Fisco, più tempo per pagare le cartelle esattoriali

Dal 1° gennaio 2027 si espande la possibilità di rateizzare una cartella esattoriale troppo cara: fino a 96 mesi al posto degli attuali 84 per estinguere debiti entro i 120 mila euro.
Ci sono dunque 8 anni di tempo per pagarla, ottenibili dichiarando semplicemente di trovarsi in difficoltà: non servirà alcuna dichiarazione formale né dovrà essere dimostrato.
Attenzione però: conta la data in cui viene presentata la domanda. Per beneficiare della nuova rateizzazione occorre fare richiesta solamente a partire dal 1° gennaio del 2027.