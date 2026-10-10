Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali cartelle esattoriali dei defunti non si pagano

Alla scomparsa di un familiare, oltre agli aspetti affettivi e amministrativi, gli eredi si trovano ad affrontare la gestione del patrimonio passivo. Non è raro che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provveda a recapitare pretese di pagamento o preavvisi di atti esecutivi indirizzati ai familiari per somme non saldate in vita dal congiunto.

In questo contesto si pone un interrogativo fondamentale: come ci si deve comportare con le cartelle esattoriali intestate al defunto? La risposta risiede in una netta separazione tra le diverse componenti del debito fiscale e nel rigoroso rispetto dei principi del diritto successorio italiano, da ultimo riaffermati e blindati dalla Corte di Cassazione.

Cartelle esattoriali del defunto: cosa non si trasferisce agli eredi

Il principio cardine dell’ordinamento italiano stabilisce che non tutti gli elementi di una cartella di pagamento si trasmettono con la successione. Esiste una distinzione invalicabile tra la quota capitale e le componenti a carattere punitivo.

L’estinzione delle sanzioni

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, l’obbligazione di pagare le sanzioni amministrative o tributarie non si trasmette agli eredi. Nel nostro sistema giuridico la responsabilità sanzionatoria ha natura strettamente personale. Di conseguenza, con il decesso del trasgressore, la sanzione si estingue definitivamente.

Rientrano in questo ambito di cancellazione totale:

sanzioni tributarie e amministrative dovute per ritardati, incompleti o omessi versamenti di imposte (Irpef, Iva, Imu, Tari, bollo auto, contributi Inps);

dovute per ritardati, incompleti o omessi versamenti di imposte (Irpef, Iva, Imu, Tari, bollo auto, contributi Inps); sanzioni per violazioni del codice della strada . Le contravvenzioni stradali hanno carattere personale e cadono integralmente con il decesso del conducente;

. Le contravvenzioni stradali hanno carattere personale e cadono integralmente con il decesso del conducente; sanzioni penali o pecuniarie derivanti da reati;

derivanti da reati; maggiorazioni ed interessi di mora collegati direttamente alle sanzioni.

La quota capitale e gli interessi moratori

Diverso è il discorso per la cosiddetta quota capitale del debito tributario e per gli interessi di natura compensativa. Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nel patrimonio passivo e rimangono tenuti a saldare:

la quota capitale delle imposte o dei contributi non versati dal defunto;

gli interessi legali, di iscrizione a ruolo e di mora maturati sul capitale (avendo essi funzione risarcitoria per il ritardato pagamento e non punitiva);

le spese di notifica e delle procedure esecutive già intraprese.

Poiché le sanzioni arrivano a costituire una quota rilevante del totale richiesto in una cartella esattoriale (spesso tra il 30% e il 50% dell’importo totale), lo scomputo della parte sanzionatoria consente un drastico abbattimento della somma pretesa dal Fisco.

Ripartizione dei debiti tra gli eredi: solidarietà o quota ereditaria?

Nel momento in cui si decide di subentrare nel patrimonio del defunto, i debiti fiscali ereditati non vengono divisi tra i coeredi allo stesso modo. La legge individua due differenti modalità di ripartizione a seconda della natura dell’imposta.

Responsabilità solidale

Per quanto riguarda le imposte sui redditi (Irpef, Ires) e l’Iva, l’articolo 65 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 dispone la responsabilità solidale tra gli eredi. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di pretendere l’intero importo della quota capitale da uno qualsiasi dei coeredi. L’erede che ha corrisposto l’intera somma dovrà poi agire in via di regresso verso gli altri per ottenere il rimborso delle rispettive quote.

Responsabilità pro quota

Per tutte le altre tipologie di debito erariale o locale – tra cui figurano Imu, Tari, bollo auto, imposte indirette diverse dall’Iva e contributi previdenziali Inps – trova applicazione la regola generale sancita dagli articoli 752 e 1295 del Codice Civile. I coeredi rispondono dei debiti in proporzione diretta alla propria quota ereditaria. Se un chiamato acquisisce il 25% dell’eredità, sarà tenuto a pagare esattamente il 25% della quota capitale relativa a tali tributi.

Le sentenze della Cassazione nel 2026

La protezione degli eredi nei confronti delle pretese del Fisco ha trovato conferme fondamentali in due recenti pronunce della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Ordinanza n. 17703 del 3 giugno 2026

Con l’Ordinanza n. 17703 depositata il 3 giugno 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice chiamata all’eredità o la presentazione della dichiarazione di successione non presuppongono la qualità di erede responsabile dei debiti.

La Cassazione ha chiarito che spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare che il familiare abbia accettato l’eredità, in modo espresso o tacito. La presentazione della denuncia di successione risponde unicamente a un obbligo fiscale e tributario di natura amministrativa, non idoneo a conferire la titolarità dei debiti. Di conseguenza, le cartelle esattoriali notificate sulla sola presunzione del legame di parentela o sulla presenza del nome nella successione sono illegittime se il Fisco non prova un’effettiva accettazione.

Ordinanza n. 24651 del 14 agosto 2026

Con l’Ordinanza n. 24651 depositata il 14 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha respinto la prassi dell’Agenzia delle Entrate di notificare atti della riscossione o preavvisi di iscrizione ipotecaria a chi ha formalmente rinunciato all’eredità.

Il Fisco sosteneva di poter notificare gli atti al rinunciante in ragione dell’articolo 525 del Codice Civile, il quale prevede la possibilità teorica di revocare la rinuncia entro 10 anni. Gli Ermellini hanno bocciato questa impostazione: la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo (articolo 521 c.c.) e considera il rinunciante come mai chiamato alla successione. La mera possibilità astratta di una futura revoca non autorizza l’Amministrazione finanziaria a trattare il soggetto come debitore nel presente. Finché la rinuncia è valida, l’agente della riscossione non può promuovere alcuna azione nei confronti del rinunciante.

Attenzione all’accettazione tacita dell’eredità

Se da un lato la legge tutela chi rinuncia o non ha ancora accettato, dall’altro occorre prestare la massima attenzione a non compiere comportamenti che il Codice Civile (articolo 476) qualifica come accettazione tacita dell’eredità.

Un familiare compie un’accettazione tacita quando pone in essere un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In presenza di un’accettazione tacita, la qualità di erede si acquisisce in modo irrevocabile, facendo subentrare la persona nei debiti della quota capitale relativi alle cartelle esattoriali del defunto.

Tra gli atti che configurano accettazione tacita rientrano:

prelievi ed operazioni bancarie . Prelevare somme dal conto corrente intestato al de cuius o disporne la chiusura;

. Prelevare somme dal conto corrente intestato al de cuius o disporne la chiusura; vendita o utilizzo dei beni . Alienare, donare o utilizzare in modo esclusivo e prolungato immobili o auto appartenuti al defunto;

. Alienare, donare o utilizzare in modo esclusivo e prolungato immobili o auto appartenuti al defunto; pagamento di debiti ereditari con denaro della successione . Saldare le cartelle esattoriali attingendo direttamente dalle risorse dell’asse ereditario;

. Saldare le cartelle esattoriali attingendo direttamente dalle risorse dell’asse ereditario; incasso di crediti. Riscuotere canoni di locazione o crediti personali spettanti al de cuius.

Le strategie di tutela per i familiari

Di fronte a una situazione debitoria complessa, gli eredi dispongono di precisi strumenti per tutelare il proprio patrimonio personale: