Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock A partire dal 2027 le spese scolastiche saranno comunicate direttamente all'Agenzia delle Entrate, per facilitare la detrazione in fase di dichiarazione dei redditi

Già dallo scorso anno erano spariti i click day per accedere ai bonus dedicati ai trasporti. Tuttavia, questo non significa che siano venute meno le agevolazioni fiscali: è infatti rimasta attiva la possibilità di detrarre le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico, per grandi e piccini, attraverso il Modello 730.

Dopo il via libera del Garante per la Privacy, il decreto firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo semplifica ora ulteriormente le dichiarazioni delle famiglie, eliminando la necessità dell’inserimento manuale in fase di compilazione per i servizi scolastici locali.

Quali spese comunali entrano nel 730

Con il nuovo decreto attuativo, anche le spese di molti servizi scolastici comunali saranno trasmesse in modo automatico e digitale all’Agenzia delle Entrate.

Finora trasporti e mensa restavano spesso fuori dalla dichiarazione precompilata quando non erano erogati direttamente dagli istituti scolastici ma da enti locali o da società esterne. I genitori erano così costretti a conservare ricevute e bollettini per integrare manualmente il modello.

Il provvedimento interessa le spese sostenute per gli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori. Nel flusso informativo che gli enti locali dovranno inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo rientrano:

la mensa scolastica e l’assistenza al pasto;

il servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus;

le attività integrative di pre e post scuola;

gli eventuali rimborsi erogati alle famiglie nel corso dell’anno, con l’indicazione dell’annualità in cui era stata sostenuta la spesa originaria.

Quanto si recupera con la detrazione

Per tutte queste voci resta ferma la regola ordinaria sulle spese d’istruzione: spetta una detrazione Irpef del 19% calcolata su un tetto massimo di 1.000 euro annui per ciascun figlio, pari a uno sconto fiscale fino a 190 euro, a condizione che il pagamento sia stato effettuato tramite strumenti tracciabili come bonifico, carta di credito, bancomat o sistema PagoPA.

Sul piano pratico, la novità non aumenta l’importo del beneficio fiscale né modifica gli sconti sulle tariffe comunali vincolate alle fasce Isee, ma evita alle famiglie di perdere la detrazione per dimenticanza o di dover integrare a mano le ricevute nella dichiarazione precompilata.

Le tempistiche tra 2027 e 2028 e i servizi affidati a terzi

Per consentire agli uffici di adeguare i propri sistemi gestionali senza sovraccarichi immediati, il decreto introduce un meccanismo graduale in due fasi:

per l’anno d’imposta 2026 la trasmissione dei dati da parte dei Comuni sarà facoltativa, quindi nella dichiarazione precompilata disponibile dal 30 aprile 2027 i genitori potrebbero ancora dover verificare ed eventualmente aggiungere a mano le ricevute mancanti;

a partire dall’anno d’imposta 2027, con effetto sul 730 del 2028, l’invio telematico diventerà invece obbligatorio per tutti gli enti locali.

Il decreto chiarisce inoltre che, qualora il Comune abbia affidato la gestione della mensa o del trasporto scolastico a una ditta esterna, l’obbligo di comunicazione scatta soltanto se i dati di spesa sono effettivamente nella disponibilità dell’amministrazione locale.

Per il primo anno di applicazione facoltativa non sono previste sanzioni in capo ai Comuni, a patto che eventuali errori di trasmissione non determinino un’indebita fruizione di detrazioni fiscali da parte del contribuente.