimostra il potenziale delle città per affrontare le sfide ambientali e sociali del XXI secolo, offrendo al contempo un elevato livello di vita ai propri cittadini.

Vancouver, sostenibilità all’americana

Vancouver è riconosciuta come un faro di sostenibilità ambientale, non solo in Canada ma a livello globale. La sua dedizione alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla promozione di pratiche eco-friendly è evidente in molteplici aspetti della sua infrastruttura e della sua cultura urbana. Uno dei pilastri della sostenibilità di Vancouver è il suo approccio all’energia verde. La città attinge a una parte significativa della sua elettricità da fonti rinnovabili, principalmente idroelettriche. Questo non solo riduce l’impronta di carbonio della città, ma serve anche da esempio per altre comunità sulle potenzialità delle energie rinnovabili nella riduzione dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, Vancouver ha effettuato notevoli investimenti nei trasporti pubblici. Il sistema di trasporto della città include una vasta rete di autobus elettrici e il rinomato sistema SkyTrain, che offre un trasporto rapido e conveniente per i residenti e riduce l’uso dei veicoli privati, contribuendo alla riduzione delle emissioni. Insieme a questo, l’infrastruttura per la bicicletta e le iniziative per promuovere il ciclismo come mezzo di trasporto sono ampiamente sviluppate e supportate.

Un altro punto di forza di Vancouver è la sua rigorosa normativa sugli standard edilizi verdi. Con l’obiettivo ambizioso di rendere tutti i nuovi edifici carbon-neutrali entro il 2030, la città si impegna attivamente nella costruzione di una comunità eco-friendly e consapevole dell’impatto ambientale delle proprie abitazioni e strutture. Infine, Vancouver è rinomata per i suoi spazi verdi urbani, con il celebre Stanley Park come emblema della sua dedizione alla conservazione della natura all’interno del contesto urbano. La città integra sapientemente l’ambiente naturale nelle sue aree urbane, offrendo ai residenti un ambiente vivibile e sostenibile.

Helsinki, esempio baltico della sostenibilità

Helsinki si distingue come un punto di riferimento per la sostenibilità urbana, grazie a una combinazione di soluzioni innovative e pratiche mirate a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale della città. Uno dei punti più importanti di Helsinki è il suo sistema di riscaldamento e raffreddamento a distretto, uno dei più grandi e efficienti al mondo. Questo sistema utilizza calore residuo e fonti rinnovabili per fornire riscaldamento e raffreddamento sostenibili agli edifici, riducendo notevolmente l’uso di combustibili fossili e le emissioni di carbonio. Oltre all’efficienza energetica, Helsinki si impegna anche nei trasporti pubblici sostenibili. La città vanta una rete completa di tram, autobus e traghetti, tutti con un forte focus sulla riduzione delle emissioni e sull’accessibilità. L’introduzione di autobus elettrici e i piani per una nuova linea metropolitana sottolineano l’impegno di Helsinki per il trasporto pulito e efficiente.

Helsinki è anche rinomata per i suoi spazi verdi urbani, che offrono ai residenti un rifugio tranquillo dalla frenesia della vita cittadina. Parchi come le aree costiere lungo il Mar Baltico forniscono opportunità per la ricreazione all’aperto e promuovono uno stile di vita sano e sostenibile. Infine, Helsinki si impegna attivamente nell’incoraggiare pratiche sostenibili tra i suoi residenti, offrendo ampie strutture e istruzione per supportare l’adozione di comportamenti eco-friendly come il riciclo e la riduzione dei rifiuti. Complessivamente, Helsinki si distingue come un esempio di come le tecnologie smart, gli spazi verdi e l’impegno della comunità possano contribuire a un futuro urbano più verde e sostenibile.

Reykjavik, sostenibilità islandese

Reykjavik, capitale dell’Islanda, stabilisce uno standard esemplare per la tutela dell’ambiente urbano. Al centro della sua sostenibilità si trova il suo notevole successo nel funzionare interamente con fonti di energia rinnovabile. Grazie alle sue abbondanti risorse geotermiche e idroelettriche, Reykjavik ha raggiunto un traguardo importante nel ridurre le emissioni di carbonio e combattere i cambiamenti climatici. I trasporti sostenibili sono un altro pilastro della sostenibilità di Reykjavik. La città promuove attivamente la mobilità sostenibile attraverso una vasta rete di piste ciclabili, autobus elettrici e un efficiente sistema di trasporto pubblico. Incoraggia i residenti a ridurre la propria impronta di carbonio adottando alternative di trasporto ecologiche, contribuendo così a mantenere un ambiente urbano pulito e salubre.

Inoltre, Reykjavik si impegna nella conservazione della sua bellezza naturale all’interno del tessuto urbano. Parchi come Laugardalur e il lago Tjörnin offrono ai residenti tranquilli spazi verdi dove rilassarsi e godere della natura. Questi spazi non solo contribuiscono alla qualità della vita dei cittadini, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere un equilibrio ecologico all’interno della città. Reykjavik promuove attivamente la riduzione dei rifiuti attraverso programmi di riciclaggio efficienti e l’adozione di pratiche sostenibili. Con l’obiettivo di minimizzare la quantità di rifiuti destinati alle discariche, la città si impegna nella gestione responsabile dei rifiuti, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità ambientale a tutti i livelli. Complessivamente, l’impegno di Reykjavik per l’energia rinnovabile, i trasporti sostenibili, gli spazi verdi e la riduzione dei rifiuti la posiziona come un modello ispiratore per le città di tutto il mondo che aspirano a un alto livello di sostenibilità ambientale.

San Francisco, esempio di sostenibilità californiana

San Francisco, con il suo status di una delle città più verdi d’America, offre un esempio di come le pratiche sostenibili possano essere integrate efficacemente nell’ambiente urbano. Uno dei punti salienti dell’impegno di San Francisco per la sostenibilità è il suo programma di riciclo completo. La città ha adottato un approccio progressivo al riciclo, con un ordinamento obbligatorio dei rifiuti organici che ha contribuito significativamente alla riduzione delle emissioni di metano e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti. San Francisco è leader nell’adozione di energie rinnovabili. La città ottiene una parte significativa della sua elettricità da fonti come l’energia solare e eolica, con progetti come le installazioni solari della San Francisco Public Utilities Commission e lo sviluppo di parchi eolici offshore che dimostrano il suo impegno per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

San Francisco è anche all’avanguardia nella promozione di pratiche edilizie sostenibili. La città impone rigorosi standard edilizi verdi, incoraggiando progetti energeticamente efficienti sia per le strutture residenziali che commerciali. Numerosi edifici certificati LEED e progetti architettonici attenti all’ambiente sono testimonianza del suo impegno per la sostenibilità nell’edilizia. San Francisco promuove attivamente il trasporto sostenibile attraverso una vasta rete di trasporti pubblici, programmi di condivisione delle biciclette e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Iniziative come l’espansione delle piste ciclabili e l’elettrificazione degli autobus sono testimonianza dell’impegno della città per la riduzione delle emissioni di gas serra e la creazione di un ambiente urbano più sano e sostenibile.

Barcellona, sostenibilità mediterranea

Barcellona si distingue come una città all’avanguardia nell’implementazione di tecnologie urbane innovative per promuovere la sostenibilità e il benessere dei suoi abitanti. Le soluzioni intelligenti adottate includono edifici efficienti dal punto di vista energetico, come l’edificio Media-TIC, che sfruttano sensori e automazione per ottimizzare l’utilizzo di energia. La gestione dei rifiuti è altrettanto all’avanguardia, con l’uso di contenitori sotterranei dotati di sensori per minimizzare gli sversamenti e ridurre le emissioni dei veicoli di raccolta.

La pianificazione urbana è orientata verso un uso misto del suolo e la creazione di zone pedonali, con il modello dei super isolati che promuove la mobilità sostenibile. Barcellona vanta anche una vasta rete di spazi verdi, come il Parco Güell e il Parco Montjuïc, offrendo agli abitanti accesso alla natura nel cuore della città. Questo approccio integrato riflette l’impegno della città verso lo sviluppo urbano sostenibile, stabilendo un modello per altre città in tutto il mondo.