Con oltre 180 prodotti analizzati, Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori succhi di frutta venduti al supermercato, basandosi su un sistema di valutazione che ha tenuto conto di vari fattori, dall’apporto nutrizionale agli additivi presenti nel prodotto fino al grado di trasformazione.

Come scegliere un buon succo di frutta?

Per scegliere un buon succo di frutta è importante considerare diversi aspetti. La valutazione di Altroconsumo, ad esempio, si basa sulle informazioni riportate in etichetta e prende in considerazione principalmente i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti.

A tal proposito, gli esperti consigliano sempre di controllare la lista degli ingredienti: i brick e le bottigliette si assomigliano tutti, ma non sempre la composizione delle bevande corrisponde alle aspettative. Leggendo la lista degli ingredienti è possibile infatti verificare la percentuale di frutta, la presenza di zuccheri aggiunti o di altri ingredienti.

Il punteggio assegnato ai migliori succhi di frutta venduti al supermercato, infatti, tiene conto delle informazioni riportate sull’etichetta di ciascun prodotto, ossia:

Valutazione nutrizionale (da cui dipende il 65% del punteggio totale): per valutare il contenuto calorico, la quantità di zuccheri, sale, fibre proteine, etc. la classifica di Altroconsumo si è basata sul metodo Nutri-score, il sistema di etichettatura frontale adottato in Francia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Il Nutri-score, basandosi sui valori riportati nella tabella nutrizionale per 100 g di prodotto, valuta il valore energetico, il contenuto in grassi saturi, zuccheri e sale dei prodotti come nutrienti da limitare, penalizzando il punteggio all’aumentare di questi valori. Per le bevande anche la presenza di edulcoranti incide negativamente sul punteggio finale. Per contro valuta il contenuto di fibra, proteine, frutta, verdura, legumi come elementi da favorire e all’aumentare di questi valori, il giudizio migliora;

(da cui dipende il 15% del punteggio totale): per selezionare cibi e bevande che ne contengono il minor numero possibile. Il numero di additivi presenti nei prodotti, infatti, permettono di valutare la sicurezza, anche se non sono tutti uguali ma classificati in 4 categorie, ovvero “Accettabile“, “Tollerabile” (da tenere sotto controllo per alcune fasce della popolazione), “Poco raccomandabile” e “Da evitare“. A ciascun additivo, dunque, corrisponde un giudizio, e quello più severo è quello che va a influenzare la valutazione del prodotto. Grado di trasformazione (da cui dipende il 15% del punteggio totale): poiché “alimenti ultra-processati”, cioè i prodotti che hanno subito numerosi trattamenti industriali, contengono quasi sempre zuccheri, grassi e sale aggiunti. Contengono quindi molte calorie, ma pochi o nessun nutriente utile come fibre, vitamine e minerali (ad es. bevande analcoliche, dolci, biscotti, snack, patatine, prodotti a base di carne lavorata, ecc.). Quindi, poiché sempre più studi mostrano un legame tra una dieta ultra-elaborata e alcuni problemi di salute, il numero di ingredienti ultra-processati (come maltodestrine, fruttosio o sciroppo di glucosio) o di additivi (come i coloranti), anche rendono un prodotto più gustoso e appetibile, determina il punteggio finale (ovvero più sono presenti e minore sarà il punteggio assegnato al “grado di trasformazione”);

Quindi, tenendo conto degli aspetti nutrizionali, degli additivi e degli ingredienti ultra-processati presenti, della porzione dell’alimento, è stato attribuito a ciascun prodotto un punteggio da 0 a 100, che fornisce un’indicazione utile sulla sua composizione.

Vediamo, nel dettaglio, la classifica.

La classifica 2024 dei migliori succhi di frutta venduti al supermercato

Altroconsumo ha selezionato 10 catene di supermercati e discount e, tenendo conto di succhi e bevande alla frutta (concentrandoci su brick e bottigliette) venduti in confezioni singole o da più pezzi, ha condotto la sua analisi.

In base al risultato di questa analisi, i succhi di frutta sono poi stati classificati in 5 diverse fasce di punteggio, ovvero:

Molto buono (verde scuro): da 81 a 100 punti;

(verde scuro): da 81 a 100 punti; Buono (verde chiaro): da 61 a 80;

(verde chiaro): da 61 a 80; Accettabile (giallo): da 41 a 60;

(giallo): da 41 a 60; Scarso (arancione): da 21 a 40;

(arancione): da 21 a 40; Molto scarso (rosso): da 0 a 20.

Ecco la lista dei migliori (l’elenco tiene conto del prezzo, per cui i prodotti di seguito sono ordinati dal più al meno economico):