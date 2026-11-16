Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando arriva il rimborso Irpef per chi ha presentato il Modello Redditi 2026

La chiusura della dichiarazione dei redditi rappresenta per milioni di contribuenti italiani il momento in cui si tirano le somme sui rapporti economici intrattenuti con l’Erario nel corso del periodo d’imposta precedente. Quando il totale delle ritenute d’acconto subite, dei versamenti eseguiti tramite modello F24 e delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, sorge un credito a favore del cittadino. A differenza di quanto avviene con la dichiarazione semplificata dei lavoratori dipendenti e pensionati, chi presenta il Modello Redditi 2026, per il rimborso Irpef, deve fare i conti con un iter amministrativo peculiare, caratterizzato da regole rigide e finestre temporali sensibilmente più lunghe prima di ottenere il pagamento materiale delle somme spettanti.

Modello Redditi 2026: perché i tempi si allungano

Il Modello Redditi 2026 costituisce il veicolo dichiarativo ordinario per tutti i titolari di partita IVA, dai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome agli imprenditori individuali, fino ai soci di società di persone o ai contribuenti che applicano il regime forfettario. Tuttavia, questa tipologia di dichiarazione viene spesso utilizzata anche da contribuenti che non svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Molti contribuenti scelgono o sono obbligati a presentare tale modello per ragioni specifiche, tra cui la necessità di dichiarare redditi di capitale di fonte estera, plusvalenze finanziarie, investimenti soggetti a monitoraggio fiscale (Quadro RW) o per beneficiare di scadenze di trasmissione più ampie rispetto a quelle previste per il modello semplificato.

La disparità fondamentale tra le due procedure dichiarative risiede nel soggetto erogatore. Nel modello 730 interviene solitamente il sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico), che anticipa le somme a credito direttamente nel cedolino della busta paga o nel rateo della pensione estivo o autunnale. Nel caso del Modello Redditi 2026, invece, non vi è alcun intermediario: il rimborso Irpef viene liquidato direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante l’impiego di risorse tratte direttamente dai capitoli di spesa del bilancio statale. Tale circostanza rende obbligatorio un passaggio preliminare di controllo contabile e amministrativo che dilata inevitabilmente i tempi tecnici di emissione del mandato di pagamento.

La scelta strategica nel Quadro RX: rimborso, compensazione o riporto

Il primo snodo operativo fondamentale risiede nella fase compilativa della dichiarazione. La presenza di un saldo a credito al termine della liquidazione dell’imposta netta non determina automaticamente l’emissione del pagamento da parte del Fisco. È compito del contribuente indicare espressamente la propria volontà all’interno del Quadro RX del fascicolo dichiarativo, intitolato Risultato della dichiarazione.

All’interno della Sezione I del Quadro RX, in corrispondenza del rigo dedicato all’imposta sul reddito delle persone fisiche, si aprono tre strade alternative:

richiesta a rimborso diretto. Il contribuente manifesta la volontà di ricevere l’accredito monetario della cifra spettante sul proprio conto corrente o tramite titoli postali. L’amministrazione finanziaria fissa una soglia minima di operatività: se il credito complessivo risulta inferiore a 12 euro, non viene dato seguito a nessuna erogazione monetaria, e l’importo resta acquisito a titolo definitivo dall’Erario o deve essere riportato all’anno successivo;

utilizzo in compensazione (orizzontale). La somma a credito viene destinata, in tutto o in parte, a estinguere debiti tributari o contributivi mediante la compilazione del modello di pagamento F24. Questa opzione è ampiamente utilizzata dai lavoratori autonomi per saldare contributi previdenziali, imposte locali come l’IMU o la TARI, e ritenute. La compensazione consente di monetizzare il beneficio in maniera immediata, senza dover attendere i tempi di liquidazione statali;

riporto all’annualità successiva. Il credito residuo viene traslato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, andando ad abbattere gli acconti e i saldi che matureranno l’anno seguente.

Qualora si opti per il rimborso Irpef, la scelta è vincolante e dà inizio all’iter di istruttoria automatizzata gestito dagli uffici periferici e centrali dell’amministrazione tributaria.

Tempi di attesa ed erogazione: cosa dicono le statistiche e la realtà operativa

Sul piano delle tempistiche concrete, l’attesa per l’incasso effettivo del rimborso Irpef da Modello Redditi 2026 si rivela significativamente estesa. Le statistiche diffuse dall’amministrazione indicano una durata media di elaborazione pari a circa 7 mesi dalla data di regolare trasmissione telematica del modello. Tuttavia, nella prassi quotidiana questa stima rappresenta uno scenario ottimale, valido principalmente per dichiarazioni prive di elementi complessi, con crediti di modesta entità e presentate con largo anticipo rispetto ai termini ultimi.

Nella maggior parte dei casi pratici, l’intervallo temporale compreso tra l’invio della dichiarazione e l’effettiva disponibilità monetaria varia tra i 12 e i 18 mesi. Coloro che hanno formalizzato la spedizione della dichiarazione nell’autunno del 2026 vedono generalmente liquidato il proprio credito non prima della seconda metà del 2027, con un numero consistente di pratiche che trova definizione nei primi mesi del 2028. Questo scarto temporale è fisiologico e dipende dai volumi massicci di flussi telematici che i sistemi centrali devono elaborare e sottoporre ai controlli di coerenza.

I controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

L’erogazione del saldo positivo non avviene alla cieca. Prima che il mandato di liquidazione venga firmato e inviato alla Banca d’Italia o a Poste Italiane, ogni modello dichiarativo deve superare una serie di filtri procedurali.

La liquidazione automatizzata

Il primo livello di indagine è disciplinato dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973. Si tratta di una procedura interamente informatizzata che incrocia le risultanze esposte nel Modello Redditi 2026 con le banche dati a disposizione del Fisco. Vengono verificati:

la corrispondenza tra i versamenti dichiarati e le deleghe F24 effettivamente quietanzate dal sistema bancario;

la coerenza tra le ritenute certificate dai committenti o dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica (CU) e quelle portate in detrazione dal contribuente;

la correttezza aritmetica dei calcoli e il rispetto dei tetti massimi di detraibilità per oneri e spese.

Controlli preventivi di coerenza e scostamento

L’amministrazione finanziaria attiva specifiche verifiche formali e controlli documentali (ex art. 36-ter del D.P.R.600/1973) qualora emergano indici di rischio predefiniti. Tra questi assumono rilievo primario:

l’indicazione di rimborsi di importo superiore a determinate soglie dimensionali (tipicamente oltre i 4.000 euro);

modifiche rilevanti rispetto ai dati comunicati dagli enti terzi (come spese sanitarie tracciate dal Sistema Tessera Sanitaria o interessi passivi sui mutui comunicati dagli istituti di credito);

presenza di detrazioni edilizie consistenti o crediti derivanti da cessioni e sconti in fattura;

discrepanze marcate rispetto alle dichiarazioni presentate nei periodi d’imposta pregressi.

Presenza di cartelle esattoriali e compensazione forzosa

Un ulteriore elemento che può rallentare o bloccare il pagamento è l’accertamento di ruoli pendenti. Ai sensi dell’articolo 28-ter del D.P.R. 602/1973, prima di procedere all’erogazione del rimborso Irpef, l’Agenzia delle Entrate verifica se a carico del beneficiario risultino iscrizioni a ruolo definitive trasmesse all’agente della riscossione per importi pari o superiori a 1.500 euro. In caso positivo, la procedura di pagamento viene temporaneamente sospesa: l’agente notifica al contribuente una proposta di compensazione volontaria tra il credito spettante e il debito esattoriale. Se il contribuente rifiuta o non risponde nei termini di legge, si avvia la procedura di pignoramento presso terzi del credito stesso.

Metodi di pagamento: IBAN o titoli cartacei

La velocità di accredito dipende in misura sostanziale anche dalle scelte logistiche operate dal contribuente in merito alla modalità di ricezione dei fondi. L’amministrazione finanziaria prevede due canali distinti, che sintetizziamo nella seguente tabella.

Modalità di erogazione Caratteristiche operative Vantaggi e criticità Accredito su conto corrente bancario o postale Il contribuente registra il proprio codice IBAN nell’area autenticata dell’Agenzia delle Entrate Canale prioritario, rapido e privo di rischi di smarrimento postale. Il conto deve essere necessariamente intestato o cointestato al dichiarante Assegno vidimato o vaglia cambiario Utilizzato in assenza di IBAN valido registrato. Il titolo cartaceo viene stampato ed emesso da Poste Italiane, per poi essere recapitato tramite raccomandata Rischio di mancata consegna, ritardi postali e obbligo di incasso presso lo sportello o versamento sul conto entro la finestra perentoria di 60 giorni dall’emissione

Per garantire che il pagamento vada a buon fine senza intoppi, la comunicazione preventiva delle coordinate bancarie rappresenta un passaggio fondamentale. Tale adempimento può essere gestito in qualsiasi momento tramite il portale telematico dell’Agenzia, accedendo con credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure presentando l’apposita modulistica tramite PEC o presso uno sportello territoriale.

Monitoraggio e verifica dello stato della pratica

Data l’estensione temporale che separa la trasmissione della dichiarazione dall’erogazione dei fondi, risulta fondamentale saper monitorare l’evoluzione della propria posizione fiscale.

Il punto di riferimento primario è il Cassetto Fiscale, accessibile all’interno dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione specificamente dedicata ai rimborsi delle imposte dirette, il contribuente ha facoltà di osservare lo stato di lavorazione del fascicolo. Le diciture standard indicano chiaramente a che punto si trova la pratica: dalla fase iniziale di acquisizione della dichiarazione, al superamento dei controlli automatizzati, fino all’avvenuta disposizione del mandato di pagamento recante la data di trasmissione dell’ordine alla tesoreria.

Qualora i tempi si protraggano oltre i limiti fisiologici o compaiano segnalazioni di anomalia, il contribuente può interagire con gli uffici competenti attraverso molteplici canali:

canale telematico CIVIS. Consente di richiedere chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e trasmettere memorie o documentazione giustificativa senza recarsi di persona presso gli uffici;

assistenza telefonica. Contattando i numeri dedicati del Contact Center dell’amministrazione (da telefono fisso o rete mobile) per ottenere aggiornamenti sull’istruttoria;

appuntamenti fisici o videochiamata. Prenotando una sessione con i funzionari dell’ufficio territoriale competente per residenza fiscale.

Pianificare con rigore la compilazione e la trasmissione del Modello Redditi 2026, conservare con ordine le pezze d’appoggio documentali a supporto degli oneri deducibili e detraibili e comunicare per tempo le coordinate bancarie corrette costituiscono le tre regole auree per ridurre al minimo i tempi di erogazione e garantirsi il corretto incasso del proprio rimborso Irpef.