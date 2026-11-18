Dalle quotazioni di Piazza Affari agli indici internazionali, dai titoli di Stato agli ETF, fino ai cambi valutari: la sezione Borse di QuiFinanza raccoglie dati, grafici e informazioni per seguire i mercati e approfondire i principali strumenti finanziari

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Seguire Piazza Affari, consultare l’andamento delle Borse internazionali, cercare un’azione o controllare il cambio euro-dollaro. La sezione Borse di QuiFinanza riunisce quotazioni, grafici e informazioni sugli strumenti finanziari, affiancandoli alle notizie della redazione. Un punto di consultazione per investitori, professionisti e lettori che vogliono conoscere meglio i mercati.

Dalla pagina principale puoi accedere a una panoramica della Borsa italiana, dei mercati internazionali e delle valute, per poi approfondire il singolo indice o strumento che ti interessa. Ecco cosa si può trovare all’interno della sezione Borse di QuiFinanza.

Borsa italiana e azioni

Nell’area Borsa italiana trovi il quadro di Piazza Affari e l’andamento delle principali azioni. Il listino alfabetico permette di cercare le società per nome e accedere alle rispettive schede.

Le pagine dedicate ai singoli titoli affiancano alle quotazioni e ai grafici una presentazione dell’azienda. Nelle schede arricchite sono disponibili anche risultati economici e finanziari, come ricavi, margini, utile e indebitamento, insieme alla sezione di analisi tecnica: informazioni che aiutano a collegare l’andamento dell’azione all’attività della società.

Borse estere e indici internazionali

L’area Borse estere raccoglie 30 indici internazionali, dai mercati europei a quelli americani e asiatici. Puoi consultare, tra gli altri, DAX, CAC 40, FTSE 100, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Nikkei 225 e Hang Seng, oltre al VIX, l’indice legato alla volatilità attesa del mercato statunitense.

Ogni indice ha una pagina dedicata, con informazioni sul mercato rappresentato e riferimenti agli orari di contrattazione, per orientarsi tra le diverse piazze finanziarie.

Titoli di Stato

La sezione Titoli di Stato consente di cercare le emissioni presenti nel catalogo e accedere alle singole schede, con informazioni su quotazioni, scadenze e rendimenti disponibili. È l’area dedicata a chi vuole seguire il mercato dei titoli del debito pubblico italiano.

ETF ed ETC

Il catalogo di ETF ed ETC è organizzato in ordine alfabetico e conduce alle pagine dei singoli strumenti. Qui puoi consultare prezzi, performance e, dove disponibili, informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche del prodotto. L’offerta comprende fondi esposti a mercati azionari e obbligazionari, settori e temi d’investimento, insieme a strumenti legati alle materie prime.

Warrant

L’area Warrant raccoglie gli strumenti presenti nel relativo listino e i collegamenti alle schede individuali, per consultarne quotazioni e variazioni. Una sezione rivolta anche a chi segue prodotti finanziari più complessi.

Valute e cambi

Nella sezione Valute trovi 21 rapporti di cambio dell’euro con altre monete, tra cui dollaro statunitense, sterlina, yen, franco svizzero e yuan cinese. Ogni coppia valutaria dispone di una pagina dedicata: un riferimento per seguire le oscillazioni dei cambi, anche in relazione a investimenti, attività commerciali e spese in valuta estera.

Le notizie accanto ai numeri

Alle pagine di consultazione si affiancano i collegamenti alle dirette di Borsa e agli articoli della redazione, per approfondire gli avvenimenti della giornata finanziaria. I grafici e i dati di mercato sono forniti da TradingView.