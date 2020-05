Modello 730, dal 5 maggio disponibile la dichiarazione precompilata

editato in: da

A partire da martedì 5 maggio 2020 sarà possibile accedere e consultare il modello 730 online. Per apportare modifiche ai dati precompilati e per effettuare l’invio bisognerà invece attendere il 14 maggio, data a partire dalla quale sarà disponibile online anche il modello Redditi precompilato. La scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 30 settembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come accedere e su quali sono i dati presenti nella dichiarazione dei redditi online.

Modello 730 precompilato: come accedere online

Come indica l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2020, il contribuente potrà accedere al modello 730 precompilato mediante:

pin e password forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’abilitazione a Fisconline ;

; Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

identità SPID;

Pin dispositivo rilasciato dall’Inps;

credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Accedendo al proprio modello 730 precompilato il contribuente potrà:

visualizzare e stampare la dichiarazione dei redditi online;

inviarla all’Agenzia delle Entrate confermando o modificano i dati presenti;

versare le somme dovute ed indicare l’IBAN per i rimborsi fiscali.