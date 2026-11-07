Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funzionano le agevolazioni prima casa

L’agevolazione prima casa rappresenta il principale strumento di politica fiscale finalizzato a incentivare l’acquisto dell’abitazione principale sul territorio nazionale. Per sostenere l’accesso alla proprietà immobiliare, il legislatore garantisce un regime tributario di favore che abbatte notevolmente i costi d’imposta al momento del rogito. Tuttavia, la fruizione di tali benefici non è incondizionata: la normativa condiziona il mantenimento delle aliquote ridotte all’osservanza di precisi impegni. Tra questi, il trasferimento di residenza entro finestre temporali rigidamente individuate dalle norme e confermate dalla giurisprudenza di legittimità costituisce il requisito centrale per non incorrere nella decadenza dal beneficio e nell’applicazione di pesanti sanzioni.

Agevolazione prima casa, il quadro normativo

La disciplina portante dell’agevolazione prima casa trova la sua sede principale nell’articolo 1, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), e nello specifico all’interno della Nota II-bis. La disposizione stabilisce che, in sede di acquisto a titolo oneroso di immobili residenziali non di lusso (ovvero appartenenti a categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), l’acquirente possa fruire di prelievi fiscali contenuti:

imposta di registro ridotta al 2% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 9%) per le compravendite tra privati o da soggetti esenti da IVA;

IVA agevolata al 4% (anziché al 10% o 22%) per le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice e soggette all’imposta sul valore aggiunto.

A tali vantaggi si somma l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro ciascuna (elevate a 200 euro ciascuna per gli acquisti imponibili IVA). Per fruire del regime di favore, l’acquirente deve rendere apposite dichiarazioni dinanzi al notaio al momento della stipula dell’atto traslativo.

Il termine dei 18 mesi per il cambio di residenza

Laddove l’acquirente non risieda già nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, l’accesso all’agevolazione prima casa richiede l’impegno formale a stabilirvi la propria residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto notarile.

Sotto il profilo operativo, va ricordato che la norma non impone la fissazione della residenza all’indirizzo specifico dell’immobile compravenduto (via e numero civico). Il presupposto normativo si considera validamente adempiuto qualora il contribuente effettui il trasferimento di residenza all’interno dell’intero territorio del Comune in cui sorge il bene. Ai fini della tempestività dell’adempimento, fa fede esclusiva la data di presentazione della dichiarazione di cambio di abitazione presso lo sportello dell’Anagrafe comunale, rimanendo irrilevante la successiva fase di accertamento e verifica sul campo effettuata dalla Polizia Locale.

Termine perentorio e la posizione della Cassazione

In passato si era formato un orientamento interpretativo che attribuiva al termine di 18 mesi un valore puramente sollecitatorio. In virtù di tale lettura (fondata anche sul richiamo a precedenti datati come la sentenza n. 3507/2011 della Cassazione, riferita a un quadro normativo ormai superato), si riteneva che il ritardo potesse essere perdonato valutando la condotta del contribuente secondo parametri di generale buona fede.

La Corte di Cassazione ha definitivamente smentito questa tesi, riaffermando la natura rigorosamente perentoria della scadenza. Tra le decisioni che hanno consolidato questo indirizzo, l’ordinanza n. 24488 del 2023 della Sezione Tributaria ha ribadito principi fondamentali: il compimento delle pratiche di anagrafe entro i 18 mesi integra un vero e proprio elemento costitutivo del beneficio richiesto e accordato in via provvisoria. Il diritto alla conservazione dell’aliquota ridotta non può quindi fondarsi su una semplice intenzione abitativa, ma richiede il concreto e tempestivo perfezionamento dell’obbligo anagrafico.

La deroga per causa di forza maggiore

L’unica eccezione in grado di evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa in caso di mancato trasferimento di residenza nei termini è la sussistenza di una causa di forza maggiore. Conformemente ad altri arresti della Suprema Corte (tra cui le sentenze n. 1588/2018, n. 29599/2021 e n. 34865/2021), la forza maggiore deve presentare tre elementi concorrenti:

inimputabilità dell’evento alla condotta o alla colpa del contribuente;

inevitabilità delle sue conseguenze;

imprevedibilità dell’ostacolo, il quale deve manifestarsi in un momento successivo alla stipula dell’atto di acquisto.

La valutazione della forza maggiore viene condotta dai giudici di merito con estremo rigore. Non integrano impedimenti giustificabili i ritardi ordinari nelle ristrutturazioni edilizie, l’inadempimento della ditta appaltatrice dei lavori, le lungaggini nell’allaccio delle utenze o i problemi organizzativi legati al trasloco, trattandosi di eventi che rientrano nel normale rischio contrattuale. Viceversa, possono assumere rilievo circostanze eccezionali e imprevedibili, come eventi sismici, provvedimenti di sequestro giudiziario dell’immobile sanzionatori di condotte altrui o gravi e ingiustificati blocchi burocratici addebitabili in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione.

Il riacquisto e l’estensione a 24 mesi per l’alienazione del prepossesso

Il sistema dell’agevolazione prima casa include anche le regole per la sostituzione dell’immobile di proprietà, introdotte dall’articolo 1, comma 55, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (che ha inserito il comma 4-bis alla Nota II-bis del D.P.R. 131/1986). La norma consente a chi sia già titolare di un’abitazione acquistata con i benefici fiscali di comprare un secondo immobile usufruendo nuovamente delle aliquote ridotte, a condizione che la casa preposseduta venga venduta entro i termini stabiliti dalla legge.

A seguito delle ultime novità normative (articolo 20-bis del D.L. n. 69/2024, convertito nella Legge n. 105/2024), il termine per l’alienazione dell’immobile preposseduto è stato raddoppiato in via definitiva da 12 a 24 mesi.

Qualora il nuovo immobile sia situato in un Comune diverso, l’acquirente dovrà gestire due scadenze concorrenti: l’obbligo di vendita del vecchio immobile entro 24 mesi e il trasferimento di residenza nel nuovo territorio comunale entro 18 mesi. Al ricorrere dei requisiti di legge, l’articolo 7 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 riconosce inoltre un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in occasione del primo acquisto agevolato.

Regole speciali per lavoratori all’estero e Forze dell’Ordine

La normativa individua deroghe specifiche per talune categorie di acquirenti.

Lavoratori all’estero

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 (cd. Decreto Infrazioni), chi si è trasferito all’estero per motivi di lavoro – oppure abbia risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni – può fruire del beneficio acquistando un immobile ubicato nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Forze Armate e di Polizia

Ai sensi dell’articolo 66 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dall’obbligo di risiedere o trasferire la residenza nel Comune dell’immobile.

Decadenza, termini di accertamento e strumenti di regolarizzazione

Nel caso in cui il trasferimento di residenza non si perfezioni entro i 18 mesi e non sia configurabile una causa di forza maggiore, si verifica la decadenza dalle agevolazioni. Ai sensi dell’articolo 76, comma 2, del D.P.R. 131/1986, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute entro il termine di decadenza di tre anni. Come confermato dalla giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n. 28860/2017 e Cass. n. 2896/2017), il triennio per il fisco decorre dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

La decadenza comporta:

la liquidazione della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata;

l’irrogazione della sanzione amministrativa del 30% sulla maggiore imposta;

il calcolo degli interessi di mora.

Per evitare le sanzioni più gravose, il contribuente che preveda l’impossibilità di rispettare il termine può presentare un’istanza di rinuncia all’agevolazione prima della scadenza dei 18 mesi: in tal modo l’Ufficio liquiderà le sole differenze d’imposta con gli interessi, senza applicare la sanzione del 30%. Qualora il termine sia invece già decorso, resta accessibile l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), che consente di versare il tributo e gli interessi usufruendo di sanzioni ridotte rispetto alla misura ordinaria.