Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Midea acquista l'italiana Esaote.

Un altro pezzo d’Italia è finito in mani cinesi. Esaote è stata acquisita al 100% dal gruppo Midea. La società italiana, con sedi a Genova e Firenze, è specializzata nel campo dell’imaging medicale. Dal 2018 una parte era già stata inglobata da un consorzio di imprese della Cina (una quota di circa il 22%), poi nel tempo Midea si è aggiudicata il controllo di Wdm e quindi di Esaote.

In una nota, Midea ha annunciato che vuole accelerare la crescita di Esaote attraverso investimenti mirati in ricerca e sviluppo, capacità operative e produttive.

Esaote acquisita da Midea

Il gruppo tecnologico cinese Midea completa la scalata ed entra in possesso del 100% di Esaote, eccellenza italiana nel settore dell’imaging medicale con quartier generale a Genova e sedi a Firenze.

Già presente nella compagine societaria dopo l’ingresso iniziale del 2018 guidato da un consorzio d’imprese asiatiche, il colosso di Foshan ha gradualmente consolidato la propria posizione fino al rilevamento totale delle quote, incassando il via libera definitivo dell’Antitrust.

L’operazione posiziona Esaote all’interno della divisione Midea Healthcare, definendo un assetto che la proprietà descrive come “un’integrazione di competenze industriali e commerciali su scala globale”.

I numeri e la struttura del gruppo

Con circa 1.160 dipendenti, dei quali un quinto impiegato direttamente nel comparto della ricerca e sviluppo, Esaote rappresenta uno dei principali attori nello sviluppo di apparecchiature per:

l’ecografia;

la risonanza magnetica aperta;

i sistemi di Medical IT.

L’azienda ha archiviato il bilancio con ricavi per 267 milioni di euro, generati per il 70% sui mercati esteri.

Secondo quanto comunicato dai vertici aziendali, Franco Fontana è stato confermato nel ruolo di CEO. La società continuerà a operare come entità indipendente mantenendo le proprie basi operative, produttive e di ricerca focalizzate in Italia e nei Paesi Bassi.

Il piano per il futuro

La transazione rientra nella strategia di diversificazione di Midea, gruppo nato nel 1968 e attivo in settori che spaziano dalla robotica alle energie rinnovabili. Attraverso l’acquisizione, la multinazionale vuole integra la propria offerta (che si concentra su radiografia digitale, TAC e risonanze ad alto campo) con le tecnologie sviluppate dal marchio italiano nell’ambito della diagnostica non invasiva.

“L’operazione apre una nuova fase”, ha dichiarato il CEO Franco Fontana, sottolineando l’obiettivo di ampliare la presenza internazionale e far progredire il settore healthcare. Da parte sua, Jinlei Chen, Presidente di Midea Healthcare Division, ha ribadito l’intenzione di sfruttare la reputazione e le capacità di innovazione di Esaote per espandere la presenza sul mercato globale.