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iStock Bonus ISEE sotto 35.000 euro: assegno unico, asilo nido, bonus bollette e psicologo. Importi, requisiti e scadenze per ottenere gli aiuti

Con un ISEE inferiore a 35.000 euro è possibile accedere a diverse agevolazioni economiche nel 2026, dai contributi per le famiglie con figli agli sconti sulle bollette, fino agli incentivi per la salute, l’istruzione e l’acquisto della prima casa. Non esiste però una soglia unica per ottenere tutti i bonus. Ogni misura prevede requisiti specifici, importi differenti e modalità di richiesta proprie. Alcuni contributi sono disponibili anche con ISEE superiori a 35.000 euro, mentre altri sono riservati ai nuclei in maggiore difficoltà economica.

Assegno unico e Bonus asilo nido 2026, quanto spetta alle famiglie

L’Assegno unico universale viene riconosciuto alle famiglie con figli a carico indipendentemente dal valore ISEE, ma l’importo cambia in base alla situazione economica. Nel 2026 la quota base per ciascun figlio minorenne varia da 203,80 euro mensili, con ISEE fino a 17.468,51 euro, a 58,30 euro per chi non presenta l’indicatore oppure supera 46.582,71 euro. Sono previste maggiorazioni per particolari condizioni familiari. Il Bonus asilo nido può invece raggiungere 3.600 euro annui per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, con ISEE fino a 40.000 euro.

Per i bambini nati prima del 2024 sono previsti importi massimi di 3.000 euro con ISEE fino a 25.000,99 euro e 2.500 euro fino a 40.000 euro. Il contributo viene richiesto all’INPS e copre le rette dei servizi educativi autorizzati, entro i limiti previsti.

Bonus nuovi nati da 1.000 euro e assegno di maternità

Per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel 2026 è disponibile il Bonus nuovi nati da 1.000 euro. Il contributo è destinato ai nuclei con ISEE per le prestazioni familiari non superiore a 40.000 euro. La domanda deve essere presentata all’INPS entro 120 giorni dall’evento. È previsto inoltre l’assegno di maternità dei Comuni, destinato principalmente alle madri prive di un trattamento di maternità sufficiente. Nel 2026 l’importo massimo è di 2.065,50 euro, con una soglia ISEE di 20.668,26 euro.

Bonus bollette e Carta Dedicata a te, le soglie ISEE

Per ottenere il bonus sociale su luce, gas, acqua e rifiuti nel 2026 è necessario un ISEE non superiore a 9.796 euro. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico il limite sale a 20.000 euro. Gli sconti vengono riconosciuti automaticamente dopo la presentazione della DSU, nel rispetto dei requisiti previsti. La Carta Dedicata a te mette invece a disposizione 1.000 euro complessivi per il biennio 2026-2027, suddivisi in due accrediti da 500 euro.

La misura riguarda nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, individuati automaticamente da INPS e Comuni secondo i criteri di priorità. Il primo accredito è previsto dal 4 novembre 2026, il secondo da aprile 2027. Per conservare il beneficio, il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Bonus psicologo, Carta Acquisti e contributi per i giovani

Il Bonus psicologo prevede un contributo massimo di 1.500 euro per ISEE inferiori a 15.000 euro, 1.000 euro fino a 30.000 euro e 500 euro per valori superiori, fino a 50.000 euro. La Carta Acquisti riconosce invece 80 euro ogni due mesi alle persone di almeno 65 anni e alle famiglie con bambini sotto i tre anni che rispettano i requisiti previsti, tra cui un ISEE inferiore a 8.230,81 euro.

Per i giovani è prevista la Carta della Cultura Giovani da 500 euro, accessibile con ISEE fino a 35.000 euro. Le richieste per il 2026 si sono chiuse il 30 giugno, mentre il credito ottenuto può essere utilizzato entro il 31 dicembre.

Mutuo prima casa e sostegni al lavoro con ISEE basso

Il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa consente a determinate categorie, tra cui giovani under 36 e famiglie con figli, di accedere a una garanzia pubblica sui finanziamenti fino a 250.000 euro. Per alcune categorie sono previste soglie ISEE specifiche, fino a 40.000 euro.

Chi presenta una situazione economica più difficile può verificare anche l’accesso all’Assegno di Inclusione, con ISEE fino a 10.140 euro, oppure al Supporto per la Formazione e il Lavoro, che prevede 500 euro mensili durante la partecipazione alle attività ammesse. Per richiedere i benefici occorre disporre di un ISEE valido, ottenibile presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica tramite INPS o un Caf.