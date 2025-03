Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Agenzia delle Entrate, Saldo Iva

Ogni anno chi possiede una partita Iva deve regolare i conti con l’imposta sul valore aggiunto, un meccanismo che garantisce allo Stato il gettito derivante dai consumi. Il saldo Iva non è altro che la differenza tra l’importo incassato sulle vendite e quello versato sugli acquisti effettuati. Se a fine anno il bilancio pende a favore dell’erario, il contribuente è tenuto a versare la somma dovuta, a patto che superi i 10 euro.

Per il 2025, il pagamento segue un calendario preciso e può avvenire in un’unica soluzione o a rate, con costi aggiuntivi per chi opta per la dilazione. Esistono inoltre strumenti per compensare il debito con eventuali crediti fiscali, ma ignorare le scadenze può tradursi in interessi e sanzioni, che aumentano con il tempo.

Saldo Iva, calcolo dell’importo dovuto

Marzo è un mese di scadenze fiscali importanti, tra cui, per l’appunto, il saldo Iva. L’importo che deve essere versato viene calcolato sulla base di un semplice bilancio tra quanto incassato e quanto già corrisposto. Si parte dall’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nell’anno fiscale, a cui si sottraggono eventuali crediti maturati e utilizzati nel modello dichiarativo, inclusi quelli ricevuti da società di gestione del risparmio. A questa somma si aggiungono gli interessi applicabili.

Se il totale supera 10,33 euro, arrotondati a 10 nella dichiarazione, il contribuente deve procedere al pagamento, riportando l’importo nel campo designato del modulo fiscale.

Scadenza del versamento e modalità di rateizzazione

Il versamento dell’Iva a saldo può avvenire in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025, dal momento che il 16 cade di domenica. L’adempimento avviene tramite modello F24 e, per chi preferisce evitare un esborso immediato, è disponibile la possibilità di dilazionare il pagamento. In caso di rateizzazione, ogni quota successiva alla prima deve essere versata entro il 16 del mese, con l’ultima scadenza fissata per il 16 dicembre 2025.

Possibilità di differimento

Chi sceglie di rimandare il pagamento del saldo Iva può farlo seguendo le stesse scadenze delle imposte sui redditi, ma con un costo aggiuntivo. Su ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2025 si applica una maggiorazione dello 0,40%. Se il versamento avviene, ad esempio, entro il 30 giugno 2025, l’importo dovuto sarà maggiorato dell’1,60%.

Anche optando per il pagamento posticipato, è possibile suddividere la somma in più rate. In questo caso:

l’importo viene aumentato in base alla maggiorazione prevista;

il totale viene ripartito nel numero di rate scelto;

alle rate successive alla prima vengono applicati interessi forfetari.

Compensazione del debito

Chi ha crediti fiscali può usarli per abbattere il debito Iva, compensando in tutto o in parte la somma da versare. Se la compensazione copre l’intero importo, non sono previste maggiorazioni. Se invece resta una quota ancora da pagare, su quella si applica l’incremento dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Rischio di mora per il saldo Iva del 17 marzo 2025

Per chi è soggetto al versamento Iva mensile, il 17 marzo 2025 segna il termine ultimo per liquidare l’imposta relativa al mese precedente. Ignorare questa scadenza porta inevitabilmente a sanzioni e interessi di mora, con costi che aumentano proporzionalmente al ritardo accumulato.

Il ravvedimento operoso permette di ridurre l’impatto delle sanzioni, purché il contribuente intervenga prima di eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Le penalità variano a seconda del tempo impiegato per mettersi in regola:

entro 15 giorni: 0,1% per ogni giorno di ritardo;

dal 16° al 30° giorno: sanzione dell’1,5%;

dal 31° al 90° giorno: sanzione dell’1,67%;

tra 91 giorni e un anno: sanzione del 3,75%;

tra uno e due anni: sanzione del 4,29%;

oltre due anni: sanzione del 5%.

A queste cifre si aggiungono gli interessi legali, calcolati in base ai giorni di ritardo.