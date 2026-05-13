Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Caro traghetti per Sicilia, Sardegna e isole minori.

L’aumento del costo dei carburanti sta impattando anche sui trasporti via mare. Dopo aver segnato i viaggi aerei, le conseguenze del conflitto contro l’Iran stanno decretando un altro aumento dei prezzi: i traghetti sono sempre più cari. Rispetto allo scorso anno, oggi un viaggio in traghetto per una famiglia di due persone e un bambino è aumentato del +15% per il viaggio in poltrona e fino al +18% per chi acquista un viaggio con cabina.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha preso in considerazione i costi delle settimane centrali di agosto, quindi quelle di “alta stagione”, e ha registrato incrementi anche fino a +29% sul prezzo dello stesso periodo rispetto al 2025.

Caro-traghetti: gli aumenti

L’ONF, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha messo a confronto i prezzi dei traghetti del 2025 e quelli del 2026. Il risultato è che alcune tratte hanno una variazione del costo pari anche al +29%.

La media dell’aumento va dal +15% per i viaggi in poltrona al +18% per chi acquista una cabina. L’analisi è stata fatta prendendo come esempio il viaggio di una famiglia di due persone e un bambino nelle due settimane centrali di agosto.

Ed è così che viene fuori la tratta più costosa d’Italia: Livorno-Olbia, con un prezzo medio del +29% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Aumento dei prezzi: la tabella

Di seguito vediamo la tabella con tutte le variazioni di prezzo prodotta da Federconsumatori:

2 PERSONE+1BAMBINO + AUTO A/R Prezzi maggio 2026 Prezzi agosto 2026 2025 Var. % ago-mag Var. % 2026-2025 poltrona cabina poltrona cabina poltrona cabina poltrona cabina poltrona cabina Civitavecchia-Arbatax € 371,00 € 457,00 € 462,00 € 638,00 € 401,80 € 493,48 25% 40% 15% 29% Civitavecchia-Cagliari € 404,00 € 510,70 € 506,00 € 766,00 € 461,70 n.d. 25% 50% 9,60% n.d. Civitavecchia-Olbia € 442,66 € 527,36 € 769,40 € 880,34 € 698,40 € 769,48 74% 67% 10% 14% Genova-Olbia € 315,00 € 430,00 € 675,00 € 840,00 € 678,12 1.001,24 € 114% 95% 0% -16% Livorno-Olbia € 189,50 € 233,50 € 753,50 € 818,50 € 616,50 € 636,00 298% 251% 22% 29% Piombino-Olbia n.d. n.d. n.d. n.d. € 469,36 € 497,36 n.d. n.d. n.d. n.d. Napoli-Palermo € 470,00 € 545,00 € 527,50 € 750,00 € 360,20 € 579,15 12% 38% 46% 30% Palermo-Cagliari € 375,74 € 443,28 € 466,72 € 568,00 € 468,80 € 466,50 24% 28% 0% 22% Civitavecchia-Palermo € 460,00 € 555,00 € 745,00 € 1.015,00 n.d. n.d. 62% 83% n.d. n.d. Civitavecchia-Porto Torres € 316,50 € 422,50 € 605,50 € 692,50 n.d. n.d. 91% 64% n.d. n.d. Genova-Porto Torres € 400,00 € 595,25 € 817,58 € 1.066,00 n.d. n.d. 104% 79% n.d. n.d. Genova-Palermo € 490,00 € 670,00 € 945,00 € 1.340,00 n.d. n.d. 93% 100% n.d. n.d. Livorno-Golfo Aranci € 354,00 € 463,00 € 753,00 € 775,00 n.d. n.d. 113% 67% n.d. n.d. Livorno-Palermo € 473,50 € 714,00 € 946,50 € 1.484,90 n.d. n.d. 100% 108% n.d. n.d. Piombino-Golfo Aranci n.d. n.d. € 798,00 € 840,00 n.d. n.d. n.d. n.d. Napoli-Cagliari € 374,73 € 432,57 € 430,00 € 549,00 n.d. n.d. 15% 27% n.d. n.d. Media 82% 78% 15% 18%

Il motivo dell’aumento

Le tratte percorse dai traghetti ogni giorno hanno subito un aumento consistente del prezzo e la principale causa è il carburante. La crisi energetica scatenata dal conflitto contro l’Iran e il blocco sullo Stretto di Hormuz colpiscono diversi settori.

Dopo aver parlato a lungo della logistica dei voli, dei piani di emergenza delle compagnie aeree o di quelle che offrono tratte lunghe a costi contenuti per non spaventare i viaggiatori, è il turno dei viaggi in nave.

Le tensioni geopolitiche hanno toccato anche il carburante per i traghetti. C’è chi, come Eni e MSC Cruises, sta sperimentando e testando diesel generato a partire da scarti alimentari e oli vegetali, ma in generale la strada per un’applicazione in tutto il settore potrebbe essere ancora lunga.

Per questo Federconsumatori si fa portavoce del settore e chiede al Governo misure di sostegno che possano allo stesso tempo monitorare le tariffe per non far ricadere sui viaggiatori i rincari dovuti alla crisi geopolitica.