Dai codici E01-E04 per reddito ed età alle patologie croniche, dall'invalidità alla gravidanza: chi è esente dal ticket e come richiederla

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Casi nei quali scatta l'esenzione dal ticket sanitario

L’esenzione dal ticket sanitario è la misura cardine con cui il Servizio Sanitario Nazionale assicura l’accesso universale alle prestazioni mediche, sollevando dai costi chi versa in condizioni di vulnerabilità economica o personale. La compartecipazione alla spesa per visite specialistiche, indagini diagnostiche e test di laboratorio rappresenta la regola ordinaria del sistema pubblico, ma la legge prevede specifiche deroghe che azzerano completamente l’importo dovuto. In questo modo si garantisce la continuità delle cure essenziali senza che il fattore economico costituisca una barriera.

L’accesso a questa tutela richiede il possesso di requisiti oggettivi, definiti da precisi parametri reddituali, dalla composizione del nucleo familiare o dalla presenza di quadri clinici accertati. L’ordinamento vigente suddivide le agevolazioni in quattro macro-categorie: i limiti economici e anagrafici, la diagnosi di patologie croniche o rare, il riconoscimento di stati di invalidità civile e le tutele speciali dedicate alla maternità e alla prevenzione oncologica.

Esenzione dal ticket sanitario per reddito ed età

Il canale più comune per accedere al beneficio è quello legato alle condizioni economiche del nucleo familiare. Questa forma di agevolazione valuta contemporaneamente l’età anagrafica dell’assistito e il reddito complessivo lordo maturato dalla famiglia fiscale nell’anno d’imposta precedente. Il parametro di riferimento non corrisponde all’ISEE ordinario, ma al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, cioè del richiedente, del coniuge e dei familiari a carico, inclusi gli importi assoggettati a regimi agevolati o a cedolare secca.

A livello nazionale operano quattro codici standard.

Codice E01: minori di 6 anni e cittadini over 65

Questa fascia tutela le età anagrafiche considerate più vulnerabili. Spetta ai bambini fino a 6 anni non compiuti e agli anziani con più di 65 anni, a patto che il reddito lordo complessivo del nucleo familiare fiscale non superi 36.151,98 euro. Al compimento del sesto anno di età il minore esce da questa categoria, a meno che non intervengano altri presupposti di tutela.

Codice E02: disoccupati e familiari a carico

Questo codice tutela chi ha perso involontariamente un rapporto di lavoro subordinato, conserva lo stato formale di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per l’Impiego e include i familiari fiscalmente a carico. I tetti di reddito stabiliti dalla legge sono:

8.263,31 euro per il richiedente singolo;

11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico;

incremento ulteriore di 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Non possono accedere al codice E02 gli inoccupati (ossia chi non ha mai sottoscritto un contratto di lavoro) né i lavoratori con contratti part-time o a basso reddito, per i quali possono essere previsti unicamente interventi regionali specifici.

Codice E03: titolari di assegno o pensione sociale

Rientrano in questo profilo i titolari di assegno sociale o pensione sociale erogati dall’INPS, insieme ai familiari a carico. Per questi cittadini non è richiesta alcuna verifica reddituale accessoria, poiché lo stato di indigenza economica è già accertato alla base del trattamento assistenziale erogato.

Codice E04: pensionati al minimo con più di 60 anni

Riservato a chi percepisce una pensione integrata al trattamento minimo INPS e ha compiuto almeno 60 anni d’età, estendendosi ai familiari a carico. I massimali di reddito familiare ricalcano quelli del codice E02: 8.263,31 euro per il richiedente solo, elevabili a 11.362,05 euro con coniuge e incrementati di 516,46 euro per ciascun figlio a carico.

Esenzione per patologie croniche e malattie rare

La tutela sanitaria prescinde dal censo quando subentra una diagnosi medica complessa. In questi casi, il beneficio non copre l’intero catalogo delle prestazioni sanitarie, ma è circoscritto alle visite specialistiche, ai medicinali e agli accertamenti strumentali direttamente collegati alla gestione, al monitoraggio e alla prevenzione del peggioramento di quella patologia.

Le malattie croniche e invalidanti sono analiticamente codificate nei Livelli Essenziali di Assistenza (disciplinati in particolare dall’Allegato 8 del DPCM 12 gennaio 2017). Tra le patologie croniche più diffuse figurano:

diabete mellito di tipo 1 e tipo 2;

ipertensione arteriosa con compromissione d’organo;

malattie cardio-vascolari severe e insufficienza cardiaca;

malattie autoimmuni e patologie reumatologiche;

asma bronchiale grave e broncopneumopatie croniche.

Una tutela ancora più ampia è riservata a chi è affetto dalle malattie rare individuate nell’Allegato 7 del medesimo provvedimento. In questo ambito, la copertura comprende tutte le prestazioni diagnostiche necessarie ad accertare tempestivamente la malattia rara, il piano di monitoraggio clinico-strumentale periodico e i percorsi terapeutici prescritti dai centri ospedalieri della rete accreditata.

Invalidità civile, infortuni sul lavoro e cause di servizio

Il Servizio Sanitario garantisce l’azzeramento della compartecipazione alla spesa per i cittadini che presentano una riduzione permanente della capacità lavorativa o dell’integrità psicofisica:

gli invalidi civili al 100% godono della totale gratuità per tutte le visite e gli esami specialistici, indipendentemente dal diritto all’indennità di accompagnamento;

gli invalidi civili tra il 67% e il 99% beneficiano dell’esenzione su tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche;

i ciechi assoluti e sordi civili hanno diritto alla copertura integrale per gli accertamenti sanitari specialistici;

gli invalidi per lavoro, guerra o causa di servizio beneficiano di agevolazioni modulate sulla base della gravità della menomazione, con copertura parziale (per le sole prestazioni connesse alla lesione) o totale nei quadri clinici più gravi.

Tutela della maternità e screening oncologici

La normativa nazionale stabilisce l’azzeramento della quota di spesa per una serie di interventi preventivi considerati prioritari per la salute pubblica.

Percorso nascita e gravidanza

Le donne in stato di gravidanza hanno diritto a un ampio pacchetto di controlli specialistici ed esami diagnostici distribuiti lungo i tre trimestri di gestazione:

primo trimestre. Prima visita ostetrico-ginecologica, esami del sangue iniziali (emocromo, gruppo sanguigno ABO/Rh e test di Coombs indiretto), test sierologici per infezioni a rischio fetale (HIV, Toxoplasmosi, Rosolia, Sifilide, Clamidia ed eventuale screening per Epatite C), esame urine con urinocoltura, prima ecografia ostetrica per la datazione della gestazione e test di screening prenatale non invasivo (Bi-test con translucenza nucale);

secondo trimestre (dalla 14ª alla 27ª settimana). Visite periodiche ostetriche, ripetizione degli esami infettivi se non immuni, esami delle urine periodici, ecografia morfologica fetale (tra la 19ª e la 21ª settimana) e curva da carico di glucosio per le donne che presentano fattori di rischio per diabete gestazionale;

terzo trimestre (dalla 28ª settimana al parto). Controlli della pressione arteriosa, esami ematici pre-parto (emocromo, profilo coagulativo, ferritina, marcatori per Epatite B e C), tampone vagino-rettale tra la 36ª e la 37ª settimana per lo Streptococco di gruppo B, esame urine completo e monitoraggio cardiotocografico a termine gravidanza.

Campagne di prevenzione oncologica gratuita

L’accesso a costo zero è garantito per gli screening periodici organizzati dal Servizio Sanitario nelle fasce di età raccomandate:

tumore al seno. Mammografia biennale per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (fascia estesa dai 45 ai 74 anni in numerose Regioni);

tumore della cervice uterina. Pap-test gratuito ogni 3 anni per le donne tra 25 e 29 anni, oppure HPV-DNA test molecolare ogni 5 anni per la fascia tra 30 e 64 anni;

tumore del colon-retto. Ricerca del sangue occulto nelle feci a cadenza biennale per uomini e donne tra 50 e 69 anni (fino a 74 anni in molti territori).

Come richiedere e attivare l’esenzione ticket sanitario

I passaggi amministrativi per ottenere l’agevolazione variano a seconda del titolo giuridico che ne costituisce il presupposto.

Riconoscimento automatico per reddito ed età (E01, E03, E04)

Per queste fasce non è necessario presentare alcuna domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze incrocia annualmente i dati fiscali con il Ministero della Salute e alimenta la banca dati del Sistema Tessera Sanitaria. Il medico di medicina generale o il pediatra visualizza a video il diritto all’esenzione ticket sanitario al momento di compilare la ricetta elettronica e inserisce il relativo codice d’ufficio.

Autocertificazione obbligatoria per disoccupazione (E02)

Per il codice E02 non interviene l’aggiornamento automatico, poiché lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dal cittadino. La richiesta deve essere rinnovata con autocertificazione tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, accedendo al portale Sistema Tessera Sanitaria con SPID, CIE o CNS, oppure recandosi di persona agli sportelli CUP o di Scelta e Revoca della ASL. In caso di ripresa dell’attività lavorativa o superamento delle soglie reddituali, l’interessato deve comunicare tempestivamente la decadenza all’azienda sanitaria.

Convalida per patologia cronica, rara o invalidità

L’attivazione non segue i canali fiscali. Il cittadino deve presentare all’ufficio esenzioni della propria ASL la certificazione rilasciata dallo specialista di una struttura ospedaliera pubblica (per patologia cronica o rara) oppure la copia del verbale definitivo redatto dalla Commissione Medica INPS (per l’invalidità civile), del verbale INAIL (per l’invalidità sul lavoro) o del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio. L’operatore dell’ASL registra il codice specifico sul profilo sanitario dell’assistito e consegna il relativo attestato cartaceo.

Prescrizione diretta per gravidanza e screening oncologici

Per la maternità, il diritto all’esenzione ticket sanitario viene formalizzato direttamente dal ginecologo o dal medico curante sulle ricette elettroniche in corrispondenza delle settimane gestazionali. Per le campagne di screening oncologico organizzato, non occorre alcuna ricetta: è sufficiente presentarsi all’appuntamento esibendo la lettera d’invito recapitata a domicilio dall’ASL.