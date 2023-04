Anche le piante piangono e urlano, le prove dalla Tel-Aviv University

I suoni delle piante potrebbero migliorare l’agricoltura

La scoperta dei suoni emessi dalle piante in situazioni di stress potrebbe essere molto vantaggiosa per l’agricoltura. Ad esempio, le piante di pomodoro emettono segnali sonori di stress prima di mostrare segni di disidratazione. Gli scienziati hanno anche sviluppato un brevetto per regolare l’irrigazione in base a queste informazioni acustiche. Sebbene non sia chiaro se le piante “provino” dolore in senso umano, si sa che comunicano con l’ambiente circostante. Alcuni animali come falene, pipistrelli e topi potrebbero percepire questi suoni. Inoltre, le piante potrebbero anche rispondere a tali suoni e gli scienziati stanno attualmente testando questa ipotesi.

Lo studio

Le piante manifestano variazioni significative nel loro fenotipo in risposta allo stress, presentando differenze visibili nel colore e nella forma rispetto alle piante non stressate. Inoltre, esse emettono composti organici volatili (COV) in presenza di siccità o erbivori, i quali possono influire anche sulle piante vicine, migliorandone la resistenza. In generale, le piante sono in grado di produrre segnali visivi, chimici e tattili, che altri organismi possono rilevare e interpretare. Tuttavia, la capacità delle piante di emettere suoni nell’aria, che potrebbero essere percepiti da altri organismi, è ancora poco indagata.