Modello 730 in scadenza: tutti i bonus da recuperare stasera per averli nel cedolino di ottobre

Scade a mezzanotte il termine per l'invio del 730 precompilato. La guida passo passo per inserire le spese di casa, salute e scuola. Chi l'ha già consegnato ha altre due finestre temporali per aggiornarlo.

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Modello 730 in scadenza: tutti i bonus da recuperare stasera per averli nel cedolino di ottobre
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Con la dichiarazione dei redditi si possono detrarre molte spese familiari e per la casa
Quali bonus posso recuperare? Cosa fare dopo la scadenza? Come funziona il Modello Redditi PF?

Oggi, mercoledì 30 settembre, è l’ultimo giorno per inviare il Modello 730 precompilato o ordinario. Saltare la scadenza significa rinviare i rimborsi o doversi addentrare nelle procedure più complesse del Modello Redditi PF.

I bonus casa

Tra le spese principali da inserire nella dichiarazione rientrano quelle legate agli immobili e ai cantieri edilizi:

  • il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, con la detrazione Irpef del 50% per gli arredi destinati ad abitazioni ristrutturate;
  • le quote annuali per recupero edilizio (Bonus Casa 50%), efficientamento energetico (Ecobonus) e adeguamento sismico (Sismabonus);
  • il Bonus Verde, che copre il 36% delle spese per giardini, terrazzi e aree scoperte;
  • gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, detraibili al 19% fino a un massimo di 4.000 euro;
  • le agevolazioni sugli affitti per studenti fuorisede, giovani e contratti a canone concordato.

I bonus scuola, trasporti, veterinari e le spese sanitarie

Il quadro degli oneri detraibili al 19% comprende diverse spese quotidiane che riducono il debito d’imposta:

  • le spese mediche e i farmaci da banco, per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro;
  • le rette per l’asilo nido e le spese di istruzione per scuole e università;
  • le iscrizioni a palestre, piscine e strutture sportive per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
  • le spese veterinarie per gli animali da compagnia, fino a un massimo di 550 euro;
  • gli abbonamenti ai trasporti pubblici, fino a un limite di 250 euro a persona;
  • le erogazioni liberali a Onlus, enti del terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche.

Come inserire le detrazioni nel 730 semplificato passo dopo passo

Per chi usa la modalità semplificata dell’Agenzia delle Entrate, la procedura non richiede di conoscere i codici del Quadro E.

Ecco i passaggi per integrare le spese mancanti:

  1. accedere all’area riservata del portale con Spid, Cie o Cns e scegliere la dichiarazione semplificata;
  2. entrare nella sezione “Oneri e spese”, dove il sistema mostra le uscite già precaricate;
  3. selezionare la categoria d’interesse per verificare gli importi registrati;
  4. modificare le cifre precompilate o aggiungere una nuova voce specificando importo e tipo di spesa;
  5. confermare le modifiche, controllare il prospetto di rimborso e inviare la dichiarazione entro la mezzanotte.

Cosa succede a chi salta la scadenza

Dalla mezzanotte l’Agenzia delle Entrate chiuderà l’invio dei 730. Chi non trasmette il modello in tempo non perde i rimborsi, ma non potrà riceverli direttamente nella busta paga di ottobre o nella pensione.

Per recuperare le spese dimenticate servirà inviare il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre 2026. Se invece il 730 è già stato inviato ma mancano delle spese, si potrà trasmettere un Modello 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026.

Modello 730 Retribuzioni