Libri e registri negati a Entrate o Guardia di Finanza non valgono più come prova a favore e aprono la strada all'accertamento induttivo puro

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cosa succede se non si esibiscono i documenti al Fisco

L’accesso di funzionari dell’Agenzia delle Entrate o dei militari della Guardia di Finanza presso la sede di un’impresa o lo studio di un professionista rappresenta un momento di forte tensione aziendale. Nel corso di un controllo, le richieste istruttorie possono riguardare una mole imponente di registri, fatture, contratti e corrispondenza: di fronte a sollecitazioni incalzanti o al timore di evidenziare criticità gestionali, la tentazione di opporre un rifiuto di esibire documenti al Fisco – o di dichiararne il mancato possesso – può apparire ad alcuni una strategia difensiva immediata. Si tratta, tuttavia, di una scelta delicata che comporta pesanti ricadute probatorie, sanzionatorie e procedimentali.

Comprendere come si articola la disciplina in materia di verifiche fiscali è indispensabile per evitare che condotte impulsive compromettano la tutela dei propri diritti in sede di accertamento e nel successivo contenzioso tributario.

Rifiuto di esibire documenti al Fisco: il quadro normativo

La disciplina che regola l’ispezione e le conseguenze dell’omessa od ostacolata esibizione documentale si fonda su un doppio binario normativo, a seconda che il controllo riguardi l’ambito delle imposte sui redditi o quello dell’Iva.

Imposte dirette

Il riferimento centrale è l’articolo 32, commi quarto e quinto, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. La norma stabilisce che i dati, le notizie, gli atti, i libri, i registri e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Agenzia delle Entrate non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa. Il quinto comma individua la sola deroga ammessa: l’impiego difensivo del materiale omesso è consentito solo se il contribuente lo deposita in allegato al ricorso introduttivo di primo grado, dichiarando e dimostrando di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.

Imposta sul Valore Aggiunto

La disposizione speculare alla precedente è racchiusa nell’articolo 52, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La norma sancisce che i libri, i registri e le scritture di cui sia stata rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente. Il legislatore chiarisce che il rifiuto di esibizione comprende anche la dichiarazione mendace di non possedere la documentazione o la sua materiale sottrazione all’ispezione.

A integrare questo sistema intervengono le disposizioni sull’accertamento induttivo extra-contabile (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/73 per i redditi e art. 55 D.P.R. n. 633/72 per l’Iva), nonché la disciplina in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (in particolare l’art. 9, comma 1).

Le tre conseguenze della mancata ostensione

Quando si verifica un ostacolo all’attività d’ispezione, le ricadute operative si ramificano su tre distinti livelli.

La preclusione probatoria

Il primo effetto consiste nella perdita del diritto di utilizzare il documento o il dato omesso quale prova a proprio favore. Se un imprenditore decide di non consegnare una pezza d’appoggio fondamentale per dimostrare la deducibilità di un costo o la spettanza di una detrazione, non potrà successivamente produrre quel documento per contrastare la pretesa del Fisco. La preclusione opera a doppio livello:

in sede amministrativa il contribuente non potrà esibire il documento durante i successivi inviti a comparire o nelle fasi di contraddittorio endoprocedimentale;

il contribuente non potrà esibire il documento durante i successivi inviti a comparire o nelle fasi di contraddittorio endoprocedimentale; in sede contenziosa il giudice tributario non potrà tenere conto degli elementi probatori prodotti tardivamente, salvo le strette eccezioni di forza maggiore o causa non imputabile.

Il passaggio all’accertamento induttivo extra-contabile

L’omessa presentazione dei libri contabili obbligatori o la sottrazione dei registri all’ispezione priva la contabilità aziendale della sua attendibilità complessiva. Di fronte al rifiuto di esibire documenti al Fisco, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a superare le risultanze delle scritture e ad applicare l’accertamento induttivo puro. Gli uffici accertatori possono determinare l’imponibile avvalendosi di presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti.

Le sanzioni applicabili

Al quadro probatorio si aggiungono le sanzioni amministrative ed eventualmente penali:

sanzioni amministrative . L’ostacolo all’attività di verifica e l’inottemperanza agli inviti istruttori comportano l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 471/1997 per mancata collaborazione ed omessa trasmissione di dati;

. L’ostacolo all’attività di verifica e l’inottemperanza agli inviti istruttori comportano l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 471/1997 per mancata collaborazione ed omessa trasmissione di dati; profili penali. Nei casi più gravi, quando la condotta travalica nell’occultamento materiale o nella distruzione delle scritture contabili obbligatorie per evadere le imposte, la condotta può integrare il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

I limiti tassativi della preclusione probatoria

La perdita del diritto alla difesa probatoria costituisce una limitazione straordinaria ai diritti del cittadino. Per questa ragione, la preclusione non scatta in modo automatico di fronte a qualsiasi difetto di consegna, ma richiede il rispetto di specifici requisiti.

Richiesta espressa e circostanziata

Affinché il rifiuto di esibire documenti al Fisco produca effetti preclusivi, l’invito degli organi verificatori deve essere specifico, chiaro e analitico. Un generico invito ad esibire tutti i documenti utili non possiede la specificità necessaria. La preclusione si determina esclusivamente rispetto a documenti o dati puntualmente individuati nei verbali o nei questionari.

L’obbligo dell’informativa contestuale

I verificatori hanno il dovere di avvertire formalmente il contribuente delle conseguenze e delle sanzioni che derivano dalla mancata o rifiutata risposta contestualmente alla richiesta. L’onere di provare che tale avviso è stato fornito ricade interamente sull’Amministrazione finanziaria.

L’elemento soggettivo: la condotta dolosa

Come chiarito dalla prassi amministrativa (Circolare n. 224/E del 2000 del Ministero delle Finanze) e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 28 luglio 2025), la preclusione probatoria esige la presenza del dolo. È necessaria una consapevole volontà di impedire l’ispezione e di ostacolare il controllo. Di conseguenza, le omissioni o i ritardi dovuti a semplice colpa, negligenza, imperizia o errore scusabile non comportano la perdita del diritto di produrre il documento nelle fasi successive.

Documenti di difficile reperibilità

Non tutti i ritardi corrispondono a una volontà evasiva. In contesti aziendali complessi – come le operazioni con l’estero o i controlli su annualità remote – la documentazione potrebbe trovarsi presso terzi.

L’articolo 32, comma secondo, del D.P.R. n. 600/73 fissa un termine non inferiore a 15 giorni per la risposta agli inviti. Qualora l’acquisizione degli atti sia complessa, il contribuente può richiedere un differimento del termine. Per evitare che la mancata consegna venga scambiata per un rifiuto di esibire documenti al Fisco, la parte sottoposta a verifica deve dimostrare la propria buona fede, fornendo prova di essersi attivata con tempestività presso i terzi detentori.

Perimetro di applicazione

La preclusione probatoria non si applica a tutte le fasi del rapporto tributario, ma è circoscritta a specifici procedimenti.

Procedimento/fase istruttoria Operatività della preclusione Verifica fiscale in loco Sì Inviti a comparire, questionari, indagini finanziarie Sì Istruttorie per rimborso d’imposta Sì Interpelli No Accertamento con adesione No Controllo formale e liquidazione automatizzata No Reclamo/mediazione No

Considerazioni conclusive

Gestire con superficialità la consegna degli atti durante una verifica fiscale o cedere a condotte ostruzionistiche opponendo il rifiuto di esibire documenti al Fisco espone l’attività a rischi gravissimi: l’inutilizzabilità delle prove a favore, il passaggio all’accertamento induttivo e l’irrogazione di pesanti sanzioni.

In sede di controllo risulta quindi fondamentale mantenere un atteggiamento collaborativo, verificare la specificità delle richieste verbalizzate e documentare tempestivamente qualsiasi motivo oggettivo che impedisca la consegna immediata degli atti richiesti.