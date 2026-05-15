Il 18 maggio 2026 sono diverse le scadenze che imprese e autonomi devono ricordarsi. Tra versamenti Iva, Inps e Tobin Tax, cosa ricordarsi

123RF

Il 18 maggio 2026 è la data più impegnativa dell’intero mese sul fronte tributario. Imprese, professionisti, datori di lavoro, sostituti d’imposta e operatori finanziari sono chiamati a fare i conti con un calendario fitto di adempimenti. Tra i più importanti figurano il pagamento dei contributi previdenziali, i versamenti Iva, le ritenute alla fonte e infine la Tobin Tax.

Va subito chiarito il motivo dello slittamento: la scadenza originaria era fissata al 16 maggio, ma cadendo di sabato, tutti gli obblighi vengono automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 18 maggio.

Versamento Iva mensile (aprile 2026)

La scadenza principale riguarda i contribuenti Iva, che devono liquidare e versare l’imposta relativa alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2026. Chi ha affidato la tenuta della contabilità a terzi deve invece calcolare il versamento tenendo conto dell’Iva esigibile nel secondo mese precedente.

In entrambi i casi il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 telematico, direttamente sui portali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.

Liquidazione Iva trimestrale (1° trimestre 2026)

Sempre per i contribuenti Iva trimestrali, il 18 maggio scade la liquidazione relativa al primo trimestre 2026. Rientrano in questa scadenza anche:

le associazioni sportive dilettantistiche;

le associazioni senza scopo di lucro;

le associazioni pro-loco.

Per queste categorie, il versamento avviene senza applicare la maggiorazione dell’1%. Il pagamento, come di consueto, va eseguito con modello F24 telematico.

Terza rata del saldo Iva 2025

Chi ha scelto il pagamento rateale del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale 2025 deve versare entro il 18 maggio la terza rata. L’importo è maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima: per questa terza rata la maggiorazione complessiva è pari allo 0,66%. Anche in questo caso il versamento avviene esclusivamente con modello F24 telematico.

Contributi Inps per i lavoratori dipendenti e artigiani

I datori di lavoro sono tenuti a versare entro il 18 maggio i contributi previdenziali Inps relativi alle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel mese di aprile. Si tratta di un adempimento mensile ricorrente, con il pagamento che avviene tramite modello F24 telematico.

Entro il 18 maggio 2026 artigiani e commercianti devono versare la prima rata della contribuzione fissa INPS dovuta per il 2026. Questi versamenti sono indipendenti dal reddito effettivamente prodotto e costituiscono la base della contribuzione previdenziale per chi lavora in proprio. Anche in questo caso lo strumento di pagamento è il modello F24 telematico.

Con la circolare n. 14/2026 l’INPS ha comunicato che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro.

Contributi Inps Gestione Separata per i collaboratori

Sempre sul fronte Inps, entro il 18 maggio i committenti che nel mese precedente hanno corrisposto compensi a soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps devono versare i relativi contributi previdenziali. L’obbligo riguarda, tra gli altri:

collaboratori occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui;

collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);

venditori porta a porta;

assegnisti di ricerca e dottorandi;

soci-amministratori soggetti a contribuzione.

Nelle collaborazioni coordinate e assimilate, il costo contributivo è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’intero versamento resta però a carico del committente, che trattiene la quota del lavoratore al momento del pagamento del compenso. Si utilizzano le causali CXX (per non pensionati senza altra copertura previdenziale) o C10 (per pensionati o assicurati presso altre gestioni).

Tobin Tax

Il 18 maggio scade anche il pagamento della Tobin Tax, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi effettuati nel mese precedente. Sono tenuti al versamento:

banche;

società fiduciarie;

imprese di investimento;

intermediari non residenti in Italia;

notai che intervengono nella formazione o nell’autenticazione di atti relativi a tali operazioni.

L’adempimento è sempre con modello F24, utilizzando i codici tributo 4058, 4059 e 4060.

Premio Inail, la seconda rata

I soggetti che hanno optato per il pagamento rateizzato del premio Inail devono versare entro il 18 maggio la seconda rata. Il premio assicurativo copre i lavoratori dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è un obbligo per tutti i datori di lavoro che impiegano personale alle proprie dipendenze. L’adempimento avviene con modello F24 telematico.

Ritenute alla fonte dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta devono versare entro il 18 maggio tutte le ritenute operate nel corso del mese di aprile. Si tratta di una delle voci più articolate dell’intera scadenza, che comprende ritenute su:

redditi da lavoro dipendente e assimilati;

compensi di lavoro autonomo e provvigioni (provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza);

locazioni brevi (aliquota del 21%);

interessi, premi, vincite e altri redditi di capitale;

cessione di titoli e valute;

proventi di organismi di investimento collettivo del risparmio;

pignoramenti presso terzi;

addizionali regionali e comunali all’Irpef in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

imposta sostitutiva sui premi di produttività;

addizionale su bonus e stock option.

Il versamento avviene con modello F24 telematico, usando i codici tributo specifici per ciascuna tipologia di ritenuta.

Ritenute sui condomìni

I condomìni che agiscono nella veste di sostituti d’imposta sono tenuti a versare le ritenute d’acconto applicate sui compensi corrisposti nel mese precedente per prestazioni riferite a contratti di appalto, opere o servizi. Il pagamento deve essere eseguito con modello F24 telematico, utilizzando i codici tributo 1019, 1020 e 1040, direttamente oppure tramite un intermediario autorizzato.

Modello 770 semplificato, invio prospetto e versamento

Attenzione anche ai sostituti d’imposta che hanno aderito alla modalità semplificata di presentazione del Modello 770/2026. Questi devono entro il 18 maggio provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e al versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti

Completa il quadro delle scadenze il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, dovuta da chi organizza professionalmente spettacoli, giochi e altre attività di intrattenimento soggette a questa forma di tassazione.

Come per le altre scadenze del giorno, si procede al pagamento tramite modello F24 telematico, nel rispetto delle modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.