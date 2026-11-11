Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Taglio dell'Irpef regionale.

Annunciato il taglio della maggiorazione dell’1,6% dell’Irpef regionale nel Lazio. Lo hanno confermato il governatore Rocca e l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, presentando la legge di Bilancio di previsione 2027-2029. La notizia più importante e che ha un impatto diretto sui cittadini della regione è proprio il taglio dell’addizionale Irpef, che verrà eliminato per i redditi fino a 35.000 euro.

Novità tanto attesa quanto apprezzata dopo le richieste avanzate da Cgil e Cisl. La platea del taglio comprende oltre 3 milioni di cittadine e cittadini del Lazio, che riceveranno un beneficio fiscale fino a 320 euro. Si va verso la riduzione dell’Irpef comunale su Roma. Dalla segreteria generale della Cisl arriva la pressione al sindaco Gualtieri per intervenire sulla tassazione con una maggiore progressività.

Taglio dell’Irpef regionale

Vale fino a 320 euro in più in busta paga il taglio dell’Irpef per molti dei cittadini del Lazio. È quanto è stato annunciato nella manovra della Regione, che ha tagliato l’addizionale Irpef per i redditi fino a 35.000 euro. La misura dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

L’annuncio è stato dato dal governatore Rocca e dall’assessore al Bilancio Righini, presentando il taglio della maggiorazione dell’1,6% dell’Irpef regionale e promettendo di eliminare l’ulteriore maggiorazione dello 0,5% per tutti gli scaglioni di reddito. Quest’ultima fase partirà soltanto dal 2028, e solo a condizione di un bilancio in equilibrio.

Come funziona l’Irpef nel Lazio

Si tratta di un passaggio importante e molto atteso, anche se arriva con ritardo, come ha ricordato il segretario del PD Lazio Daniele Leodori. Infatti a Roma l’aliquota complessiva è del 3,3% tra aliquota base nazionale dell’1,23%, cui quella regionale ha aggiunto una maggiorazione dell’1,6% (ora tagliata per i redditi entro i 35.000 euro) e un ulteriore 0,5% legato al disavanzo della sanità regionale.

Nel tempo sono state proposte delle agevolazioni per i contribuenti. Nel 2026 i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro beneficiavano dell’esenzione dalla maggiorazione dell’1,6%, mentre tra 28.000 e 30.000 euro si aveva diritto a una detrazione di 60 euro.

La novità annunciata riguarda l’estensione del taglio dell’1,6% fino a 35.000 euro, senza contare la promessa della cancellazione dello 0,5% a partire dal 2028 destinato a tutte le fasce di reddito.

Quanto vale e chi ne beneficia

Secondo le stime della Cgil, la platea che beneficerà del taglio della maggiorazione Irpef supera i 3 milioni di persone (76,7% dei contribuenti regionali). In particolare la misura riguarda:

il 70,3% dei contribuenti del Comune di Roma;

l’81,2% nei comuni della provincia romana;

l’84,6% in provincia di Latina;

l’86% a Frosinone;

l’83,9% a Viterbo;

l’83,6% a Rieti.

Pressione su Gualtieri per l’addizionale comunale

Dopo aver incassato un successo storico, la Cisl rivendica anche la pressione sul sindaco Gualtieri. Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl del Lazio, torna a parlare del peso dell’addizionale comunale.

Spingono anche i segretari generali Cisl Roma Capitale e Rieti, domandandosi cosa stia aspettando Roma con la riduzione dell’Irpef comunale: