ANSA Manovra 2027, la Lega rilancia la rottamazione delle cartelle.

La Lega ci riprova: nel diluvio di emendamenti proposti alla Manovra 2027, spicca quello del Carroccio che punta a riaprire i termini della rottamazione quater per i contribuenti decaduti e ampliare la platea della rottamazione quinquies, consentendo di rateizzare i debiti anche a chi è rimasto escluso dalle definizioni agevolate.

Sono circa 700 in totale gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega mentre quelli di tutta la maggioranza sono poco meno di 2.000. In totale gli emendamenti avanzati da tutte le forze politiche sono 6.600.

La Lega punta sulla rottamazione

Il nodo è quello delle coperture, come ricorda agli esponenti della maggioranza il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “I saldi della Manovra sono questi. Dentro potete fare quello che volete. Ma dovete trovare le coperture”.

Rottamazione quater, cosa potrebbe cambiare

La rottamazione quater è la definizione agevolata introdotta nel 2023 che riguarda i debiti fiscali e contributivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Chi aveva aderito poteva pagare i propri debiti con un piano di rateizzazione (o anche tutto in una volta, volendo) e beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi e altri oneri previsti dalla misura. Coloro che non sono riusciti a rispettare le scadenze sono stati dichiarati decaduti dal beneficio.

Era già stata riaperta una finestra per la nuova adesione: i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater (per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024) potevano presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Ora la Lega vorrebbe riaprire i termini della rottamazione quater per consentire nuovamente la possibilità di chiudere i conti col Fisco a condizioni agevolate.

Ricordiamo che la rottamazione quater è ancora in corso: la prossima scadenza (14esima rata) è fissata al 30 novembre 2026.

Rottamazione quinquies, la proposta della Lega

La rottamazione quinquies è, in ordine di tempo, l’ultima definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura ordinaria riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma soltanto per: imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni, contributi previdenziali dovuti all’Inps (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture. La domanda di adesione doveva essere presentata online entro il 30 aprile 2026.

Ma c’è anche un secondo filone, quello della rottamazione quinquies degli enti territoriali, dedicato ai debiti tributari e non tributari verso Comuni, Regioni e altri enti locali, purché affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e a condizione che l’ente interessato abbia deliberato l’applicazione della definizione agevolata. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. In questo caso, la finestra per presentare le domande si è aperta il 16 ottobre e rimarrà disponibile fino al 15 dicembre 2026. Anche per questa procedura i carichi devono essere stati affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La proposta della Lega punta ad allargare il numero dei contribuenti che possono aderire alla rottamazione quinquies.

Altre proposte della Lega in Manovra

In vista della chiusura della Manovra 2027, la Lega punta anche sul contributo di solidarietà chiesto alle banche. Il braccio di ferro è doppio: nella maggioranza Forza Italia frena, mentre esternamente l’Abi ha alzato un muro.

Il Carroccio chiede anche di estendere la Zes unica a tutto il Paese e vuole un potenziamento della missione Strade sicure, con più militari nelle città italiane per tutto il 2027.