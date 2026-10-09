Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando il rimborso 730 potrebbe arrivare a marzo 2027

L’appuntamento con il conguaglio fiscale rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. La possibilità di recuperare le imposte versate in eccesso nel corso dell’anno d’imposta precedente e di fruire di detrazioni e deduzioni spettanti si traduce, nella maggior parte dei casi, in una somma accreditata direttamente nella busta paga estiva o nel cedolino della pensione. Tuttavia, il meccanismo di liquidazione non funziona allo stesso modo per tutti i contribuenti.

In determinate situazioni, infatti, l’erogazione del rimborso 730 subisce un blocco temporaneo che fa slittare l’accredito effettivo del credito Irpef fino al mese di marzo 2027. Questo ritardo non dipende da intoppi burocratici casuali o da malfunzionamenti dei sistemi informatici, ma risponde all’applicazione di precisi criteri normativi stabiliti dall’ordinamento tributario italiano e volti a contrastare l’erogazione di somme non dovute.

Rimborso 730: perché arriva a marzo 2027

La pietra angolare su cui si fonda la sospensione e il controllo delle dichiarazioni a credito è rappresentata dall’articolo 5, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (noto come Decreto Semplificazioni Fiscali). Tale disposizione attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di effettuare controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti mediante Modello 730 che presentino specifici elementi di rischio o che evidenzino un saldo a credito di importo rilevante.

L’ambito d’applicazione di questa misura è stato gradualmente esteso e affinato dalle successive riforme. Tra le novità più rilevanti figura il Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, (il cosiddetto Decreto Adempimenti Tributari), emanato in attuazione della delega di riforma fiscale di cui alla Legge 111/2023. L’articolo 2 del D.Lgs. 1/2024 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all’utilizzo del Modello 730 e ha introdotto per tutti i contribuenti – anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto al conguaglio – la facoltà di presentare la dichiarazione senza sostituto d’imposta.

In virtù di queste norme, l’impianto generale dei controlli viene periodicamente declinato attraverso appositi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (emanati con cadenza annuale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2014), con cui l’amministrazione finanziaria definisce nel dettaglio i parametri e i criteri operativi per selezionare i Modelli 730 a credito da sottoporre a verifica preventiva.

Quando scattano i controlli preventivi del Fisco

L’attivazione della procedura di controllo ed il conseguente rinvio dell’accredito del rimborso 730 avvengono in presenza di determinate condizioni tassativamente individuate dalla legge e dai provvedimenti attuativi.

Rimborsi di importo superiore a 4.000 euro

La prima e più nota soglia di allarme riguarda la consistenza economica del credito. Qualora dalla dichiarazione scaturisca un rimborso 730 d’importo superiore a 4.000 euro, scatta, in modo automatico, il blocco del conguaglio diretto. In questo caso, il datore di lavoro o l’Inps non possono liquidare la somma in busta paga o sulla pensione, ma devono attendere il completamento dei riscontri da parte dell’Agenzia delle Entrate. La regola si applica a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata inviata direttamente dal cittadino in autonomia oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Modifiche alla dichiarazione precompilata

L’esenzione dai controlli formali è prevista principalmente per chi accetta il Modello 730 precompilato senza apportare variazioni. Se invece il contribuente (o l’intermediario) apporta modifiche rilevanti che incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta dovuta, la dichiarazione entra nel perimetro dell’analisi del rischio. Le modifiche, che causano scostamenti significativi tra i dati già in possesso dell’Anagrafe Tributaria e quelli dichiarati, rappresentano uno dei principali fattori di blocco.

Elementi di incoerenza e anomalie

L’amministrazione finanziaria sottopone i modelli a software di analisi della coerenza interna ed esterna. Gli elementi di incoerenza derivano dallo scostamento rilevante tra le spese inserite (per esempio spese mediche elevate, oneri deducibili particolari) e i flussi informativi trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, cliniche, università). Costituiscono elementi di incoerenza anche le posizioni di rischio desunte da irregolarità o violazioni riscontrate nelle dichiarazioni presentate negli anni precedenti.

Presenza di detrazioni edilizie e crediti d’imposta particolari

L’inserimento ex novo di detrazioni legate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus) o il riporto di crediti d’imposta non fruiti nelle precedenti annualità genera un livello di attenzione elevato, rendendo frequente il passaggio dalla verifica automatica al controllo formale della documentazione.

Presentazione del Modello 730 Senza Sostituto

Chi sceglie la modalità senza sostituto d’imposta ai sensi del D.Lgs. 1/2024 rinuncia all’intermediazione del datore di lavoro per l’incasso. In questo caso, il rimborso 730 viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico bancario o postale. Qualora tale dichiarazione presenti elementi di incoerenza o venga inviata a ridosso della scadenza finale, le tempistiche di liquidazione si allungano naturalmente, assestandosi nei primi mesi dell’anno successivo (ossia del 2027).

Le tre tipologie di controllo svolte dall’Agenzia delle Entrate

L’attività di verifica eseguita dal Fisco sulle dichiarazioni si articola su tre livelli di approfondimento ben distinti, disciplinati dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/1972.

Tipologia di controllo Riferimento normativo Oggetto della verifica Modalità di esecuzione Controllo automatico Art. 36-bis D.P.R. 600/1973 Correttezza dei calcoli matematici, spettanza delle detrazioni di base e rispondenza con la Certificazione Unica (CU) Procedura automatizzata sui sistemi informatici dell’Anagrafe Tributaria Controllo formale Art. 36-ter D.P.R. 600/1973 Rispondenza dei dati dichiarati con la documentazione probatoria custodita dal contribuente (scontrini, fatture, ricevute di bonifico, attestazioni) Richiesta d’invio di documenti e ricevute inviata al contribuente o al CAF Controllo di merito Artt. 31 e ss. D.P.R. 600/1973 Indagini approfondite nei casi in cui emergano gravi incongruenze, sospetti di frode o anomalie non risolte dai controlli precedenti Accessi, ispezioni, verifiche puntuali sulla posizione fiscale complessiva

Calendario e tempistiche: perché l’accredito slitta a marzo 2027

Per comprendere la ragione per cui la liquidazione del rimborso 730 si sposta all’anno successivo, occorre analizzare la scansione temporale fissata dall’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 175/2014. Ecco a cosa stare attenti:

termine di presentazione . Il termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello 730 è fissato al 30 settembre;

. Il termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello 730 è fissato al 30 settembre; finestra per i controlli preventivi (4 mesi) . A decorrere dalla data di scadenza della presentazione (o dalla data di trasmissione se successiva), l’Agenzia delle Entrate dispone di un termine di quattro mesi per svolgere le operazioni di controllo preventivo. Questa fase di analisi si estende quindi fino al 31 gennaio dell’anno successivo;

. A decorrere dalla data di scadenza della presentazione (o dalla data di trasmissione se successiva), l’Agenzia delle Entrate dispone di un termine di quattro mesi per svolgere le operazioni di controllo preventivo. Questa fase di analisi si estende quindi fino al 31 gennaio dell’anno successivo; termine massimo per l’erogazione (6 mesi). La norma stabilisce che il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo debba essere erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo alla scadenza del termine di trasmissione della dichiarazione. Contando sei mesi dal 30 settembre, il limite massimo entro cui il Fisco deve effettuare il pagamento cade a fine marzo.

Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate entro le scadenze ordinarie del 2026 che risultino bloccate dai filtri di controllo, la finestra temporale di pagamento si apre a febbraio e si chiude tassativamente entro marzo 2027.

Va precisato che il blocco non implica automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Se i riscontri automatizzati o la documentazione prodotta confermano la legittimità della dichiarazione, l’importo viene sbloccato. Inoltre, qualora la liquidazione avvenga in ritardo per cause non imputabili al contribuente, sullo spettante rimborso 730 vengono calcolati e corrisposti gli interessi di mora per ogni mese di attesa, secondo i tassi fissati dalla legge.

Come verificare lo stato del rimborso e registrare l’IBAN

I contribuenti che attendono un conguaglio e desiderano conoscere lo stato della propria pratica non devono fare altro che consultare gli strumenti digitali messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria.

La verifica nel Cassetto Fiscale

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid, Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi), è possibile seguire l’iter della dichiarazione:

selezionare la voce Cassetto Fiscale dal menu dei servizi;

dal menu dei servizi; navigare nella sezione Dichiarazioni fiscali e selezionare Modello 730 ;

e selezionare ; verificare la voce relativa allo Stato del rimborso.

La presenza di diciture quali In corso di verifica, Sospeso per controlli preventivi o In liquidazione permette di comprendere subito se la pratica è gestita dal datore di lavoro o se è passata sotto la diretta competenza degli uffici centrali dell’Agenzia.

L’importanza dell’accredito su conto corrente

Quando il rimborso 730 viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (sia nei casi di modello senza sostituto, sia a seguito di sblocco da controlli preventivi), il metodo più rapido e sicuro per incassare la somma è comunicare il proprio codice IBAN.

La registrazione dell’IBAN si effettua all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, inserendo le coordinate del conto corrente intestato o cointestato al dichiarante. In assenza di un IBAN valido registrato nel sistema, l’Agenzia procede all’emissione di un titolo a spendibilità limitata o di un assegno vidimato inviato per posta, una modalità che comporta un ulteriore allungamento dei tempi di incasso effettivo del credito.