Il Fisco non può controllare il conto corrente a piacimento: senza autorizzazione preventiva e motivata i dati bancari sono inutilizzabili

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Stop ai controlli del Fisco senza autorizzazioni

La tutela della sfera patrimoniale e personale del contribuente compie un passo avanti decisivo sul terreno dei rapporti tra amministrazione tributaria e cittadino. Con le ordinanze gemelle n. 19956 e n. 19960, depositate il 15 giugno 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ridisegnato i presupposti di legittimità delle indagini finanziarie. Il principio sancito dai giudici di piazza Cavour ridefinisce i confini delle verifiche: i movimenti annotati sul conto corrente non possono essere utilizzati quale elemento probatorio se i controlli del Fisco non risultano preceduti da un’autorizzazione preventiva, formale e congruamente motivata.

Si tratta di un mutamento ermeneutico che incide profondamente sulla prassi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti della Guardia di Finanza, superando una lettura ultradecennale che degradava l’atto autorizzativo a mero passaggio burocratico privo di effettive ricadute sulla validità dell’avviso di accertamento.

Conto corrente: i controlli del Fisco

Per lungo tempo, le verifiche sui rapporti finanziari dei contribuenti hanno goduto di un trattamento procedurale particolarmente favorevole all’erario. La giurisprudenza consolidata qualificava l’autorizzazione prevista dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte dirette) e 51 del D.P.R. n. 633/1972 (in materia di imposta sul valore aggiunto) come un atto interno di natura puramente organizzativa e preparatoria. In base a questo schema, l’eventuale difetto di motivazione dell’autorizzazione – o financo la sua mancata ostensione al contribuente – non comprometteva l’efficacia del titolo impositivo, a meno che il privato non dimostrasse un pregiudizio concreto e insuperabile al proprio diritto di difesa.

Tale assetto entrava tuttavia in attrito con il contesto sovranazionale. La svolta operata dalle ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026 recepisce i principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, intervenuta sui limiti dell’ingerenza statale nella vita privata tutelata dall’articolo 8 della CEDU.

L’acquisizione degli estratti e delle movimentazioni che transitano sul conto corrente di un individuo o di un’impresa disvela abitudini, scelte personali, orientamenti politici, religiosi, sanitari o professionali. Pertanto, i controlli del Fisco non possono configurarsi come un’attività a discrezionalità illimitata. Ogni intromissione pubblica deve poggiare su una base giuridica trasparente, su parametri di proporzionalità e sulla sussistenza di indici reali di anomalia fiscale prima che l’indagine abbia inizio.

La nuova natura dell’autorizzazione: presupposto di legalità dell’istruttoria

Il punto di rottura sancito dalla Suprema Corte risiede nell’inquadramento dogmatico dell’autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza. L’atto cessa di essere un adempimento interno di rilevanza organizzativa ed è promosso al rango di condicio sine qua non della legittimità dell’acquisizione probatoria.

Le ordinanze stabiliscono requisiti inderogabili affinché l’acquisizione delle risultanze finanziarie possa considerarsi valida:

priorità temporale (preesistenza). Il nulla osta deve preesistere all’invio delle richieste agli istituti bancari. Non è configurabile alcuna forma di ratifica postuma, né l’amministrazione finanziaria può sanare l’omissione esibendo documenti integrati a controlli già eseguiti o ad accertamento già notificato;

specificità della motivazione. La motivazione non può risolversi nell’impiego di clausole generiche o formule prestampate. L’autorità delegata al rilascio deve esplicitare in modo sintetico ma puntuale le ragioni che giustificano l’indagine bancaria, circoscrivendo i periodi d’imposta presi di mira e i soggetti su cui ricade il controllo;

conoscibilità e trasparenza. Il provvedimento deve essere reso accessibile al destinatario della pretesa. Ciò avviene mediante allegazione materiale dell’autorizzazione all’avviso di accertamento o attraverso la riproduzione dei suoi tratti motivazionali essenziali nel corpo della motivazione dell’atto impositivo, garantendo la possibilità di un sindacato giurisdizionale effettivo (ossia un rimedio dal punto di vista legale effettivo).

In assenza di questi presupposti, i controlli del Fisco perdono la copertura di legalità richiesta dall’ordinamento, esponendo l’intera procedura tributaria a vizi insanabili.

Conseguenze probatorie: inutilizzabilità dei dati e sorte dell’accertamento

Cosa accade sul piano processuale quando l’amministrazione esamina il conto corrente violando le prescrizioni dettate dalla Cassazione? La risposta risiede nella sanzione dell’inutilizzabilità della prova.

La raccolta di risultanze finanziarie avvenuta in carenza di autorizzazione valida determina l’estromissione immediata di tutti i flussi, versamenti e prelievi dal compendio degli elementi valutabili dal giudice tributario. Viene meno la presunzione legale relativa che consente all’erario di imputare a ricavi o compensi non dichiarati le somme in entrata o in uscita non giustificate.

Gli effetti sull’atto impositivo si articolano in due direttrici distinte:

accertamenti fondati esclusivamente su presunzioni finanziarie. Se l’avviso di accertamento poggia unicamente sulle movimentazioni desunte dal conto corrente, l’inutilizzabilità travolge l’atto per intero, determinandone la totale caducazione. Senza la presunzione bancaria, la ricostruzione reddituale dell’ufficio resta priva di piattaforma probatoria;

accertamenti fondati su elementi plurimi (prova di resistenza). Nel caso in cui l’ufficio abbia incrociato i dati finanziari con altri riscontri documentali autonomi – quali fatture non registrate, documenti extracontabili rinvenuti durante un accesso, controlli incrociati su clienti e fornitori – il giudice deve condurre una verifica di tenuta. Se gli indizi restanti possiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a sorreggere la pretesa fiscale, l’accertamento sopravvive limitatamente alla quota di imponibile provata da tali elementi estranei alle indagini bancarie illegittime.

Ambito soggettivo e indicazioni operative per la difesa del contribuente

Le statuizioni delle ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026 non stabiliscono distinzioni tra categorie economiche: il vincolo opera verso qualsiasi titolare di un conto corrente. La disciplina protegge tanto i privati cittadini non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo quanto le società di capitali, le ditte individuali e gli studi professionali. Il rispetto della riservatezza patrimoniale rappresenta una prerogativa soggettiva uniforme.

Tuttavia, l’operatività di questa tutela non è automatica. Nel processo tributario governa il principio dispositivo, pertanto l’inutilizzabilità delle risultanze finanziarie non può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di Giustizia Tributaria. L’onere di sollevare l’eccezione grava interamente sulla parte ricorrente.

Il contribuente che riceve un avviso fondato su indagini finanziarie deve seguire una sequenza di verifiche tecniche:

esame dell’atto impositivo. Verificare se l’autorizzazione è stata allegata o se i suoi estremi e la relativa motivazione sono stati inseriti all’interno del testo notificato;

accesso agli atti. Qualora l’atto impositivo menzioni un’autorizzazione senza esibirla, formulare tempestiva istanza di accesso documentale per acquisire copia integrale del provvedimento emesso dalla Direzione o dal Comando competente;

controllo cronologico. Verificare che la data di rilascio del nulla osta preceda formalmente la richiesta inoltrata dall’amministrazione agli intermediari creditizi;

formulazione dell’eccezione nel ricorso di primo grado. Sollevare il difetto di motivazione, l’omessa autorizzazione o la sua tardività nel ricorso introduttivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. La mancata allegazione del vizio nel primo atto difensivo ne comporta la decadenza, precludendo la possibilità di eccepirlo in grado d’appello o in Cassazione.

Impatto sui contenziosi pendenti

Poiché le sentenze della Cassazione non introducono nuove disposizioni legislative, bensì interpretano in senso evolutivo le norme vigenti alla luce dei parametri CEDU, i principi trovano applicazione immediata in tutti i giudizi in corso.

Ne consegue che i contribuenti che abbiano già contestato la legittimità, la tempestività o la motivazione dell’autorizzazione nei rispettivi atti difensivi possono richiamare formalmente i principi delle ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026. L’orientamento fornisce un solido supporto argomentativo sia nei giudizi pendenti in appello sia nei ricorsi per cassazione ancora in attesa di fissazione.

Il messaggio della Suprema Corte appare inequivocabile: l’efficacia del contrasto all’evasione non può prescindere dalla legalità procedimentale. L’accesso ai dati finanziari resta uno strumento a disposizione dell’amministrazione, ma i controlli del Fisco che oltrepassano i limiti formali e sostanziali imposti a garanzia del conto corrente non possono tradursi in pretese impositive legittime.