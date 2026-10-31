Le elezioni di metà mandato non sostituiranno Trump, ma rischiano di paralizzarne l'azione di governo se i Democratici dovessero vincere sia alla Camera sia al Senato

ANSA Una manifestazione contro Donald Trump

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre negli Stati Uniti si conteranno i voti delle cosiddette elezioni di metà mandato, le Midterm. Non si vota per il Presidente, ma per rinnovare tutta la Camera e un terzo del Senato.

Qualsiasi cosa succeda, Trump rimarrà presidente, ma questo non significa che il voto sarà senza conseguenze. Se i Repubblicani dovessero perdere il controllo sia della Camera sia del Senato, l’amministrazione si ritroverebbe quasi paralizzata.

Come funzionano le elezioni di Midterm alla Camera

La Camera degli Stati Uniti viene rinnovata completamente ogni due anni. Tutti e 435 i Rappresentanti devono affrontare un’elezione per tornare a Washington per un altro mandato. Il sistema elettorale è quello che negli Usa si chiama first past the post, che in Italia chiameremmo maggioritario a collegi uninominali.

Tutto il Paese viene diviso in 435 collegi di popolazione il più possibile simile, almeno uno per Stato. Stati molto poco popolosi, come l’Alaska ad esempio, hanno un solo collegio grande come l’intero territorio statale. In ogni singolo collegio, chi vince anche solo di un voto ottiene il seggio. Questo è uno degli elementi del sistema elettorale statunitense che favorisce maggiormente l’assetto bipartitico.

Il gerrymandering

I collegi non sono però disegnati dallo Stato federale, ma da vari enti statali. Possono essere commissioni indipendenti, ma più spesso è il parlamento locale. Questo ha dato vita alla pratica di entrambi i partiti maggiori di ridisegnare a proprio piacimento i confini dei collegi, in modo che sia più facile vincere per i loro candidati.

Il risultato di questa pratica, chiamata gerrymandering, è che solo una piccola parte delle 435 elezioni è veramente competitiva e questo limita il numero di seggi che possono realisticamente cambiare partito tra un ciclo elettorale e l’altro.

Come si rinnova il Senato alle Midterm

A differenza della Camera, il Senato si rinnova soltanto di un terzo. I Senatori rimangono in carica per sei anni e sono in tutto 100, due per ogni Stato a prescindere dalla popolazione. Nel 2026 ad andare al voto saranno 35 Stati, i 33 previsti più l’Ohio, che deve sostituire JD Vance, diventato vicepresidente, e la Florida, in cui si tiene un’altra elezione speciale per il pensionamento di un senatore repubblicano.

Ogni senatore viene eletto dagli elettori del proprio Stato, quindi anche in questo caso le corse realmente decisive sono poche. Questa tornata elettorale avrebbe dovuto essere favorevole ai Repubblicani, perché gli Stati che vanno al voto sono per lo più o sicuri per il partito di Trump, o difficilmente difendibili dai Democratici. L’impopolarità di Trump ha però cambiato le cose.

Cosa succede se Trump perde, gli scenari

Lo scenario in cui i Democratici vincono sia alla Camera sia al Senato, al momento, è il più probabile. In questo caso, l’amministrazione Trump finirebbe per essere fondamentalmente paralizzata. La Camera controlla il bilancio dello Stato. Non c’è una spesa che possa passare senza la sua approvazione. Trump si troverebbe, quindi, a dover governare senza spendere o ad accettare le condizioni di spesa dei Democratici.

Il Senato, invece, ha il potere di confermare o respingere le nomine federali fatte dal Presidente. Questo indebolirebbe il controllo di Trump sulle agenzie federali. L’intero Congresso unito, infine, ha il potere di chiamare i membri del Governo a rispondere delle proprie azioni in udienze pubbliche, altra arma che i Democratici potrebbero sfruttare per rendere ancor più difficile il lavoro di Trump.

L’impeachment, invece, sembra meno probabile. Il processo per rimuovere un Presidente richiede che la Camera lo incrimini a maggioranza semplice, ma anche che il Senato lo condanni con 67 voti favorevoli su 100.

Anche nello scenario più sfacciatamente positivo per i Democratici, contando anche i senatori indipendenti, non è realistico pensare che si arrivi a più di 57 voti contro Trump dopo le prossime elezioni. Il Partito Democratico, inoltre, viene dall’esperienza del primo mandato Trump, quando il Presidente fu incriminato dopo le Midterm, senza alcun risultato.