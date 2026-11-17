Stanno per cambiare le regole sulla riscossione dei debiti fiscali. A partire dal 2027 sarà possibile allungare i tempi di riscossione dei debiti per chi ha pendenze con il Fisco fino a un importo complessivo di 120.000 euro. Entro questa cifra si potrà chiedere una dilazione ordinaria fino a 96 rate mensili, aumentando da sette a otto anni la durata senza dover allegare alcuna nuova documentazione sulle difficoltà economiche.
Non si tratta di una novità, ma dell’entrata in vigore dell’allungamento dei piani pensato con la riforma della riscossione del 2024, poi confluita nel Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione del 2025. Per accedere ai piani fino a 120 rate, quindi dilazioni ancora più estese, sono previsti una serie di requisiti economici. Vediamo come cambia la riscossione dal prossimo anno.
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Nuove regole di riscossione: tempi dilatati fino a 8 anni
Con il nuovo anno diventano operative le nuove regole di riscossione che permettono di allungare fino a otto anni le rate per il rientro dei debiti fiscali fino a 120.000 euro senza nuova documentazione. Si tratta del piano di rientro confluito nel Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione (decreto legislativo 33 del 2025) che permette di accedere a una procedura semplificata per importi non superiori a 120.000 euro.
Il tetto è riferito al totale dei carichi inseriti in ciascuna domanda, con il solo requisito di dichiarare una temporanea situazione di difficoltà economica, rispettando l’importo minimo di ogni singola rata (50 euro).
Attenzione: per le domande inviate nel 2025 e nel 2026 il limite resta fermo a 84 mensilità, suddivise in sette anni.
La dilazione è prevista per le richieste presentate nel biennio 2027-2028, che permetterà il rientro dai debiti fino a 96 rate, quindi passando da sette a otto anni.
Cosa succede nel 2029?
Sempre nel Testo Unico sui versamenti e sulla riscossione, guardando oltre il prossimo biennio, è previsto un nuovo scatto. Dal 1° gennaio 2029 la soglia arriverà a 108 pagamenti mensili, pari a nove anni.
La riforma prevede la possibilità di estendere la procedura fino a 120 rate, ma non si tratta di uno scatto automatico come nei precedenti esempi.
Per questo caso, occorrerà un’apposita legge, quindi potrebbe non essere una certezza, subordinata agli esiti del monitoraggio di questa prima fase condotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Piani di rientro fino a 120 rate: i requisiti
Esiste la possibilità di ottenere una dilazione ancora più estesa rispetto a quella ordinaria. Fino a questo momento abbiamo parlato di un rientro senza necessità di ulteriori documentazioni, ma nel caso di una dilazione ancora più estesa serve una documentazione più rigorosa della propria situazione finanziaria.
Per i debiti fino a 120.000 euro i piani documentati coprono una fascia compresa tra:
- 85 e 120 rate nel biennio 2025-2026;
- 97 e 120 mensilità nel 2027-2028;
- 109 e 120 rate a partire dal 2029.
Se invece il debito supera i 120.000 euro, la documentazione diventa obbligatoria a prescindere dall’anno di domanda. Presentando questi documenti è possibile arrivare fino a 10 anni di rateizzazione.
Parametri di valutazione: persone fisiche, imprese e condomini
Cambiano i parametri di valutazione. Come da decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, il profilo del debitore richiede documenti diversi.
I profili:
- per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali serve un ISEE familiare rapportato all’entità del debito e alle eventuali rateizzazioni già in corso;
- per le imprese vengono analizzati indici di liquidità e indice alfa (confronta il debito con i ricavi o il valore della produzione);
- per i condomini si applica l’indice beta (situazione debitoria ed entrate risultanti nell’ultimo rendiconto approvato).
C’è una clausola di salvaguardia per i carichi fino a 120.000 euro. Infatti, se il contribuente chiede un piano fino a 10 anni, ma la documentazione non risulta sufficiente a dimostrare difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede in automatico la dilazione ordinaria massima consentita fino a quell’anno (96 rate nel 2027).
Attenzione: c’è una corsia preferenziale in caso di incendi, calamità naturali o altri eventi eccezionali. Per esempio, per quanto riguarda l’unica abitazione familiare o l’unico immobile a sede di impresa o studio professionale, si presenta una certificazione comunale di inagibilità totale con la quale si può accedere alle 120 rate senza rispettare i consueti indici economici.
Come presentare la domanda?
La richiesta di dilazione deve essere inoltrata tramite il servizio online “Rateizza adesso” nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si può accedere all’area riservata con identità digitale o tramite invio PEC e presentazione agli sportelli. Si può inoltre chiedere una proroga presentando nuova documentazione nel caso di peggioramento delle proprie condizioni economiche su un piano già attivo e non decaduto.
Conviene aspettare per chiedere la dilazione?
Per chi si trova a valutare la rateizzazione delle cartelle, si può ragionare sull’attendere i primi giorni di gennaio per fare domanda e spalmare il debito su 12 mesi in più rispetto a quanto permesso se la domanda si invia entro il 2026.
Ci sono però due elementi da tenere in considerazione: allungare la durata fa crescere l’ammontare complessivo degli interessi dovuti e, fino a quando non presentata la nuova domanda (momento nel quale si viene protetti da nuovi pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche), si resta scoperti dallo scudo contro le azioni esecutive.