Vacanza rovinata, posso chiedere i danni?

La vacanza è deludente? Il danno da vacanza rovinata può essere chiesto se il disservizio è serio, provabile e incide sul tempo di vacanza comprato con il pacchetto turistico.

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“Avvocata, ho pagato una vacanza, ma qualcosa è andato storto, posso chiedere un rimborso oppure devo tenermi il disagio?”. Le vacanze sono appena iniziate e le associazioni dei consumatori hanno già riattivato gli sportelli dedicati ai disservizi turistici. I casi sono tanti e facilmente immaginabili: hotel diverso rispetto alle foto, camere sporche, bagagli consegnati quando il viaggio è ormai finito, voli che consumano interi giorni di ferie.

Il tema è tornato d’attualità dopo un provvedimento da 50mila euro con cui il Tribunale Civile di Piacenza ha condannato il proprietario di una struttura turistica in Sardegna a risarcire una bambina di 10 anni, caduta su una lastra di granito a bordo piscina ritenuta insidiosa e mal ancorata, e l’intera famiglia per il danno da vacanza rovinata.

Una vacanza riuscita male può costituire una questione giuridica quando il disservizio supera la normale imperfezione del viaggio e incide su ciò che era stato acquistato. Serve un inadempimento serio, connesso alle prestazioni promesse e capace di consumare inutilmente il tempo di vacanza. Solo a quel punto il reclamo può trasformarsi in richiesta di rimborso, riduzione del prezzo o risarcimento.

Una vacanza rovinata dà diritto al risarcimento?

“Il risarcimento spetta se il disservizio supera la soglia del disagio sopportabile e compromette in modo serio l’utilità della vacanza acquistata”.

La camera meno bella del previsto, il servizio disattento o un problema risolto subito possono giustificare un reclamo o una riduzione del prezzo. Il danno da vacanza rovinata richiede un inadempimento rilevante, collegato alle prestazioni promesse e capace di incidere sul tempo di viaggio.

L’art. 46 Cod. Tur. prevede il risarcimento quando l’inadempimento delle prestazioni del pacchetto turistico non è di scarsa importanza, secondo il criterio dell’art. 1455 c.c.

Il cuore di questo tipo di danno è il tempo di vacanza consumato inutilmente e l’irripetibilità dell’occasione perduta. La vacanza è un tempo programmato, spesso pagato con mesi di anticipo, sottratto al lavoro e destinato a riposo, svago, esperienza familiare o personale.

La Corte di giustizia europea con la sentenza Leitner (causa C-168/2000), ha riconosciuto che la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni comprese in un viaggio tutto compreso può produrre anche un danno morale. La perdita subita riguarda il godimento della vacanza come bene della persona oltre al prezzo del servizio non ricevuto.

“Il giudice, quindi, non liquida il danno perché la vacanza è stata sgradevole. Verifica la gravità del pregiudizio, la buona fede delle parti e la soglia di tollerabilità dei disagi minimi (Cass. sent. n. 17724/2018; Cass. sent. 14662/2015)”.

Rientrano in questa area l’hotel di categoria inferiore rispetto a quello promesso, la camera inutilizzabile, le condizioni igieniche gravi, i servizi essenziali mancanti, la piscina o la spiaggia pubblicizzate ma non fruibili, le escursioni decisive cancellate senza alternativa, il programma turistico svuotato, i ritardi che consumano una parte rilevante del viaggio o il bagaglio riconsegnato quando la vacanza è ormai compromessa. In tutti questi casi il problema non è il singolo disservizio isolato, ma l’effetto complessivo sulla vacanza promessa.

Rimborso o risarcimento, cosa spetta per la vacanza rovinata?

Rimborso, riduzione del prezzo e risarcimento non coprono lo stesso pregiudizio.

Il rimborso serve a recuperare il valore di una prestazione pagata e non ricevuta.

serve a recuperare il valore di una prestazione pagata e non ricevuta. Il danno patrimoniale riguarda le spese sostenute per rimediare al disservizio.

riguarda le spese sostenute per rimediare al disservizio. Il danno da vacanza rovinata riguarda invece il tempo di vacanza perso quando il viaggio viene compromesso in modo serio.

Se durante il pacchetto turistico emerge un difetto di conformità, cioè un servizio diverso o peggiore rispetto a quello promesso, il viaggiatore può chiedere una riduzione adeguata del prezzo per il periodo in cui la prestazione è mancata o è stata eseguita male (art. 43 Cod. Turismo). Se da quel difetto derivano altri danni, può chiedere anche il risarcimento. L’organizzatore evita la responsabilità solo se prova che il problema dipende dal viaggiatore, da un terzo estraneo imprevedibile o inevitabile, oppure da circostanze inevitabili e straordinarie.

Una notte d’albergo pagata e non goduta porta alla restituzione della quota o alla riduzione del prezzo. Un nuovo hotel pagato per sostituire quello inutilizzabile genera un danno patrimoniale da documentare. Una struttura talmente diversa da compromettere il soggiorno può aprire anche alla richiesta per danno da vacanza rovinata.

Il turista deve contestare subito il disservizio, meglio per iscritto. La segnalazione prova che il problema esisteva durante la vacanza e mette l’organizzatore nelle condizioni di rimediare. Se il turista resta in silenzio o lascia aggravare il danno, la richiesta può perdere forza: l’art. 1227 c.c. consente di ridurre il risarcimento quando il danneggiato non evita conseguenze che avrebbe potuto contenere con l’ordinaria diligenza.

A chi chiedere i danni tra agenzia, tour operator, hotel e piattaforma?

Se il turista ha comprato un pacchetto turistico, la richiesta va rivolta all’organizzatore del viaggio, anche tramite l’agenzia. Se invece ha prenotato solo un hotel, solo un volo o un singolo servizio, bisogna guardare al soggetto indicato nel contratto di soggiorno o nella conferma di prenotazione.

Il pacchetto turistico esiste quando il viaggio combina almeno due servizi diversi, per esempio volo e hotel, trasporto e alloggio, hotel ed escursioni, venduti o collegati secondo le condizioni previste dagli artt. 32 e 33 Cod. Tur. In quel caso il turista acquista un programma unitario, non prestazioni isolate.

“L’art. 42 Cod. Tur. rende l’organizzatore responsabile dell’esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto, anche quando sono prestati da hotel, vettori o fornitori locali”.

Il tour operator risponde verso il viaggiatore e poi, se ne ha i presupposti, potrà rivalersi sul soggetto che ha causato il disservizio (Cass. sent. n. 17724/2018).

L’agenzia risponde per il suo ruolo di venditore o intermediario: informazioni scorrette, prenotazioni gestite male, reclami non trasmessi, cataloghi o offerte non verificati. Il venditore è responsabile dell’attività di intermediazione secondo la diligenza professionale.

Se non c’è un pacchetto turistico, bisogna guardare il singolo servizio acquistato. Per l’hotel prenotato direttamente risponde la struttura o il soggetto indicato nella conferma. Per una piattaforma online conta il ruolo assunto concretamente: semplice vetrina, intermediario, soggetto che incassa, conferma il servizio o promette assistenza. Per il volo acquistato separatamente valgono prima le regole del trasporto aereo, come il Reg. CE n. 261/2004. Se però il volo era parte essenziale del pacchetto e fa perdere giorni di vacanza, il disservizio può incidere anche sulla richiesta per vacanza rovinata.

Quanto vale il danno da vacanza rovinata e quali prove servono?

Non esiste una tariffa fissa. Il danno da vacanza rovinata si misura sul costo del viaggio, sui giorni compromessi, sulla gravità del disservizio e sulle prove raccolte. La giurisprudenza esclude ogni automatismo perché il giudice valuta il pregiudizio in concreto, tenendo conto della buona fede, della serietà del danno e della soglia di tollerabilità dei disagi minimi. Il turista deve provare i fatti dai quali si capisce che il danno esiste e quanto ha inciso sulla vacanza. Per questo la richiesta deve essere costruita sui documenti, non solo sul racconto del disagio.

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Il diritto si prescrive in tre anni dal rientro, salvo termini più lunghi per il danno alla persona (art. 46 Cod. Turismo; Cass. sent. n. 5271/2023).