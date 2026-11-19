Prezzo fissato a 83 dollari per azione per l'azienda che ha creato Claude. Il debutto avviene tra i timori sui data center e il caso Nvidia

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Storica valutazione da 1.500 miliardi di dollari per Anthropic.

Anthropic, la società di intelligenza artificiale che ha sviluppato il chatbot Claude, ha fissato a 83 dollari il prezzo delle azioni per la quotazione in Borsa a New York. L’IPO, decisa il 18 novembre, vale 81,3 miliardi di dollari e attribuisce all’intera società una valutazione di circa 1.500 miliardi. Si tratta di una valutazione storica sia per il valore di un’azienda nata cinque anni fa e ancora in perdita, sia per il momento in cui avviene, tra lo scandalo che ha travolto Nvidia e l’avanzata dei Democratici (che puntano a una maggiore regolamentazione dell’IA soprattutto sul tema data center).

Il prezzo, invece, ha superato le aspettative indicate la scorsa settimana di 70-78 dollari. Le azioni iniziano a essere negoziate il 19 novembre, con l’apertura di Wall Street (15:30 ora italiana).

Anthropic valutata 1.500 miliardi: i numeri dell’offerta

Anthropic si porta a casa un risultato storico, superiore alle aspettative. Il prezzo definitivo è infatti di 83 dollari per azione, sopra la fascia di 70-78 dollari presentata una settimana fa, quando Anthropic aveva proposto di vendere 825 milioni di azioni per una raccolta fino a 64,4 miliardi.

Secondo il New York Times, con 81,3 miliardi di dollari complessivi si tratta della più grande IPO di sempre: supera quella di SpaceX, che a giugno aveva raccolto 75 miliardi. Al momento della quotazione, però, SpaceX valeva di più: 1.770 miliardi di dollari, contro i circa 1.500 di Anthropic, con un prezzo di debutto di 135 dollari per azione.

I conti di Anthropic

A far discutere sono i dati di Anthropic a confronto con il risultato ottenuto. L’azienda non solo è molto giovane, esiste da cinque anni, ma è anche in perdita. Nei primi nove mesi del 2026, gli ultimi dati disponibili, Anthropic ha registrato ricavi per 33 miliardi di dollari (comunque un valore impressionante contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente), a fronte di una perdita di 104 miliardi di dollari.

Le perdite sono spese legate al calcolo e alle infrastrutture necessarie per addestrare e far funzionare i modelli, voci che richiedono investimenti elevati in data center. La scommessa è su “se e quando” i ricavi supereranno i costi.

Quotazione in un contesto delicato: bolla IA e il caso Nvidia

La quotazione arriva in una fase delicata. La vittoria del Partito Democratico alle elezioni di metà mandato ha aumentato tra gli investitori i timori di una maggiore regolamentazione, soprattutto sullo sviluppo dei data center. Inoltre, come sottolinea Il Post, lo scandalo che ha coinvolto l’ex amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha creato problemi a una delle società più importanti del settore, con il rischio che si estendano ad altre aziende.

A questo si aggiunge il tema, discusso da molti osservatori, di una possibile bolla speculativa. L’esempio più recente è SpaceX: dopo l’IPO a 135 dollari, il titolo è sceso fino a circa 105 dollari ad agosto per poi tornare in area 139. Non è detto che accada lo stesso con Anthropic, e anche per questo il debutto sarà osservato con attenzione da altri concorrenti del settore.