I comuni più ricchi della Toscana, il paese di Andrea Bocelli secondo in Italia

Secondo il report nazionale del Mef sulle dichiarazioni del 2024, i redditi dei toscani sono tra i più alti del Paese: il comune più ricco della Toscana è dietro in Italia solo a Portofino

Fonte: ANSA Il teatro del silenzio a Lajatico, in provincia di Pisa

I comuni della Toscana sono tra i più ricchi d’Italia. È quanto emerge dal Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi 2024, sull’anno d’imposta 2023, pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con un reddito medio di 24.300 euro, la regione è 11esima tra le 21 della classifica (considerando le province autonome di Trento e Bolzano), ma annovera due comuni nelle prime 20 posizioni, Forte dei Marmi e Lajatico, con quest’ultimo secondo in tutta Italia dietro a Portofino.

Il confronto con il 2023

Il comune in provincia di Pisa da 1.273 abitanti, paese di origine e di residenza del tenore Andrea Bocelli, grazie anche all’illustre concittadino fa registrare un reddito medio di 58.359 euro.

Lajatico si migliora rispetto alla situazione reddituale del 2023, quando il reddito medio relativo all’anno di imposta 2022 era di 52.955 euro, di poco superiore ai 52.397 euro dell’anno prima, che l’aveva visto in testa a tutti i 7897 comuni italiani.

I comuni più ricchi della Toscana

Al secondo posto Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, nota meta della Versilia dei Vip da tutta Italia, che fa segnare un reddito medio di 34.094 euro, seguita da Fiesole, in provincia di Firenze, con 28.101 euro. I due comuni sono rispettivamente al 19esimo e al 169esimo posto tra i comuni tricolori.

Fuori dal podio il capoluogo, che si posiziona quinto in Toscana e 268esimo nel Paese, preceduto da Siena, il più ricco tra i capoluoghi della regione, 189esimo nella graduatoria nazionale.

Di seguito la classifica dei primi 10 comuni della Toscana per reddito medio.

Lajatico (PI): 58359; Forte dei marmi (LU): 34094; Fiesole (FI): 28101; Siena: 27858; Firenze: 27205; Bagno a Ripoli (FI): 27204; Pisa: 26893; Castelnuovo Berardenga (SI): 26620; Monteriggioni (SI): 26415; Vaglia (FI):26086.

I comuni più poveri

Partendo dal basso della classifica, i comuni più poveri della Toscana appartengono quasi tutti della provincia di Grosseto, dove si trovano sei degli ultimi 10 municipi per reddito medio.

In fondo all’elenco si trova Roccalbegna, che nella graduatoria dei comuni di tutta Italia si trova alla posizione numero 6887 su 7897. Ecco i 10 comuni più poveri della Toscana per reddito medio.

Roccalbegna (GR): 15490; Sorano (GR): 16186; Zeri (MS): 16243; Careggine (LU): 16681; Semproniano(GR): 16855; Scansano(GR): 16999; Montieri(GR): 17108; Abetone Cutigliano (PT): 17407; Sassetta (LI): 17408; Roccastrada (GR): 17516.

La classifica regionale

Di seguito la classifica delle regioni italiane per reddito medio annuale. La graduatoria dà una rappresentazione plastica della spaccatura tra la ricchezza dei cittadini del Sud e del Nord. In testa all’elenco Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna, in fondo Puglia, Molise e Calabria.